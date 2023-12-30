Кто в мешке: как не навредить сиротам новогодней благотворительностью

Благотворительные и волонтерские организации в период новогодних праздников столкнулись со шквалом обращений от желающих помочь. Особенно сильным оказалось стремление порадовать воспитанников приютов и детских домов, рассказали «Известиям» в профильных НКО. По их подсчетам, на одного ребенка в сиротском учреждении приходится 12–15 новогодних подарков от спонсоров и неравнодушных граждан. Однако такую помощь нельзя назвать эффективной, пояснили эксперты. Они призвали отдать предпочтение не покупке шоколадок, а поддержке долгосрочных программ по мотивации к обучению, профориентации и семейному устройстве детей-сирот.

Почему не стоит дарить новогодние подарки сиротам

Именно в период новогодних праздников в благотворительные фонды, которые помогают детям-сиротам, поступает больше всего звонков желающих порадовать ребят. Об этом «Известиям» рассказала директор социальных проектов VK Александра Бабкина.

— В это время даже у скептиков появляется желание почувствовать себя хорошим и при этом не потратить много времени и усилий, — отметила она.

В итоге на одного воспитанника детского дома во время праздников приходится 12–15 подарков, добавила директор фонда «Дети наши» Наталья Петрова.

Однако такие подарки не решают проблему сиротства, а часто создают много дополнительных рисков, обратила внимание психолог благотворительного фонда «Арифметика добра» Ольга Темчук.

Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

— Этот подарок не персонализирован, он выбирался не для конкретного ребенка с учетом его интересов, увлечений, личного общения и индивидуального внимания. Просто незнакомый человек незнакомому ребенку что-то подарил, и они никогда друг друга не увидят, — пояснила она.

Более того, воспитанники детских домов часто не могут оценить материальную ценность подарка из-за отсутствия опыта обращения с деньгами, добавила Наталья Петрова. В результате всё полученное в подарок во время праздников становится внутренней валютой в детском доме и обменивается на другие вещи.

— Такая ситуация формирует у ребенка иждивенческую позицию, что может иметь серьезные последствия для его будущего. Когда выпускнику исполняется 18 лет и он покидает детский дом, то оказывается неподготовленным к жизни в обществе, — поделилась она.

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Безадресные подарки, которые не учитывают интересы конкретного ребенка, могут привести и к тому, что дети начнут определять свою ценность на основе материальных вещей, добавила руководитель программы «Содействие семейному устройству» фонда «Арифметика добра» Ирина Даушева. Ребенок понимает, что подарок ему достался не потому, что он ценен как человек и личность, а просто из жалости.

— Это может сказаться на их способности построить здоровые отношения в будущем, — предостерегла она.

Прежде чем покупать подарки детям в детский дом, она призвала честно ответить себе на вопрос: какая внутренняя потребность реализуется таким образом и можно ли решить эту задачу другим путем.

Помогать эффективно

Есть много вариантов помочь детям в сиротских учреждениях и другим уязвимым категориям, не покупая им подарки, напомнили представители фондов.

— Лучше помочь детям получить необходимые навыки и поддержку. Работа с психологами и социальными педагогами должна начинаться задолго до выпуска из детского дома, — подчеркнула Наталья Петрова.

Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Для этого, по словам Александры Бабкиной, все желающие помочь могут финансово поддерживать системные благотворительные программы, которые занимаются образованием детей-сирот, их мотивацией к обучению, помогают выпускникам детских домов пройти профориентацию, найти работу, стать полноправными активными гражданами. Такие программы есть у разных фондов, в числе которых «Дети наши», «Волонтеры в помощь детям-сиротам», «Арифметика добра», «Дедморозим» и другие.

Можно также стать наставником для конкретного ребенка или и вовсе задуматься о его приеме в семью, добавили в «Арифметике добра».

Новогодние подарки — мандарины, консервы, теплые вещи, электронику, средства гигиены — можно передать в другие фонды. Например, в те, что занимаются помощью бездомным. Подаркам и просто вниманию будут рады и пожилые люди, живущие одиноко или в домах престарелых. Благотворительные фонды не только организуют сбор презентов для них или поездки в гости, но и развивают форматы «видеоприветов» для бабушек и дедушек, «телефонное волонтерство» и проект «внуки по переписке», где любой желающий может поговорить по телефону или начать переписку с одиноким пожилым человеком или просто отправить открытку.

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— Отличный вариант новогодней активности — купить в подарок друзьям и близкими одежду или сувениры от благотворительных организаций. Многие крупные фонды выпускают сувениры и полезные предметы на любой вкус, а деньги от их продажи идут на благотворительность, — добавила Александра Бабкина

Чтобы помощь была эффективной, она должна быть, прежде всего, регулярной, напомнили представители фондов. Они призвали делать добрые дела не только накануне праздников, но и в любой другой день.