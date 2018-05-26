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Ранее неизвестный науке вид динозавров открыли в Бразилии

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Фото: Depositphotos
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Бразильские ученые открыли новый вид динозавров, ранее неизвестный науке. Специалисты полагают, что животные обитали на территории страны 230 млн лет назад и являлись одним из самых древних видов динозавров.

Новый вид получил название Bagualosaurus agudoensis, то есть «дикий ящер из Агуду», передает ТАСС. Размеры ящера не превышали 2,5 метров в длину, питался он листьями растений.

Останки данного вида динозавров относятся к триасовому периоду мезозойской эры, находок подобного рода в мире насчитывается очень мало, палеонтологи считают находку крайне ценной.

В апреле десятки следов огромных динозавров обнаружили на шотландском острове Скай шотландские и китайские исследователи. Примерно в это же время останки ящерицы с четырьмя глазами, которая обитала на территории современного штата Вайоминг 49 млн лет назад, обнаружили американские ученые. 

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