Ушаков назвал неконструктивными предложения Киева и ЕС по мирному плану США

Предложения Украины и Евросоюза (ЕС) в рамках обсуждения плана США по украинскому урегулированию достаточно неконструктивно. Об этом 21 декабря заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Я думаю, что большинство предложений, конечно, нам не подойдут. <...> Ну да, то, что было предложено, мне кажется, это достаточно неконструктивно», — отметил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его Telegram-канале.

По словам Ушакова, Россия выработает позицию, с которой пойдет дальше в контактах с США по Украине, после того как специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев проинформирует о переговорах в Майами.

Он добавил, что Россия намерена придерживаться договоренностей, о которых было условлено в Анкоридже.

«Дмитриев кое-что сообщает. Но мы ждем его возвращения — я надеюсь, он вернется в понедельник и доложит прежде всего президенту [РФ Владимиру Путину] о результатах своих переговоров», — указал Ушаков.

Дмитриев 21 декабря заявил, что переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером по урегулированию украинского кризиса проходят конструктивно.

В этот же день директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон отметил, что Россия и США продолжают переговоры по конфликту на Украине «в духе Аляски», в то время как Европа одержима «большой войной».

Заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич, в свою очередь, отметил, что Европа ставит неприемлемые условия урегулирования конфликта на Украине.

