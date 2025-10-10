Минус вирус: заболеваемость ОРВИ снизилась из-за теплой осени

Минимум в 23 российских регионах наблюдается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), подсчитали «Известия». Традиционно рост простудных диагнозов начинается в сентябре, напомнили эксперты. Но в этом году прогнозируемый подъем заражений сместился — из-за теплой погоды в начале осени . О том, когда ожидается рост распространения ОРВИ, — в материале «Известий».

Где снизилась заболеваемость

С 29 сентября по 5 октября уровень заболеваемости ОРВИ оказался ниже еженедельного эпидемического порога на 15% , следует из последних данных НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева. Там также отметили, что на прошлой неделе эпидемические пороги суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ по всему населению не были превышены на 20% ни в одном из 61 города , который исследует эта организация.

На прошлой неделе был спад заболеваемости ОРВИ более чем в 20 российских регионах, выяснили «Известия», проанализировав данные региональных управлений Роспотребнадзора.

Такая тенденция отмечается, например, в Кемеровской области. Там на прошлой неделе зарегистрировано 13 тыс. случаев ОРВИ, что на 21% ниже предыдущей недели. В Оренбургской области на прошлой неделе показатель заболеваемости ОРВИ снизился на 17,7%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская

« Количество заболевших снизилось во всех возрастных группах, наиболее выражено в группе 7–14 лет — на 26,1% и 15 лет и старше — на 16,7% », — говорится на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

В Костромской области с 29 сентября по 5 октября с симптомами ОРВИ за медпомощью обратились 3,6 тыс. человек, из них 2 тыс. — дети до 14 лет. Показатель оказался ниже на 15% предыдущей недели и на 16% ниже аналогичного периода 2024 года.

В Татарстане на прошлой неделе зарегистрировано 13,4 тыс. случаев гриппа и ОРВИ. Заболеваемость ниже уровне предыдущей недели на 13,1%.

«Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии. Количество заболевших ниже предыдущей недели во всех возрастных группах», — отметило региональное управление Роспотребнадзора.

Во Владимирской области на прошлой неделе зарегистрировали снижение заболеваемости ОРВИ на 10,9%. В период с 29 сентября по 5 октября за помощью в медучреждения с признаками ОРВИ обратилось 10,2 тыс. человек, во Владимире — 2,7 тыс. По данным местного управления Роспотребнадзора, по сравнению с предыдущей неделей зарегистрировано снижение заболеваемости во всех возрастных группах, кроме детских.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Похожий показатель в Пензенской области: там по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость упала на 10,1%. А в Пензе и вовсе на 28,7%.

По данным Роспотребнадзора, снижение заболеваемости ОРВИ наблюдается в стране вторую неделю подряд.

« На прошлой неделе зафиксировано снижение показателя заболеваемости ОРВИ среди населения на 10,2%. Количество заболевших снизилось во всех возрастных группах, наиболее выражено — в возрастной группе 7–14 лет », — уточнили там.

При этом есть и регионы, где фиксируется рост заболеваемости. К ним относятся, например, Архангельская и Орловская области. Так, в Архангельской области на прошлой неделе зарегистрировано более 9,7 тыс. случаев ОРВИ, что выше эпидемического порога на 11,4%. А в Орловской области — на 3,9%.

Когда ожидается подъем распространения ОРВИ

Нынешнее снижение заболеваемости респираторными инфекциями может быть связано с активной кампанией по вакцинации и теплой погодой в сентябре во многих российских регионах , считает врач лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

— Но вирусы и бактерии активизируются, как только температура воздуха снизится, на улице станет ветрено и сыро , — подчеркнула она.

Эксперт также напомнила, что показатели заболеваемости были рекордными в начале учебного года, и предположила, что это заставило усилить меры профилактики — что и привело к снижению случаев заражения ОРВИ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Спад продолжится примерно до конца октября – начала ноября, уверяет эпидемиолог медцентра «UNI Клиник» Роман Меркулов. Но врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков полагает, что рост заболеваемости ОРВИ начнется уже в ближайшие дни.

— Как только температура будет в районе 5 °C, а затем опустится ниже, респираторные заболевания начнут расти , — сказал он.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что ощутимое похолодание ожидается уже в начале следующей недели.

— С понедельника температура воздуха будет ниже климатической нормы и с каждым днем будет только опускаться. Погода будет дождливая, — сказала эксперт.

В регионах Сибири и Дальнего Востока в ближайшее время ожидается значительное похолодание в ночные часы, добавил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Температура в Сибири будет на 6–8 градусов ниже нормы. Особенно похолодает, например, в Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областях, Алтайском крае и Хакасии. На Дальнем Востоке и в Якутии ожидаются ночные заморозки до –23 °C и ниже. В Забайкалье до конца недели температура будет держаться на уровне –14…–21 °C, в Бурятии — –14…–18 °C, а в северной части Хабаровского края опустится до –10…–13 °C, — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Основной пик заболеваемости ОРВИ традиционно приходится на зимние месяцы, напомнил «Известиям» иммунолог Медцентра доктора Александровского Максим Коршунов. По его мнению, заболеваемость и вовсе начнет расти после январских праздников.

С ним согласился эпидемиолог Геннадий Онищенко, который полагает, что рост заболеваемости начнется уже в октябре-ноябре, когда резко похолодает.