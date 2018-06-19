Об истории гигантских рептилий ученые узнали по их зубам

Российские палеонтологи вместе с зарубежными коллегами смогли больше узнать об эволюции гигантских хищников древности. Плиозавры — рептилии длиной до 13 м — проживали в морях 170–90 млн лет назад. Их двухметровые челюсти были усеяны большими острыми зубами. Именно изучение «главного оружия» данных пресмыкающихся помогло лучше понять пути их развития.

Останки крупных морских рептилий найдены на территории России — в Сибири и Поволжье. В глубокой древности там располагались моря. В своем исследовании ученые описали останки плиозавров, относящихся к позднеюрской (163–145 млн лет назад) и раннемеловой (145–100 млн лет назад) эпохам. Были обнаружены зубы нескольких форм. Такое разнообразие ставит под сомнение гипотезу о том, что лишь одна эволюционная линия плиозавров пересекла границу двух геологических периодов.

— Мы изучили новые находки из России. Ранее для позднеюрской и раннемеловой эпох практически не были известны останки морских рептилий, в том числе плиозавров. Проведен анализ морфологии зубов всех известных подобных животных за всё время существования этой группы. Это позволило лучше понять ее эволюцию, — рассказал один из авторов работы — магистрант геологического факультета Московского государственного университета Николай Зверьков.

Первое интересное открытие сделано специалистом Геологического института Российской академии наук (РАН) в Сибири, в бассейне реки Хеты. В позднеюрских отложениях они нашли зуб плиозавра конической формы. Ранее подобных фрагментов останков, относящихся к этому времени, известно не было. Вторая знаковая находка обнаружена профессором Саратовского государственного университета в пограничных отложениях юрского и мелового периодов. Этот зуб также имеет коническую форму. Его передали для изучения на геологический факультет МГУ.

Ранее удавалось обнаружить плиозавров конца юрского и начала мелового периода лишь с трехгранными зубами. А в найденных останках середины мелового периода их форма была только конической. Теперь же выяснилось, что гигантские морские рептилии с различной формой зубов сосуществовали в течение как минимум 25 млн лет.

Новые открытия означают, что плиозавры пересекли границу двух геологических периодов без снижения своего разнообразия. Оно, напротив, увеличилось. Сокращение произошло позднее, в конце раннемеловой эпохи.

Обнаруженные находки свидетельствуют о смене доминантов-суперхищников в древних морских экосистемах, считает заведующий лабораторией Зоологического института РАН Александр Аверьянов.

— Подробные исследования позволят более полно реконструировать развитие этих животных, — рассказал Александр Аверьянов. — Эволюция морских рептилий известна преимущественно по целым скелетам. Но отдельные зубы встречаются намного чаще и могут дать важную дополнительную информацию о былом разнообразии. Новые находки заполняют большой временной интервал, для которого неизвестно целых скелетов.

Исследование проведено совместно с учеными из Льежского и Оксфордского университетов, Института палеобиологии Польской академии наук.