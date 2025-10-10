Реклама
В Госдуме сообщили об изменении сроков оплаты ЖКУ в 2026 году

Депутат Аксененко: с марта 2026 года крайний срок оплаты ЖКУ будет перенесен
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
С 1 марта 2026 года в России изменится дата, до которой необходимо оплатить коммунальные услуги. Об этом 10 октября сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесен с 10-го числа каждого месяца на 15-е число. Основная цель такого изменения — обеспечение удобства оплаты услуг для потребителя», — сказал Аксененко.

Теперь крайний срок перенесется с 10-го на 15-е число каждого месяца. Как пояснил Аксененко, это сделано для удобства граждан, поскольку большинство россиян получает зарплату в период с 10-го по 15-е число. Ранее при сроке оплаты 10-го числа многие сталкивались с начислением пени до получения зарплаты.

Уточняется, что это изменение призвано решить проблему несоответствия сроков выплат и оплаты ЖКУ, снизить количество задолженностей и избавить добросовестных плательщиков от штрафов.

Вне зоны подступа: коллекторам запретили взыскивать долги по ЖКХ
Какие права имеют граждане при возникновении задолженности

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов 2 октября сообщил, что вывешивание списков должников по ЖКХ с указанием их полных персональных данных без получения согласия является нарушением закона. Уточнялось, что управляющим компаниям за подобные действия может грозить штраф от 300 тыс. до 700 тыс. рублей.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

