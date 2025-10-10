Отцы и дяди: «Здесь был Юра» стал лучшим фильмом фестиваля «Маяк»

Дебютант Сергей Малкин показал «Маяку», что жива не только панк-культура, но и вера в человечность. Под оглушительные овации зала команда фильма «Здесь был Юра» забрала Гран-при фестиваля. Лучшая мужская роль у Константина Хабенского, а Соню Райзман отметили в категории «Лучший режиссер» за «Картины дружеских связей». Главной темой фестиваля стала семья — во всей своей сложности. О том, какие фильмы теперь нельзя пропустить, — в репортаже «Известий».

Панки, хой!

Третий раз подряд на «Маяке» побеждают ученики режиссера и сценариста Алексея Попогребского. В 2023-м лучшим фильмом назвали «Каникулы» Анны Кузнецовой, годом позже — «Кончится лето» Владимира Мункуева в соавторстве с Максимом Арбугаевым, сейчас главный приз ушел Сергею Малкину за картину «Здесь был Юра».

— У Даши Котрелевой перед поездкой собака съела туфли. И наш продюсер Иван Яковенко сказал: если мы возьмем Гран-при, он купит ей туфли в ЦУМе. А вообще, у меня получилось сделать фильм ровно таким, как я хотел , — сказал Малкин со сцены.

Режиссер Сергей Малкин, актер Кузьма Котрелев, актриса Дарья Котрелева, принявшие участие в фильме «Здесь был Юра», который получил Гран-при фестиваля «Маяк» Фото: пресс-служба фестиваля «Маяк»

Режиссер провел над зрителями удивительный социальный эксперимент. Сначала поместил их в тревожную атмосферу убогой коммуналки, в которой живут лоботрясы-музыканты, затем подселил к ним человека с ментальными особенностями, за которыми пацаны вынуждены приглядывать, но не стал делать из картины назидательную драму об инклюзии. Вместо этого Малкин со своей командой создал добрую, искреннюю и открытую историю о том, что ни один человек не заслуживает того, чтобы им брезговали.

Константин Хабенский сыграл в картине того самого дядю Юру. За работу без единого слова, точное попадание в образ и доверие к дебютанту жюри под председательством Бакура Бакурадзе отметило его призом за лучшую мужскую роль. Актер прислал в Геленджик видеопривет и поблагодарил создателей за возможность посмотреть на красоту мира глазами большого ребенка.

Кадр из фильма «Здесь был Юра» Фото: пресс-служба фестиваля «Маяк»

«Здесь был Юра» цепляет не только сюжетом, который основан на реальных событиях, живыми персонажами, диалогами и удачными импровизациями, но и музыкой. Она — отдельный герой фильма. Кузьма Котрелев и Денис Парамонов поют песни брянской панк-группы Kick Chill и тверских рокеров из коллектива «Пионерлагерь Пыльная Радуга». Да поют так, что даже ярые противники андеграунда захотели добавить себе эти песни в плейлист.

Триумф дебютантов

Темой третьего фестиваля стала семья. В каждом из десяти фильмов конкурсной программы так или иначе режиссеры рассматривали отношения родителей и детей, близких и дальних родственников, друзей, которые порой ближе кровных связей. Кто-то кричал о проблемах до хрипоты в голосе, как героиня Юлии Снигирь в картине Вячеслава Клевцова «Сын мой», кто-то, напротив, с улыбкой переносил невзгоды судьбы, как персонажи дебютной работы Нины Воловой «Фейерверки днем».

Кадр из фильма «Над вечным покоем» Фото: пресс-служба фестиваля «Маяк»

Одна из таких «материнских» повестей — «Над вечным покоем» режиссера Светланы Проскуриной — увезла домой награды за лучшую операторскую (Олег Лукичев) и сценарную работу (Екатерина Тирдатова).

Еще один фестивальный фаворит — дебют режиссера Сони Райзман «Картины дружеских связей». Фильм обезоруживает честностью документальных наблюдений об изнанке кинотусовки и влюбляет в себя обаятельной атмосферой талантливого балагана с актерскими болями и радостями. Результат — драгоценные «Маяки» за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль (Мария Карпова).

Лучшим дебютом жюри признало картину «Фейерверки днем» Нины Воловой . Она снимала историю своей семьи.

— У моего папы тоже был магазин люстр, большой дом с бассейном. Но сменилась эпоха, всё перешло в онлайн. Дом пришлось продать, а нам съехать, — рассказала «Известиям» Волова.

Кадр из фильма «Фейерверки днем» Фото: пресс-служба фестиваля «Маяк»

В картине дебютировали не только Нина, но и продюсер Петр Тодоровский, оператор Никита Зонов и актер китайского происхождения Ван Бин, который на самом деле доцент кафедры экономики в институте Владивостока.

— Я до сих пор преподаю в институте и сейчас специально взял отпуск, чтобы приехать на фестиваль. Но мои ученики не поверили, что я снялся в кино. Хотя я даже закончил актерский факультет. И сейчас могу с уверенностью сказать, что после 50 жизнь только начинается, — поделился с «Известиями» Ван Бин.

Редкий случай в конкурсной программе, когда наравне с игровым кино соревнуется анимационное. Но Константин Бронзит не из робкого десятка, и уж ему-то, дважды номинанту на «Оскар», ничего доказывать не нужно. Как справедливо заметил режиссер в интервью «Известиям», у нарисованного персонажа нет человеческой энергетики. Это не помешало команде Бронзита покорить сердца кинематографической публики «Маяка», хотя наград они не получили. 20 ноября снятая совместно с канадской студией картина «На выброс» выйдет в национальный прокат.

Кадр из анимационного фильма «На выброс» Фото: пресс-служба фестиваля «Маяк»

Лучшим короткометражным фильмом назвали притчу о юности и влюбленности Амета Савенко «Игра в прятки», а дипломом «Особое упоминание» за теплоту и тактильность жюри наградило фильм «Складки» Екатерины Скакун.

Аплодисменты за объятья и семейный подряд

Каждый просмотр фильмов конкурсной программы «Маяка» сопровождался аплодисментами. В начале совместно в качестве приветствия команды, в конце совместно в знак благодарности. И только реакция зала по ходу фильма наталкивала на определенные рассуждения. На прошлом «Маяке» во время показа драмы Максима Арбугаева и Владимира Мункуева «Кончится лето» зал взрывался одобрительными овациями, когда герой Макара Хлебникова брался за ружье и вершил самосуд над персонажем Юры Борисова.

В этом году люди аплодировали, когда незнакомцы в картине «Фейерверки днем» помогли друг другу в автобусе и тепло обнялись или когда вредный сосед сделал примирительный подарок герою Хабенского в фильме «Здесь был Юра» . Такая смена зрительского отклика радует и работает как примета времени. Другое дело, что зритель у фестиваля специфический: в зал пускают только профессионалов, и то не всех, у «Маяка» довольно закрытый, элитарный формат.

Фото: пресс-служба фестиваля «Маяк»

Интересно, что семейственность чувствуется не только в выборе программы, но и за пределами кинозала. Фильмом открытия стал байопик Бакура Бакурадзе «Лермонтов» о последнем дне жизни поэта, а закрывал программу сериал его супруги Или Малаховой «Маяк», на котором вторым режиссером работала их дочь Анна. Это вторая режиссерская работа Или. Первую — «Привет, мама» — также показали на «Маяке» в 2023 году. Символично не только созвучие названий картины и фестиваля, но и формат последнего показа, обнадеживающий публику, — продолжение следует.

Фестиваль актуального российского кино «Маяк» проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив с 4 по 9 октября 2025 года.