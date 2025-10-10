Один человек погиб в результате землетрясения у берегов Филиппин
Один человек погиб в результате землетрясения в Филиппинах при обрушении дома в горной деревне Калапаган в провинции Восточный Давао. Об этом 10 октября сообщил директор управления гражданской обороны региона Эднар Даянгиранг.
«Я только что разговаривал с мэром города, который подтвердил первую жертву во время землетрясения», — приводит его слова газета Inquirer.
Даянгиранг уточнил, что местный житель умер из-за падения полых бетонных блоков. Также в других частях региона было отключено электричество и поступило предупреждение о цунами в Филиппинах, Индонезии и Палау.
Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировали у побережья Филиппин ранее в этот день. Президент страны Фердинанд Маркос – младший призвал начать организацию эвакуации жителей, населяющих южную часть государства, где было выявлено ощутимое землетрясение.
