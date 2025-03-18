В Ленинградской области потерпел крушение вертолет Ми-28
В Ленинградской области потерпел крушение вертолет Ми-28, экипаж погиб. Об этом 18 марта сообщило Минобороны РФ.
«Воздушное судно упало в безлюдной местности, вдали от населенных пунктов. <...> Полет выполнялся без боекомплекта», — говорится в сообщении.
Сейчас на месте падения работает спасательная группа, также туда направилась комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.
В июле вертолет той же модели потерпел крушение с гибелью экипажа в Калужской области, в районе деревни Кленки. Воздушное судно упало в безлюдном лесном массиве. Тогда причиной аварии стала техническая неисправность.