ИИ снято: как российское авторское кино экономит с помощью нейросетей

На фестивале «Маяк» состоялась премьера фильма Бакура Бакурадзе «Лермонтов», где туман частично нарисован искусственным интеллектом. До этого на «Новом сезоне» презентовали сериал «Феофан», полностью созданный нейросетью, включая актеров . В России только пробуют внедрять технологии в кинопроизводство, а в Голливуде реальные актеры призывают бойкотировать первую ИИ-актрису Тилли Норвуд. О том, как технология меняет кинематограф, сколько экономят благодаря ей российские компании и может ли прогресс стать угрозой для профессии актера — в материале «Известий».

Туман, седая пелена

Режиссер Бакур Бакурадзе сам не прибегает к помощи искусственного интеллекта, но его оператор Павел Фоминцев обращался к нейросетям в работе над «Лермонтовым».

— Был сложный кадр с туманом. И он требовал многослойности и многоуровневости. Сам его не создашь. А нам требовалось еще красиво встроить туда ветки. Поэтому пришлось использовать такие технологии. И это существенно сэкономило ему время. А раз время, то и деньги , — объяснил Бакурадзе «Известиям».

Двумя неделями ранее на фестивале «Новый сезон» директор по производству «Старт Студии» и продюсер «Старт Продакшн» Михаил Ткаченко презентовал первую 10-минутную серию комедийного сериала «Феофан», полностью созданного при помощи искусственного интеллекта.

Кадр из сериала «Феофан» Фото: Start

— Идея выпустить первый нейросериал была спонтанной. Мы сгенерировали промовидео к другому проекту — «Хутор», но получилось так хорошо, что мы решили в качестве эксперимента сделать из этого полноценную серию. Пока вышел только первый десятиминутный эпизод в формате скетч-шоу. Конечно, сделать нейросериал гораздо дешевле и гораздо быстрее, чем снимать такой же проект в живых декорациях и с реальными актерами. Но нужно учитывать, что у нас все-таки малая форма и не так много героев. Главные — Феофан и кот Матвей. Поэтому бюджет небольшой. Мы его не раскрываем, но можем сказать, что генерация одного видео в среднем обходится в 150–300 тыс. рублей за минуту, в зависимости от сложности , — рассказал Ткаченко «Известиям».

Нейросети как спасение аниматоров

В анимации тоже вовсю пробуют новые технологии. Якутский кинорежиссер Петр Хики создает свой новый проект про национальный эпос Олонхо при помощи нейросетей. По его словам, это практически на 90% сокращает работу художника.

— Мы можем сделать захват движения: сами себя снимаем и накладываем ИИ на готового персонажа. Или же рисуем скетчи и уже туда вставляем нашего героя. Таким образом, практически до 90% сокращаем работу художника. Это в разы экономит силы, время и бюджет , — признался «Известиям» режиссер.

Сейчас Хики и его студия работают над историей о демонах из нижнего мира якутского эпоса, которые похищают дочь правителя неприступного города. По его словам, их главная задача в работе с ИИ — сделать его присутствие в фильме невидимым для зрительского глаза.

Режиссер Нина Волова перед показом конкурсного фильма «Фейерверки днем» на фестивале актуального российского кино «Маяк» в Геленджике Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Режиссер рассказал, что для молодых творцов нейросети могут стать выгодным подспорьем в деле экономии бюджета. Так, если стоит задача снять клип для артиста за 30 млн, то в команде продакшена и постпродакшена будет порядка 50 человек, а пять специалистов по искусственному интеллекту сделают работу за 17 млн.

— Для заказчика такой вариант всегда будет предпочтительнее, а для нас, ребят, которые мечтают реализовать амбициозный проект, без нейросетей это сделать нереально. Слишком большие цифры. Нейросеть нам дает возможность воплотить проект намного дешевле по сравнению с мировыми бюджетами , — отметил Хики.

Продюсер Алексей Барыкин согласен, что ИИ существенно экономит деньги и время, но возникает вопрос: кому будут принадлежать права на художественное произведение вследствие такого сотрудничества.

— Сегодня я это очень выгодно сделаю, а завтра окажется, что мой контент — не мой, а принадлежит Илону Маску, например. А этого я точно не хочу. Я стараюсь не доверять нейросетям что-то существенно важное и авторское. Конечно, с помощью искусственного интеллекта мы обрабатываем изображение, звук, чистим его всё время. Но генерировать с помощью ИИ фрагмент сценария, картинки, спецэффекты, которые вставлены в прокатный фильм, — точно нет, — сказал «Известиям» Барыкин.

Авторы против шаблонов

При этом многие кинематографисты, напротив, отрицают использование нейросетей в работе. Режиссер Нина Волова, которая дебютировала на фестивале «Маяк» с картиной «Фейерверки днем», заявила, что ненавидит Chat GPT. По ее мнению, он способен справляться только с «секретарской работой».

— ИИ генерирует исключительно шаблоны. Я пыталась написать с его помощью диалог, но программа всё время уводила его в позитивное русло. Сценаристам и режиссерам нейросети точно не помощник, — уверяет Волова.

Эту точку зрения поддерживают режиссер Надежда Михалкова и художник-аниматор Константин Бронзит. Несмотря на перспективы экономии времени и денег, оба предпочитают работать по старинке, без какого-либо применения нейросетей.

ИИ-актриса Тилли Норвуд Фото: Xicoia