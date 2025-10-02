В Госдуме назвали противозаконным вывешивание списков должников за ЖКУ

Вывешивание списков должников по ЖКХ с указанием их полных персональных данных без получения согласия является нарушением закона, управляющим компаниям может грозить штраф от 300 тыс. до 700 тыс. рублей. Об этом 2 октября сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам Колунова, вывешивание списков должников с указанием персональных данных, а именно адреса, ФИО или фамилии с инициалами, в подъезде или в интернете без получения согласия противозаконно.

«Управляющим компаниям, которые таким занимаются, грозит ответственность по ст. 13.11 КоАП РФ («Сохранность персональных данных»). Штраф для юридических лиц по данному правонарушению составляет от 300 тыс. до 700 тыс. рублей», — отметил Колунов.

Парламентарий также пояснил, что управляющие компании часто пытаются обойти этот закон, публикуя списки в формате «номер квартиры + сумма задолженности». Однако, как показала судебная практика, такая информация может считаться персональными данными в зависимости от решения суда, добавил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Колунов 7 сентября сообщил, что в России с 1 марта следующего года будет изменен крайний срок внесения оплаты по услугам ЖКХ, он будет перенесен на пять дней вперед. Парламентарий обратил внимание, что в России люди получают зарплату в разные даты. Поэтому главная цель изменений заключается в большем комфорте и удобстве для граждан.

