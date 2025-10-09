«Вашингтон Кэпиталз» c Овечкиным проиграл «Бостон Брюинз» в матче НХЛ
Хоккейный клуб (ХК) «Вашингтон Кэпиталз», за который играет российский нападающий Александр Овечкин, потерпел поражение от «Бостон Брюинз» со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась 8 октября в американской столице.
В составе победителей отличились 29-летний чешский нападающий Давид Пастрняк (33-я минута), 30-летний швед Элиас Линдхольм (48-я) и 27-летний канадец Морган Гики (60-я). Единственную шайбу за «Вашингтон» забил нападающий канадец Том Уилсон (48-я).
Овечкин провел на льду 18 минут, совершил три броска в створ ворот и выполнил два силовых приема.
Кроме того, в составе «Бостона» российский 30-летний защитник Никита Задоров отдал голевую передачу, а 23-летний форвард Марат Хуснутдинов дважды совершил бросок в створ и сделал один силовой прием.
Днем ранее действующий обладатель Кубка Стенли ХК «Флорида Пантерз» победил «Чикаго Блэкхокс». Встреча команд завершилась со счетом 3:2. В составе победившей команды отличились Эй Джей Грир (12-я ), Картер Верхаг (15-я) и Йеспер Боквист (50-я), в составе проигравших — Фрэнк Назар (11-я) и Теуво Терявяйнен (22-я).
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