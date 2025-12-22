Все немного волхвы: как делать подарки жителям детдомов и интернатов

Благотворительные фонды, которые занимаются поддержкой детских домов, интернатов, хосписов и прочих социальных стационарных учреждений, по-разному относятся к желанию людей сделать подарки их подопечным на Новый год. Некоторые считают, что это неправильно — слишком неравномерно распределяются блага, — и призывают оказывать помощь по-другому; у других фондов есть целые программы по дарению — тем более, что желания многих жителей интернатов удивляют своей простотой. «Известия» разбираются, в каких случаях подарки действительно нужны, а когда лучше помочь по-другому.

Люди, которые ждут чуда

Когда речь идет о желании сделать подарок на Новый год для подопечного какого-либо социального учреждения, чаще всего представляется именно детский дом. Однако детские учреждения, как правило, и так «обласканы» вниманием людей извне. Совсем другое дело — взрослые получатели социальных услуг, то есть жители домов престарелых, психоневрологических интернатов и т. д.

Праздники во взрослых интернатах, как правило, не сильно отличаются от остальных дней, рассказывает «Известиям» директор АНО «Служба защиты прав» Екатерина Кантинова.

— Всё те же приемы пищи по расписанию, просмотр телевизора в общем холле, редкие прогулки — и те доступны только тем, кто может передвигаться самостоятельно. Конечно, сотрудники вместе с проживающими интерната организовывают небольшие праздничные концерты, но в них тоже принимают участие в основном те, кто способен добраться до актового зала. Да и внимания всем и каждому уделить невозможно: на это ни у одного учреждения нет ресурса, — констатирует собеседница «Известий».

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В таких ПНИ живут совершенно разные люди: выпускники детских домов-интернатов, бабушки и дедушки с деменцией, люди с синдромом Дауна, РАС и т. д. Большинство из них одиноки — совсем у немногих есть родные и близкие, с которыми удается поддерживать общение и проводить вместе праздники, говорит Екатерина Кантинова.

Это как раз те, которым внимание очень нужно. Конечно, лучше, если это внимание будет постоянным — и для этого можно стать волонтером, сделать пожертвование, рассказать о фондах, которые им помогают. Такая помощь — постоянная — самая важная. Чтобы понять, как это сделать, можно посетить страницу «Навигатора заботы».

Но необходимы и праздники.

Так, волонтерская организация «Служба заботы» вместе с проектом Народного фронта «Регион заботы» ежегодно проводит новогоднюю акцию «Тележка радости», когда в интернатах проводятся настоящие праздники: с гостями, угощениями, подарками, душевным общением. Последнее, пожалуй, важнее всего для жителей интернатов.

О чем мечтают жители интернатов

В этом году «Служба заботы» запустила акцию «Праздник как праздник», когда каждый может помочь подарить индивидуальные подарки для тысячи человек из нижегородских ПНИ. Выяснилось, что большинству из них нужны совсем простые вещи. Вот несколько желаний людей, которые проживают в Решетихинском интернате.

53-летняя Ольга Ерохина мечтает о наборе акриловых красок в тюбиках, палитре и кисточках. Она — очень спортивный человек: занимается бегом, лыжами, играет в настольный теннис. А еще очень любит раскрашивать. Раскраски в интернате ей могут распечатать, а вот все материалы — общие, в мастерской.

36-летняя Алла Шишкина живет в этом же интернате, и она тоже занимается живописью. Мечтает, что ее произведения увидят — и так найдутся ее родные. А на Новый год она хочет черную шапку со стразами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Валентине Кабанец — 75 лет. Она очень добрая, и все к ней приходят выговориться или посоветоваться. Она боится потерять когнитивные способности, поэтому решает очень много кейвордов и ключвордов. И на Новый год попросила себе такой сборник.

На сайте проекта «Праздник как праздник» можно найти и другие истории. Например, Юля из Автозаводского ПНИ в Нижнем Новгороде на Новый год мечтает о синих теплых колготках — «как в детстве». Юля очень любила эти колготки, но их украли в детдоме, где она жила. А Татьяна Ивановна мечтает о кулёчке «Дунькиной радости» — так называли в народе конфетки-подушечки.

Реальное чудо

Фонд «Старость в радость» занимается поддержкой не конкретных соцучреждений, а в целом пожилых людей, которым больше некому помочь — и не важно, живут они в интернатах или в своем доме.

— Подарки символические, поскольку на насущные нужды пожилых людей фонд откликается круглый год, не дожидаясь праздников. Но они чрезвычайно важны для пожилых людей, — говорит координатор фонда по связям с общественностью Александра Кузьмичева. — Когда на пороге деревенского дома вместо социального работника появляются Дед Мороз и Снегурочка, пожилые люди испытывают куда более яркие эмоции, чем дети. Ведь дети уже привыкли, что их все поздравляют, а для пожилых это — реальное чудо.

Фото: Getty Images/Halfpoint

Средств на подарки, к сожалению, не хватает, поэтому каждый может сделать свой новогодний подарок на сайте фонда — ng.starikam.org. Туда стоит заглянуть хотя бы ради того, чтобы получить искреннее и доброе видеопоздравление от подопечного фонда, которое можно найти за каждым окошечком.

— Кто-то из подопечных под бой курантов загадывает новый хрусталик, кто-то — зубные протезы, кто-то — очки или медицинскую кровать. А некоторые хотят обрести в Новом году друга по переписке из числа волонтеров, — говорит Александра Кузьмичева.

Можно навестить пожилых людей и лично: волонтеры круглый год организуют поездки к подопечным фонда.

Дарить праздник, пока есть возможность

Подарки на каждый Новый год собирают и для пациентов хосписов — тяжелобольных взрослых и детей. Директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Марина Власова рассказывает, что поздравлять стараются не только самого пациента, но и его брата или сестру, чтобы ребята тоже чувствовали внимание к себе.

Список подарков составляется командой хосписа, исходя из его опыта работы: это настольные игры, новогодние сладкие подарки, мягкие игрушки и т. д. Их дарят волонтеры — иногда они являются в одежде Деда Мороза к пациенту хосписа домой, иногда — на елках, которые организует «Дом с маяком».

Фото: Global Look Press/Sergey Elagin

Сейчас «Дом с маяком» уже закончил сбор подарков на Новый год, но у благотворительного фонда круглый год работает проект «Мечты сбываются». Там ребята заполняют заявки на свою мечту.

— Совсем недавно, например, пришла заявка на покупку игровой приставки от мальчика из Московской области с онкологическим заболеванием. И один благотворитель откликнулся на эту заявку в течение буквально пары часов. Семья была абсолютно счастлива, — рассказала Марина Власова. — Мне кажется, наступающий праздник сыграл немаловажную роль. Под Новый год больше людей хотят делать доброе дело.

Еще один фонд помощи хосписам «Вера» запустил серию традиционных праздничных акций, чтобы сделать подарки и тяжелобольным людям, и их семьям. Одна из них — «Тайный Дед Мороз». Более 350 детей-подопечных фонда написали свои заветные письма с пожеланиями Деду Морозу, а благотворитель может их исполнить, став тем самым «Тайным Дедом Морозом».

Желания самые разные. Например, Ксения из Свердловска (ЛНР) хочет игровой микрофон для ПК с RGB-подсветкой. У нее СМА 2 типа, Ксюша не может ходить, передвигается на коляске, но живет активной жизнью — учится в кадетском классе, занимается вокалом и игрой на синтезаторе в музыкальной школе, любит путешествовать и ведет свой канал.

Фото: Getty Images/luza studios

Еще одна акция — подарки и мандарины для пациентов хосписов. Фонд собирает в подарок для 1790 пациентов стационаров и выездных служб паллиативной помощи практичные и душевные вещи: теплые носки, мягкий флисовый плед, новогодняя кружка, мягкие сладости и мандарины — символ Нового года. Хоспис превращают в обычный дом, в который тоже приходит праздник.

Марина Власова из «Дома с маяком» считает: любой праздник является важной частью социальной поддержки.

— И особенно, когда мы понимаем, что у наших пациентов время жизни ограничено — никто не знает, сколько они проживут. Поэтому важно дарить праздник, пока есть такая возможность.

Тем, кто живет на улице

О подарках на Новый год мечтают и бездомные. Благотворительная организация «Ночлежка» уже 15 лет подряд в объявляет сбор под названием «Мандаринка и тушенка».

— С 1 по 21 декабря в Петербурге и Москве люди могут приносить вещи из предложенного списка в несколько мест. Наши волонтеры все эти вещи разбирают, сортируют, складывают в подарочные наборы, а потом раздают в наших проектах — на стоянках автобуса, который кормит людей, в палатках, где можно переночевать в холода, на приеме в наших стационарных приютах и так далее, — рассказал PR-менеджер «Ночлежки» Даниил Александров «Известиям».

В каждом городе собирают несколько сотен наборов. В один подарочный пакет входит тушенка, рыбные консервы, обеды быстрого приготовления, чай в пакетиках, кофе, сахар, печенье, конфеты, зубная паста, детский крем, бритвенные станки, прокладки, теплые носки, шапки, кусачки для ногтей и термосы — всего больше 20 позиций. Всё это можно приносить в благотворительные магазины. В Москве это «Второе дыхание», в Петербурге — «Спасибо!», Дом книги и библиотеки имени Лермонтова и имени Толстого.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Можно также вложить в передачку открытку или записку с несколькими теплыми словами. Когда жильцы приютов получают такие поздравления и пожелания чего-то доброго в новом году, у них прибавляется сил, — говорит Даниил Александров.

Но у некоторых подопечных «Ночлежки» есть и особенные мечты. Например, уже несколько лет в приюте организации живет девушка по имени Анна. Ей тяжело встроиться в обычную жизнь — мешают проблемы со здоровьем. Но она очень доброжелательная, талантливая, с явным даром художника. А недавно увлеклась музыкой и сейчас учится играть на гитаре. Пока инструмент ей одолжил соцработник, но это старенькая гитара, на которой сложно заниматься.

Анна специально не просит о хорошей гитаре, но в «Ночлежке» уверены, что это ее та самая заветная мечта, которую кто-то может исполнить на Новый год . Для этого можно написать в группах в соцсетях «Ночлежки» или на почту соцработнику Андрею achek@homeless.ru.

Дети, которым лучше дарить будущее

Фонды, которые работают с детьми-сиротами, смотрят на новогодние подарки несколько иначе. Исполнительный директор благотворительной организации «Детские деревни SOS» Николай Слабжанин подчеркивает, что самый ценный подарок для ребенка, который пережил потерю семьи или находится в кризисной ситуации, — это не конкретная вещь, а «уверенность и стабильность его семьи». Поток индивидуальных адресных подарков «Детские деревни SOS» не поощряют. Такой подход, подчеркивают там, «часто делает помощь неравномерной и ставит детей в неравное положение».

— Он может нарушать хрупкое ощущение нормальной семейной жизни, которое мы создаем , — заметил Николай Слабжанин. — В такой семье подарки — это часть личного праздника, а не результат благотворительной кампании.

Если кто-то желает сделать детям подарок на Новый год, лучше поддержать работу организации и пожертвовать на программы, продолжает он. Впрочем, новогодние «опции» тоже есть, и в них тоже приятно участвовать.

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

— В преддверие Нового года мы проводим благотворительную акцию «Зажги звезду». Звезды на небосклоне благотворительной акции будут символизировать поддержку и участие множества людей в жизни детей, — говорит Николай Слабжанин.

На сайте акции можно сделать пожертвование, написать новогоднее пожелание и зажечь свою звезду. Чем больше пожертвование, тем ярче звезда. Только не забудьте место на небосклоне, где вы ее разместили: найти потом будет не так просто!

Фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» также не поддерживает инициативы по дарению подарков для подопечных детских домов.

— Статус сироты, как учит ребенка система, дает доступ к материальным благам, подаркам и помощи от «спонсоров». Когда в такой контекст приходит случайный взрослый, которого ребенок никогда не видел, и вручает подарок, этот жест не несет для ребенка человеческой ценности, а лишь укрепляет статус «сиротинушки» и представление, что от незнакомцев можно и нужно получать вещи, — пояснила президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям — сиротам» Елена Альшанская.

Она отмечает, что подарки в условиях коллектива становятся предметом обмена и давления: старшие могут их забирать, дорогие вещи превращаются в «товар», а в некоторых учреждениях подарки могут изыматься персоналом. Человек, который привез подарок и уехал, об этом никогда не узнает.

Фото: ТАСС/Сергей Елагин

Также она выступает против поездок с целью «подарить тепло и объятия» — одноразовая встреча не создает близости, а лишь разрушает понимание ребенком безопасных границ общения.

— При этом каждый ребенок, конечно, получает новогодний подарок. Сладкие наборы и индивидуальные подарки обычно заложены в бюджет учреждения, у каждого детского дома есть постоянные патроны — государственные учреждения, предприятия, бизнес, — сказала Елена Альшанская. — Исключения бывают, но они относятся к случаям, когда подарок делает наставник ребенка, его родственник или постоянный даритель, который хорошо знает ситуацию и понимает реальные запросы.

Фонд призывает направить свои ресурсы на проекты, которые действительно могут помочь: поддержать профилактику социального сиротства, программу по семейному устройству, оплатить работу нянь, занятия с репетиторами, либо прийти в детдом как наставник подростка — и т. д. Прямо сейчас «Волонтеры в помощь детям-сиротам» предлагают «дарить детям лето»: идет сбор на летние каникулы в 2026 году.