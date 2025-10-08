Снайпер — огонь: какие рекорды может побить Овечкин в своем последнем сезоне за океаном

После сезона-2024/25, прошедшего под знаком великой погони Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки, предстоящий чемпионат ожидается не столь волнующим с точки зрения крупных достижений игрока. Тем не менее в новом сезоне, который, вероятно, станет для Ови последним в НХЛ, капитан «Вашингтона» может улучшить целый ряд статистических показателей. Подробнее — в материале «Известий».

Ближе к весне отпраздновавший недавно 40-летие форвард может подобраться к легендарному канадцу и по сумме голов в регулярных чемпионатах и плей-офф.

Сейчас Ови отстает от Уэйна на 42 шайбы (974 против 1016). Любопытно, что и год назад отставание Александра (но в другой гонке) было таким же. На ликвидацию зазора, как мы помним, ушло несколько месяцев.

В теории Овечкин может достать Гретцки по числу матчей с двумя и более голами. У Гретцки их 189, у Овечкина — 179. Правда, для этого Александру нужно будет выстрелить дуплетом 10 раз — то есть выйти на снайперские показатели, которых не было с сезона-2019/20, когда он собрал шикарную коллекцию из четырех хет-триков и девяти дублей.

Овечкин, давным-давно установивший рекорд лиги по реализации большинства, уже в первом матче может выйти на второе место по голам в равных составах. Сейчас россиянин делит эту строчку с Горди Хоу, который играл в НХЛ намного дольше. Правда, до первого места Александру очень далеко — Гретцки опережает россиянина на 51 гол.

Вероятно, обойдет Овечкин Хоу и по голам на домашних площадках. Сейчас самый нежеланный гость в истории НХЛ отстает от Мистера Хоккей на девять шайб, а от лидирующего Гретцки — на 52. При этом уникальность Ови в том, что он единственный великий снайпер, чаще забивающий на чужих площадках: 457 из 897.

Зато уже на осень мы планируем празднование по поводу вступления Овечкина в десятку лучших бомбардиров в истории НХЛ. Российский нападающий сейчас занимает 11-е место по показателю гол + пас (1623) и отстает от Джо Сакика всего на 18 баллов. По этому показателю Гретцки практически недостижим — 2875 очков.

Еще один отличный шанс превзойти Гретцки будет у российской суперзвезды в списке лучших бомбардиров в истории одной франшизы. Но нужно упомянуть, что для Александра вся заокеанская карьера связана с «Вашингтоном», тогда как Уэйн и после «Эдмонтона» провел в лиге много продуктивных лет. Кросби, кстати, станет всего четвертым форвардом, набравшим 1700 очков в одних цветах, после Лемье и двух легенд «Детройта» — Горди Хоу и Стива Айзермана. В десятке в ближайшее время ожидается и еще один россиянин — вечный «пингвин» Евгений Малкин отстает от Майка Модано всего на 13 баллов.

При идеальном стечении обстоятельств Овечкин завершит регулярку-2025/26 третьим в истории по количеству матчей за одну команду. Отметку в 1500 игр Александр должен разменять уже в октябре, а потом постепенно превосходить результаты Стива Айзермана, Рэя Бурка, Шейна Доана, Алекса Дельвеккио и Никласа Лидстрема. А вот замахнуться на цифры Хоу получится только в случае продления контракта на пару лет, что пока кажется маловероятным.

В завершение можно сказать еще об одной номинации, в которой ожидается ожесточенная борьба за рекорд. Овечкин за 20 сезонов 82 раза принял участие в комбинации, закончившейся голом в пустые ворота. По набранным в такой ситуации очкам Александр Великий занимает третье место в истории. У Гретцки, давно потерявшего шансы улучшить результат, 85 баллов, у Сидни Кросби — 86.