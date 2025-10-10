Ученые выявили происхождение найденного 50 лет назад «оленя метро Торонто»

Ученые из канадского Университета Трента в Онтарио смогли классифицировать вид найденного 50 лет назад при строительстве метро Торонто ископаемого оленя, происхождение которого на протяжении десятилетий вызывало споры. Об этом 8 октября сообщила газета The New York Times (NYT).

В публикации уточнялось, что обнаруженные недалеко от станции Ислингтон в 1976 году рога были чрезвычайно широкими и по отношению к черепу животного, жившего, по предварительным оценкам, около 11 тыс. лет назад, горизонтальными. Это натолкнуло экспертов на мысль, что кости могли принадлежать северному оленю.

«Спустя почти 50 лет олень раскрыл свои тайны. Используя древнюю ДНК, извлеченную из окаменелости, исследователи показали, что, несмотря на свой размер и большие рога с разветвляющимся концом, похожим на карибу, олень был наиболее тесно связан с оленем-мулом и белохвостым оленем», — говорится в публикации.

Палеонтолог Роман Кройтор из Молдавского государственного университета, специализирующийся на окаменелостях оленей, комментируя данную информацию, заявил, что такие олени могли наряду с мамонтами проживать на Земле около 2 млрд лет назад и вымереть из-за потепления.

В настоящее время извлеченный скелет, являющийся единственным доказательством существования вида Torontoceros, хранится в Королевском музее Онтарио в Торонто.

Министерство туризма и древностей Египта 22 августа сообщило о поднятии со дна Средиземного моря в порту Абу-Кира трех массивных статуй, которые относились к эпохе Древнего Египта и Римской империи. Все они были выполнены из разных материалов: одна из кварца, другая — из гранита, а третья — из белого мрамора.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ