Отцы и дяди: «Здесь был Юра» стал лучшим фильмом фестиваля «Маяк»
Дебютант Сергей Малкин показал «Маяку», что жива не только панк-культура, но и вера в человечность. Под оглушительные овации зала команда фильма «Здесь был Юра» забрала Гран-при фестиваля. Лучшая мужская роль у Константина Хабенского, а Соню Райзман отметили в категории «Лучший режиссер» за «Картины дружеских связей». Главной темой фестиваля стала семья — во всей своей сложности. О том, какие фильмы теперь нельзя пропустить, — в репортаже «Известий».
Панки, хой!
Третий раз подряд на «Маяке» побеждают ученики режиссера и сценариста Алексея Попогребского. В 2023-м лучшим фильмом назвали «Каникулы» Анны Кузнецовой, годом позже — «Кончится лето» Владимира Мункуева в соавторстве с Максимом Арбугаевым, сейчас главный приз ушел Сергею Малкину за картину «Здесь был Юра».
— У Даши Котрелевой перед поездкой собака съела туфли. И наш продюсер Иван Яковенко сказал: если мы возьмем Гран-при, он купит ей туфли в ЦУМе. А вообще, у меня получилось сделать фильм ровно таким, как я хотел, — сказал Малкин со сцены.
Режиссер Сергей Малкин, актер Кузьма Котрелев, актриса Дарья Котрелева, принявшие участие в фильме «Здесь был Юра», который получил Гран-при фестиваля «Маяк»
Режиссер провел над зрителями удивительный социальный эксперимент. Сначала поместил их в тревожную атмосферу убогой коммуналки, в которой живут лоботрясы-музыканты, затем подселил к ним человека с ментальными особенностями, за которыми пацаны вынуждены приглядывать, но не стал делать из картины назидательную драму об инклюзии. Вместо этого Малкин со своей командой создал добрую, искреннюю и открытую историю о том, что ни один человек не заслуживает того, чтобы им брезговали.
Константин Хабенский сыграл в картине того самого дядю Юру. За работу без единого слова, точное попадание в образ и доверие к дебютанту жюри под председательством Бакура Бакурадзе отметило его призом за лучшую мужскую роль. Актер прислал в Геленджик видеопривет и поблагодарил создателей за возможность посмотреть на красоту мира глазами большого ребенка.
Кадр из фильма «Здесь был Юра»
«Здесь был Юра» цепляет не только сюжетом, который основан на реальных событиях, живыми персонажами, диалогами и удачными импровизациями, но и музыкой. Она — отдельный герой фильма. Кузьма Котрелев и Денис Парамонов поют песни брянской панк-группы Kick Chill и тверских рокеров из коллектива «Пионерлагерь Пыльная Радуга». Да поют так, что даже ярые противники андеграунда захотели добавить себе эти песни в плейлист.
Триумф дебютантов
Темой третьего фестиваля стала семья. В каждом из десяти фильмов конкурсной программы так или иначе режиссеры рассматривали отношения родителей и детей, близких и дальних родственников, друзей, которые порой ближе кровных связей. Кто-то кричал о проблемах до хрипоты в голосе, как героиня Юлии Снигирь в картине Вячеслава Клевцова «Сын мой», кто-то, напротив, с улыбкой переносил невзгоды судьбы, как персонажи дебютной работы Нины Воловой «Фейерверки днем».
Кадр из фильма «Над вечным покоем»
Одна из таких «материнских» повестей — «Над вечным покоем» режиссера Светланы Проскуриной — увезла домой награды за лучшую операторскую (Олег Лукичев) и сценарную работу (Екатерина Тирдатова).
Еще один фестивальный фаворит — дебют режиссера Сони Райзман «Картины дружеских связей». Фильм обезоруживает честностью документальных наблюдений об изнанке кинотусовки и влюбляет в себя обаятельной атмосферой талантливого балагана с актерскими болями и радостями. Результат — драгоценные «Маяки» за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль (Мария Карпова).
Лучшим дебютом жюри признало картину «Фейерверки днем» Нины Воловой. Она снимала историю своей семьи.
— У моего папы тоже был магазин люстр, большой дом с бассейном. Но сменилась эпоха, всё перешло в онлайн. Дом пришлось продать, а нам съехать, — рассказала «Известиям» Волова.
Кадр из фильма «Фейерверки днем»
В картине дебютировали не только Нина, но и продюсер Петр Тодоровский, оператор Никита Зонов и актер китайского происхождения Ван Бин, который на самом деле доцент кафедры экономики в институте Владивостока.
— Я до сих пор преподаю в институте и сейчас специально взял отпуск, чтобы приехать на фестиваль. Но мои ученики не поверили, что я снялся в кино. Хотя я даже закончил актерский факультет. И сейчас могу с уверенностью сказать, что после 50 жизнь только начинается, — поделился с «Известиями» Ван Бин.
Редкий случай в конкурсной программе, когда наравне с игровым кино соревнуется анимационное. Но Константин Бронзит не из робкого десятка, и уж ему-то, дважды номинанту на «Оскар», ничего доказывать не нужно. Как справедливо заметил режиссер в интервью «Известиям», у нарисованного персонажа нет человеческой энергетики. Это не помешало команде Бронзита покорить сердца кинематографической публики «Маяка», хотя наград они не получили. 20 ноября снятая совместно с канадской студией картина «На выброс» выйдет в национальный прокат.
Кадр из анимационного фильма «На выброс»
Лучшим короткометражным фильмом назвали притчу о юности и влюбленности Амета Савенко «Игра в прятки», а дипломом «Особое упоминание» за теплоту и тактильность жюри наградило фильм «Складки» Екатерины Скакун.
Аплодисменты за объятья и семейный подряд
Каждый просмотр фильмов конкурсной программы «Маяка» сопровождался аплодисментами. В начале совместно в качестве приветствия команды, в конце совместно в знак благодарности. И только реакция зала по ходу фильма наталкивала на определенные рассуждения. На прошлом «Маяке» во время показа драмы Максима Арбугаева и Владимира Мункуева «Кончится лето» зал взрывался одобрительными овациями, когда герой Макара Хлебникова брался за ружье и вершил самосуд над персонажем Юры Борисова.
В этом году люди аплодировали, когда незнакомцы в картине «Фейерверки днем» помогли друг другу в автобусе и тепло обнялись или когда вредный сосед сделал примирительный подарок герою Хабенского в фильме «Здесь был Юра». Такая смена зрительского отклика радует и работает как примета времени. Другое дело, что зритель у фестиваля специфический: в зал пускают только профессионалов, и то не всех, у «Маяка» довольно закрытый, элитарный формат.
Интересно, что семейственность чувствуется не только в выборе программы, но и за пределами кинозала. Фильмом открытия стал байопик Бакура Бакурадзе «Лермонтов» о последнем дне жизни поэта, а закрывал программу сериал его супруги Или Малаховой «Маяк», на котором вторым режиссером работала их дочь Анна. Это вторая режиссерская работа Или. Первую — «Привет, мама» — также показали на «Маяке» в 2023 году. Символично не только созвучие названий картины и фестиваля, но и формат последнего показа, обнадеживающий публику, — продолжение следует.
Фестиваль актуального российского кино «Маяк» проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив с 4 по 9 октября 2025 года.