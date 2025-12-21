Путин заявил о желании Индии активизировать процесс подготовки соглашения с ЕАЭС

Президент России Владимир Путин 21 декабря заявил о желании Индии активизировать процесс подготовки преференциального соглашения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) в ходе расширенного заседания объединения.

«В проработке находится еще и преференциальное соглашение с Индией. <...> Отмечу, что в ходе нашего недавнего государственного визита в Нью-Дели индийская сторона выразила готовность активизировать процесс согласования этого важного документа», — указал Путин.

По его словам, на рассмотрение высшего совета также было вынесено решение о начале переговоров с Узбекистаном по соглашению об обмене информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы Евросоюза (ЕС).

Переговоры Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди состоялись 5 декабря. По итогу стороны договорились утвердить программу экономического сотрудничества до 2030 года. Путин, в свою очередь, сообщил, что Россия и Индия проделали большую работу по развитию отношений, а возможности сотрудничества расширяются.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ