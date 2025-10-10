Минус вирус: заболеваемость ОРВИ снизилась из-за теплой осени

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков сообщил о паузе в переговорах между РФ и Украиной из-за действий Киева
Происшествия
Силы ПВО за час уничтожили девять беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря
Мир
Президент Филиппин призвал организовать эвакуацию населения после землетрясения
Армия
Средства ПВО за ночь ликвидировали 23 БПЛА ВСУ над территорией РФ
Мир
В Норвегии объявили о запуске программы по борьбе с БПЛА на $1,5 млрд
Авто
В Госдуме предложили отложить введение утильсбора в особых случаях
Мир
Путин заявил о поддержке Россией решения о создании формата СНГ+
Мир
Постпред США при ООН заявил о наличии «мощного оружия» у Вашингтона
Мир
The Telegraph сообщила о возможных планах Трампа ввести пошлины против Норвегии
Политика
В Кремле указали на сохранение импульса Анкориджа по переговорам РФ и США
Армия
ВС РФ ударом авиабомб поразили пункты дислокации ВСУ в Харьковской области
Интернет и технологии
Ученые разработали алгоритм для выявления ошибок в изображениях
Мир
Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальную встречу в РФ в декабре
Общество
Синоптик спрогнозировал начало метеорологической зимы в Москве в ноябре
Спорт
ФК «Оренбург» объявил о назначении Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера
Мир
Лукашенко призвал не допустить втягивания стран СНГ в опасные авантюры
Авто
Перевозчики попросили Путина отсрочить локализацию машин такси

Минус вирус: заболеваемость ОРВИ снизилась из-за теплой осени

Пик заражений сместится на зимние месяцы, считают эксперты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Минимум в 23 российских регионах наблюдается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), подсчитали «Известия». Традиционно рост простудных диагнозов начинается в сентябре, напомнили эксперты. Но в этом году прогнозируемый подъем заражений сместился — из-за теплой погоды в начале осени. О том, когда ожидается рост распространения ОРВИ, — в материале «Известий».

Где снизилась заболеваемость

С 29 сентября по 5 октября уровень заболеваемости ОРВИ оказался ниже еженедельного эпидемического порога на 15%, следует из последних данных НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева. Там также отметили, что на прошлой неделе эпидемические пороги суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ по всему населению не были превышены на 20% ни в одном из 61 города, который исследует эта организация.

На прошлой неделе был спад заболеваемости ОРВИ более чем в 20 российских регионах, выяснили «Известия», проанализировав данные региональных управлений Роспотребнадзора.

Такая тенденция отмечается, например, в Кемеровской области. Там на прошлой неделе зарегистрировано 13 тыс. случаев ОРВИ, что на 21% ниже предыдущей недели. В Оренбургской области на прошлой неделе показатель заболеваемости ОРВИ снизился на 17,7%.

Больница
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская

«Количество заболевших снизилось во всех возрастных группах, наиболее выражено в группе 7–14 лет — на 26,1% и 15 лет и старше — на 16,7%», — говорится на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

В Костромской области с 29 сентября по 5 октября с симптомами ОРВИ за медпомощью обратились 3,6 тыс. человек, из них 2 тыс. — дети до 14 лет. Показатель оказался ниже на 15% предыдущей недели и на 16% ниже аналогичного периода 2024 года.

В Татарстане на прошлой неделе зарегистрировано 13,4 тыс. случаев гриппа и ОРВИ. Заболеваемость ниже уровне предыдущей недели на 13,1%.

«Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии. Количество заболевших ниже предыдущей недели во всех возрастных группах», — отметило региональное управление Роспотребнадзора.

Во Владимирской области на прошлой неделе зарегистрировали снижение заболеваемости ОРВИ на 10,9%. В период с 29 сентября по 5 октября за помощью в медучреждения с признаками ОРВИ обратилось 10,2 тыс. человек, во Владимире — 2,7 тыс. По данным местного управления Роспотребнадзора, по сравнению с предыдущей неделей зарегистрировано снижение заболеваемости во всех возрастных группах, кроме детских.

Перчатки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Похожий показатель в Пензенской области: там по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость упала на 10,1%. А в Пензе и вовсе на 28,7%.

По данным Роспотребнадзора, снижение заболеваемости ОРВИ наблюдается в стране вторую неделю подряд.

«На прошлой неделе зафиксировано снижение показателя заболеваемости ОРВИ среди населения на 10,2%. Количество заболевших снизилось во всех возрастных группах, наиболее выражено — в возрастной группе 7–14 лет», — уточнили там.

При этом есть и регионы, где фиксируется рост заболеваемости. К ним относятся, например, Архангельская и Орловская области. Так, в Архангельской области на прошлой неделе зарегистрировано более 9,7 тыс. случаев ОРВИ, что выше эпидемического порога на 11,4%. А в Орловской области — на 3,9%.

Тайны крови: как борются с лейкозом в России
Врачи рассказали, как болезнь превратилась из фатальной в излечимую

Когда ожидается подъем распространения ОРВИ

Нынешнее снижение заболеваемости респираторными инфекциями может быть связано с активной кампанией по вакцинации и теплой погодой в сентябре во многих российских регионах, считает врач лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

— Но вирусы и бактерии активизируются, как только температура воздуха снизится, на улице станет ветрено и сыро, — подчеркнула она.

Эксперт также напомнила, что показатели заболеваемости были рекордными в начале учебного года, и предположила, что это заставило усилить меры профилактики — что и привело к снижению случаев заражения ОРВИ.

Школа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Спад продолжится примерно до конца октября – начала ноября, уверяет эпидемиолог медцентра «UNI Клиник» Роман Меркулов. Но врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков полагает, что рост заболеваемости ОРВИ начнется уже в ближайшие дни.

Как только температура будет в районе 5 °C, а затем опустится ниже, респираторные заболевания начнут расти, — сказал он.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что ощутимое похолодание ожидается уже в начале следующей недели.

В России резко выросла заболеваемость ОРВИ: симптомы, лечение и профилактика
Медики рекомендуют носить маски и часто мыть руки

С понедельника температура воздуха будет ниже климатической нормы и с каждым днем будет только опускаться. Погода будет дождливая, — сказала эксперт.

В регионах Сибири и Дальнего Востока в ближайшее время ожидается значительное похолодание в ночные часы, добавил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Температура в Сибири будет на 6–8 градусов ниже нормы. Особенно похолодает, например, в Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областях, Алтайском крае и Хакасии. На Дальнем Востоке и в Якутии ожидаются ночные заморозки до –23 °C и ниже. В Забайкалье до конца недели температура будет держаться на уровне –14…–21 °C, в Бурятии — –14…–18 °C, а в северной части Хабаровского края опустится до –10…–13 °C, — отметил он.

дождь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Основной пик заболеваемости ОРВИ традиционно приходится на зимние месяцы, напомнил «Известиям» иммунолог Медцентра доктора Александровского Максим Коршунов. По его мнению, заболеваемость и вовсе начнет расти после январских праздников.

С ним согласился эпидемиолог Геннадий Онищенко, который полагает, что рост заболеваемости начнется уже в октябре-ноябре, когда резко похолодает.

Пик же распространения ОРВИ придется на первую половину декабря, считает Роман Меркулов.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир