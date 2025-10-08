ИИ снято: как российское авторское кино экономит с помощью нейросетей

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп сообщил о желании США «помочь Китаю»
Мир
Дмитриев прокомментировал активность Зеленского в общении с Трампом
Мир
Премьер-министр Франции Лекорню заявил о формировании нового состава правительства
Мир
Нетаньяху заявил о «колоссальной» победе Израиля на всех фронтах
Мир
Большинство немцев выразили недовольство работой Мерца на посту канцлера
Мир
WP сообщила об увольнении в США более 1 тыс. сотрудников CDC из-за шатдауна
Мир
В центре Тбилиси состоялось антиправительственное шествие
Мир
В ходе столкновения с афганскими военными погибли 58 солдат Пакистана
Происшествия
В Горловке после удара ВСУ по автобусу тяжело ранен ребенок
Мир
Вэнс заявил о готовности Трампа к разумному подходу в переговорах с Китаем
Армия
Пушилин сообщил о взятии под контроль южной части Молодецкого в ДНР
Мир
Эрдоган отметил заинтересованность «торговцев кровью» в конфликте на Украине
Происшествия
В Белгородской области после атаки дрона ВСУ ранены взрослый и двое детей
Мир
Командир ВСУ заявил о необходимости призыва в армию несовершеннолетних юношей
Спорт
ЦСКА потерпел третье поражение в четырех матчах в КХЛ
Мир
В Италии сильный пожар уничтожил исторический монастырь XVII века
Мир
Старший тренер сборной РФ назвал слова Клебо о российских лыжниках пустыми

ИИ снято: как российское авторское кино экономит с помощью нейросетей

Искусственный интеллект может на 90% сократить работу аниматоров
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На фестивале «Маяк» состоялась премьера фильма Бакура Бакурадзе «Лермонтов», где туман частично нарисован искусственным интеллектом. До этого на «Новом сезоне» презентовали сериал «Феофан», полностью созданный нейросетью, включая актеров. В России только пробуют внедрять технологии в кинопроизводство, а в Голливуде реальные актеры призывают бойкотировать первую ИИ-актрису Тилли Норвуд. О том, как технология меняет кинематограф, сколько экономят благодаря ей российские компании и может ли прогресс стать угрозой для профессии актера — в материале «Известий».

Туман, седая пелена

Режиссер Бакур Бакурадзе сам не прибегает к помощи искусственного интеллекта, но его оператор Павел Фоминцев обращался к нейросетям в работе над «Лермонтовым».

— Был сложный кадр с туманом. И он требовал многослойности и многоуровневости. Сам его не создашь. А нам требовалось еще красиво встроить туда ветки. Поэтому пришлось использовать такие технологии. И это существенно сэкономило ему время. А раз время, то и деньги, — объяснил Бакурадзе «Известиям».

Двумя неделями ранее на фестивале «Новый сезон» директор по производству «Старт Студии» и продюсер «Старт Продакшн» Михаил Ткаченко презентовал первую 10-минутную серию комедийного сериала «Феофан», полностью созданного при помощи искусственного интеллекта.

Кадр из фильма

Кадр из сериала «Феофан»

Фото: Start

— Идея выпустить первый нейросериал была спонтанной. Мы сгенерировали промовидео к другому проекту — «Хутор», но получилось так хорошо, что мы решили в качестве эксперимента сделать из этого полноценную серию. Пока вышел только первый десятиминутный эпизод в формате скетч-шоу. Конечно, сделать нейросериал гораздо дешевле и гораздо быстрее, чем снимать такой же проект в живых декорациях и с реальными актерами. Но нужно учитывать, что у нас все-таки малая форма и не так много героев. Главные — Феофан и кот Матвей. Поэтому бюджет небольшой. Мы его не раскрываем, но можем сказать, что генерация одного видео в среднем обходится в 150–300 тыс. рублей за минуту, в зависимости от сложности, — рассказал Ткаченко «Известиям».

Чиповое решение: как разворачивается современная гонка в сфере ИИ
Москва делает ставку на сотрудничество со странами БРИКС и Китаем

Нейросети как спасение аниматоров

В анимации тоже вовсю пробуют новые технологии. Якутский кинорежиссер Петр Хики создает свой новый проект про национальный эпос Олонхо при помощи нейросетей. По его словам, это практически на 90% сокращает работу художника.

Мы можем сделать захват движения: сами себя снимаем и накладываем ИИ на готового персонажа. Или же рисуем скетчи и уже туда вставляем нашего героя. Таким образом, практически до 90% сокращаем работу художника. Это в разы экономит силы, время и бюджет, — признался «Известиям» режиссер.

Сейчас Хики и его студия работают над историей о демонах из нижнего мира якутского эпоса, которые похищают дочь правителя неприступного города. По его словам, их главная задача в работе с ИИ — сделать его присутствие в фильме невидимым для зрительского глаза.

Режиссер

Режиссер Нина Волова перед показом конкурсного фильма «Фейерверки днем» на фестивале актуального российского кино «Маяк» в Геленджике

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Режиссер рассказал, что для молодых творцов нейросети могут стать выгодным подспорьем в деле экономии бюджета. Так, если стоит задача снять клип для артиста за 30 млн, то в команде продакшена и постпродакшена будет порядка 50 человек, а пять специалистов по искусственному интеллекту сделают работу за 17 млн.

— Для заказчика такой вариант всегда будет предпочтительнее, а для нас, ребят, которые мечтают реализовать амбициозный проект, без нейросетей это сделать нереально. Слишком большие цифры. Нейросеть нам дает возможность воплотить проект намного дешевле по сравнению с мировыми бюджетами, — отметил Хики.

Продюсер Алексей Барыкин согласен, что ИИ существенно экономит деньги и время, но возникает вопрос: кому будут принадлежать права на художественное произведение вследствие такого сотрудничества.

Сегодня я это очень выгодно сделаю, а завтра окажется, что мой контент — не мой, а принадлежит Илону Маску, например. А этого я точно не хочу. Я стараюсь не доверять нейросетям что-то существенно важное и авторское. Конечно, с помощью искусственного интеллекта мы обрабатываем изображение, звук, чистим его всё время. Но генерировать с помощью ИИ фрагмент сценария, картинки, спецэффекты, которые вставлены в прокатный фильм, — точно нет, — сказал «Известиям» Барыкин.

Вам пИИсьмо: работу пунктов пропуска товаров унифицируют с помощью нейросетей
Ученые создали алгоритм для анализа таможенных деклараций

Авторы против шаблонов

При этом многие кинематографисты, напротив, отрицают использование нейросетей в работе. Режиссер Нина Волова, которая дебютировала на фестивале «Маяк» с картиной «Фейерверки днем», заявила, что ненавидит Chat GPT. По ее мнению, он способен справляться только с «секретарской работой».

ИИ генерирует исключительно шаблоны. Я пыталась написать с его помощью диалог, но программа всё время уводила его в позитивное русло. Сценаристам и режиссерам нейросети точно не помощник, — уверяет Волова.

Эту точку зрения поддерживают режиссер Надежда Михалкова и художник-аниматор Константин Бронзит. Несмотря на перспективы экономии времени и денег, оба предпочитают работать по старинке, без какого-либо применения нейросетей.

ИИ

ИИ-актриса Тилли Норвуд

Фото: Xicoia

Тем временем в Голливуде вовсю бойкотируют первую ИИ-актрису Тилли Норвуд, созданную студией Particle6. Премьера цифрового аватара на кинофоруме в Цюрихе и последующая демонстрация роликов, где Тилли плачет, смеется, рекламирует джинсы и играет в сценах разного жанра, вызвали у профессионального сообщества тревогу. Хотя гендиректор компании и создательница Тилли Элин Ван дер Вельден успокоила актеров, что Норвуд — не замена человека, а произведение искусства, которое вызывает интерес и само по себе свидетельствует о силе творчества.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир