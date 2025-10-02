Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп и Стармер по телефону обсудили сдерживание России на Крайнем Севере
Мир
AP сообщило о встрече советников Трампа с посланниками Дании и Гренландии
Мир
В ООН пожелали привлечь к ответственности виновников смерти женщины в США
Спорт
На 74-м году жизни умерла латвийская баскетболистка Ульяна Семенова
Мир
Дипслужба ЕС не смогла перечислить якобы атакованные Россией 19 стран
Происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
Общество
Ушел из жизни первый советский фигурист, чемпион СССР Валентин Захаров
Мир
Трамп намерен заключить новое соглашение по истечении ДСНВ
Мир
На Украине школы и вузы могут перевести на дистанционное обучение
Мир
Трамп сообщил о «больших проблемах» на Кубе
Мир
В США за первую неделю 2026 года произошло девять массовых стрельб
Мир
Трамп заявил о необходимости включения новых стран в соглашение по ядерному оружию
Общество
Долина освободила квартиру в Хамовниках для Лурье
Мир
Трамп заявил о незаинтересованности РФ большинством стран НАТО
Мир
Трамп пригрозил ударить по Ирану в случае убийств протестующих
Мир
Трамп обвинил сенаторов-республиканцев в угрозе нацбезопасности США
Мир
Зеленский провел кадровые перестановки в регионах Украины

В Госдуме назвали противозаконным вывешивание списков должников за ЖКУ

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Вывешивание списков должников по ЖКХ с указанием их полных персональных данных без получения согласия является нарушением закона, управляющим компаниям может грозить штраф от 300 тыс. до 700 тыс. рублей. Об этом 2 октября сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам Колунова, вывешивание списков должников с указанием персональных данных, а именно адреса, ФИО или фамилии с инициалами, в подъезде или в интернете без получения согласия противозаконно.

«Управляющим компаниям, которые таким занимаются, грозит ответственность по ст. 13.11 КоАП РФ («Сохранность персональных данных»). Штраф для юридических лиц по данному правонарушению составляет от 300 тыс. до 700 тыс. рублей», — отметил Колунов.

Парламентарий также пояснил, что управляющие компании часто пытаются обойти этот закон, публикуя списки в формате «номер квартиры + сумма задолженности». Однако, как показала судебная практика, такая информация может считаться персональными данными в зависимости от решения суда, добавил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Вне зоны подступа: коллекторам запретили взыскивать долги по ЖКХ
Какие права имеют граждане при возникновении задолженности

Колунов 7 сентября сообщил, что в России с 1 марта следующего года будет изменен крайний срок внесения оплаты по услугам ЖКХ, он будет перенесен на пять дней вперед. Парламентарий обратил внимание, что в России люди получают зарплату в разные даты. Поэтому главная цель изменений заключается в большем комфорте и удобстве для граждан.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026