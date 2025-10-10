Реклама
В США назвали соглашение по Газе «вопросом личного выживания» Нетаньяху

Экс-офицер Риттер: соглашение по Газе — «вопрос личного выживания» Нетаньяху
Фото: Global Look Press/Li Rui
«Чрезвычайно изолированный» от мира Израиль теряет поддержку Вашингтона, поэтому соглашение по урегулированию конфликта с ХАМАС чрезвычайно важно для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который пытается не допустить своей отставки. Об этом 9 октября сообщил «Известиям» бывший офицер разведки США Скотт Риттер.

По его словам, Нетаньяху подвергается давлению со стороны своей собственной коалиции, находящейся на грани распада, в случае которого его, весьма вероятно, арестуют и после суда поместят в тюрьму.

«Есть множество причин, по которым Нетаньяху может попытаться сделать так, чтобы этот мирный план всё же удался, и первая из них — его собственное выживание», — объяснил Риттер.

Израильский премьер-министр, как добавил экс-офицер, часто допускал в своей речи «хвастливые» и провокационные высказывания, что он «контролирует» американский конгресс и влияет на офис главы Белого дома Дональда Трампа. Такие речи, по мнению эксперта, автоматически превозносили Израиль над США, что было «политически неприемлемым».

Премьерное поведение: кабмин Нетаньяху будет самым правым в истории Израиля
Как включение в правительство радикальных деятелей отразится на внешней политике страны

Глава министерства нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в этот же день пригрозил Нетаньяху свержением в случае, если премьер-министр не сдержит свое обещание о полной ликвидации ХАМАС. По его словам, в переговорах с главой государства он подвел «четкую красную линию», транслирующую его нежелание входить в правительство в противном случае.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

