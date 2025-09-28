Реклама
Нападающий «Вашингтона» Овечкин провел полноценную тренировку на льду

Фото: TASS/Nick Wass
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел полноценное занятие на льду после полученной травмы. Об этом 28 сентября сообщила журналистка Кэти Адлер в соцсети X (бывш. Twitter).

Ранее сообщалось, что Овечкин покинул тренировку на сборах команды из-за «травмы нижней части тела». Тогда «Вашингтон Кэпиталз» приступил к тренировкам в рамках подготовки к новому сезону НХЛ, который стартует 7 октября. Однако на следующий день представитель хоккеиста Глеб Чистяков отметил, что со спортсменом «всё в порядке».

На видео, опубликованном журналисткой, российский нападающий отрабатывает броски по воротам и тренируется без бесконтактного джерси.

«Будем только рады, когда Овечкин вернется в «Динамо»
Главный тренер сборной «Россия 25», член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг — о своей новой работе и будущем

25 сентября американский игрок московского баскетбольного клуба (ХК) ЦСКА Мело Тримбл назвал Овечкина легендой Вашингтона. По его словам, российского хоккеиста знают все жители столицы США.

Ранее, 20 сентября, сообщалось, что в заявке на матч «Вашингтон Кэпиталз» против «Бостона Брюинза» Овечкин не был включен. В результате российский хоккеист не вышел на первый предсезонный матч команды.

