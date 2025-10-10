Эксперт рассказал, когда возобновится рост заболеваемости ОРВИ
Очередной рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями ожидается в середине октября, сообщил «Известиям» эпидемиолог Геннадий Онищенко.
«В октябре на фоне похолодания заболеваемость начнет подниматься, но не значительно», — сказал он.
Пик же, по его словам, придется на зимние месяцы.
«В конце декабря будут массово проводиться елки, в январе все выйдут на работу, в сады и на учебу после долгих праздников», — объяснил эксперт.
В Роспотребнадзоре отметили, что пока в стране вторую неделю подряд наблюдается спад заболеваемости ОРВИ.
«На неделе с 29 сентября по 5 октября 2025 года зафиксировано снижение показателя заболеваемости ОРВИ среди населения на 10,2 %. Количество заболевших снизилось во всех возрастных группах, наиболее выражено — в возрастной группе 7–14 лет», — уточнили там.
«Известия» выяснили, что такая тенденция отмечается в Кемеровской, Оренбургской, Владимирской и Костромской областях, а также в Татарстане.
Опрошенные эксперты связали нынешний спад заболеваемости ОРВИ с активной кампанией по вакцинации и теплой погодой в сентябре.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Минус вирус: заболеваемость ОРВИ снизилась из-за теплой осени