Самолет армии России МиГ-31 потерпел крушение в Липецкой области
В Липецкой области потерпел крушение самолет Вооруженных сил (ВС) России МиГ-31. Об этом 9 октября сообщили в Минобороны РФ.
Двум пилотам удалось катапультироваться, их жизни ничего не угрожает.
Уточняется, что инцидент произошел около 19:20 по мск. Самолет потерпел крушение при заходе на посадку по завершении планового учебного полета.
В оборонном ведомстве добавили, что МиГ-31 упал в безлюдном районе.
В Ленинградской области 18 марта упал военный вертолет Ми-28. Крушение произошло в безлюдной местности. В результате происшествия двое членов экипажа погибли на месте. Полет проводился без боекомплекта.
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