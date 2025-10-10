В Израиле анонсировали освобождение заложников из Газы в начале следующей недели
Израиль ожидает освобождения заложников из сектора Газа 13 или 14 октября. Об этом 10 октября сообщил советник офиса премьер-министра страны Дмитрий Гендельман.
«Израильские заложники будут освобождены в понедельник или вторник», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гендельмана, в обмен израильская сторона освободит 250 осужденных за терроризм и 1,7 тыс. жителей Газы. Им будет навсегда запрещен въезд в страну и на территорию Иудеи и Самарии.
Он добавил, что данная сделка была утверждена правительством страны поздно вечером, при этом она не проходила голосование в кабинете безопасности. Кроме того, Гендельман отметил, что глава минобороны Израиля Исраэль Кац поручил Армии обороны страны (ЦАХАЛ) жестко реагировать на любые атаки в переходный период.
Телеканал Al Jazeera 9 октября сообщил, что глава палестинского движения ХАМАС Халиль аль-Хайя объявил об окончании войны в секторе Газа. Уточнялось, что соглашение подразумевает прекращение огня в секторе Газа, вывод израильских войск из региона, поступление гуманитарной помощи.
В тот же день представитель правительства Израиля Шош Бедросян сообщила, что по истечении 24 часов после заседания правительства Израиля начнется 72-часовой период освобождения и возвращения заложников. Она подчеркнула, что Израиль готовится принять заложников «в любом состоянии, в котором они могут оказаться».
