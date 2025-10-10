Малкин обошел Сундина в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий хоккейного клуба (ХК) «Питтсбург» Евгений Малкин 9 октября обогнал шведского спортсмена Матса Сундина по числу очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Отмечается, что в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 39-летний Малкин сделал три голевые передачи, достигнув 1351 очка в карьере. В общей сложности он забросил 514 шайб и сделал 837 передач.

Таким образом, Малкин потеснил Сундина с 30-го места в истории НХЛ, у шведа было 1349 очков. На 29-й позиции находится канадец Ги Лефлер с 1353 очками, и в ближайшее время российский игрок превзойдет его результат. Брендан Шэнахен, занимающий 28-е место, имеет 1354 очка.

Накануне нападающий и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что нацелен достичь отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Хоккеист признался, что чувствует себя хорошо, с нетерпением ждет предстоящего сезона и рассматривает сезон как возможность для новых достижений. Он по-прежнему не спешит принимать решение о продолжении карьеры после этого сезона.

