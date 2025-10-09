Овечкин высказался о возможности забить 900 голов в последнем сезоне НХЛ

Нападающий и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что нацелен достичь отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 8 октября сообщил официальный сайт НХЛ.

Несмотря на то что погоня за рекордом канадского спортсмена Уэйна Грецки позади, в этом сезоне у хоккеиста имеются и другие достижения. Ему нужно забросить три шайбы, чтобы стать первым игроком, набравшим 900 голов.

«900 голов еще никто не забивал. Так что это будет очень интересно, и это будет большое число», — сказал Овечкин.

Хоккеист признался, что чувствует себя хорошо, с нетерпением ждет предстоящего сезона и рассматривает сезон как возможность для новых достижений. Он по-прежнему не спешит принимать решение о продолжении карьеры после этого сезона.

По его словам, он планирует поговорить с генеральным менеджером «Кэпиталз» Крисом Патриком или владельцем клуба Тедом Леонсисом, которые поддерживают его в принятии решения о будущем.

«Я просто буду наслаждаться этим», — добавил он, заявив, что сосредоточится на текущем сезоне и не будет торопиться с выводами.

В прошлом сезоне Овечкин пропустил 16 матчей из-за перелома левой малоберцовой кости, что стало самым долгим перерывом в его карьере, но, несмотря на это, он занял третье место в НХЛ по количеству голов, забив 44 шайбы.

Хоккеист добавил, что подготовка к сезону стала сложнее, чем раньше, и травма в нижней части тела заставила его пропустить несколько тренировок в лагере. Однако Овечкин быстро восстановился и сыграл в двух последних предсезонных матчах «Вашингтона».

Журналист Тарик Эль-Башир 18 сентября сообщил, что Овечкин покинул тренировку на сборах команды из-за «травмы нижней части тела». Тогда «Вашингтон Кэпиталз» приступил к тренировкам в рамках подготовки к новому сезону НХЛ, который начнется 7 октября.

20 сентября сообщалось, что в заявку на матч «Вашингтон Кэпиталз» против «Бостон Брюинз» Овечкин не был включен. В результате российский хоккеист не вышел на первый предсезонный матч команды.

28 сентября Овечкин уже провел полноценную тренировку на льду после полученной травмы.

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