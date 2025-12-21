Паб в Британии запретил канцлеру казначейства посещать заведение

Один из пабов Великобритании запретил канцлеру казначейства королевства Рейчел Ривз посещать заведение из-за «катастрофического повышения налогов», об этом 21 декабря сообщает Daily Mail.

«Рэйчел Ривз запретили посещать местный паб из-за ее катастрофического повышения налогов, которое поставило индустрию гостеприимства на колени», — говорится в материале, такое решение принял владелец паба Marsh Inn Мартин Ноулз.

Как пишет издание, в июле 2024 года, вскоре после того как Ривз возглавила казначейство после победы лейбористов на выборах, она позировала для фотографии с Ноулзом в его пабе. Но теперь владелец заведения вывесил табличку, которая дает понять, что всем депутатам от Лейбористской партии, включая Ривз, вход в его заведение запрещен.

«Стремительный рост страховых взносов и повышение минимальной заработной платы, введенное Ривз, также способствовали тому, что сотни пабов оказались на грани банкротства», — утверждается в статье.

Кроме того, канцлер не исключает дальнейшего повышения налогов в 2026 году. По оценкам экспертов, в 2026 году в Великобритании могут закрыться 2 тыс. пабов, если правительство не изменит свою политику.

В марте Ривз заявила, что правительство Великобритании намерено массово сократить количество государственных служащих на фоне экономических проблем. По ее оценкам, работы могут лишиться около 10 тыс. человек. Ривз подчеркнула, что некоторые задачи, которые раньше требовали человеческого участия, сегодня могут «выполняться технологиями».

