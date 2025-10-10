Реклама
Два гола Кучерова не принесли «Тамбе» победу над «Оттавой» в матче НХЛ

Хоккейный клуб (ХК) «Тамба-Бэй Лайтнинг» проиграл ХК «Оттаве Сенаторз» со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), несмотря на два гола россиянина Никиты Кучерова. Встреча состоялась 9 октября в Тампе.

Победу «Оттаве» принесли 24-летний канадец Дилан Козенс, забивший на 11-й минуте, 30-летний российский защитник Артем Зуб (21-я), 24-летний американец Шейн Пинто (36-я, 59-я) и 37-летний канадец Клод Жиру (60-я).

У «Тамба-Бэй Лайтнинг» отличились 30-летний датчанин Оливер Бьеркстранд (6-я), 29-летний канадец Брейден Пойнт (7-я) и российский нападающий Никита Кучеров (15-я, 60-я).

ХК «Оттава Сенаторз» сейчас занимают четвертое место в таблице с двумя очками. «Тамба-Бэй Лайтнинг» располагается на шестом месте, не имея на счету ни одного очка.

Снайпер — огонь: какие рекорды может побить Овечкин в своем последнем сезоне за океаном
До конца карьеры в НХЛ Александр Великий может успеть еще многое

ХК «Вашингтон Кэпиталз», за который играет российский нападающий Александр Овечкин, 8 октября потерпел поражение от «Бостон Брюинз» со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей отличились 29-летний чешский нападающий Давид Пастрняк (33-я минута), 30-летний швед Элиас Линдхольм (48-я) и 27-летний канадец Морган Гики (60-я). Единственную шайбу за «Вашингтон» забил нападающий канадец Том Уилсон (48-я).

