В МО сообщили о гибели экипажа потерпевшего крушение в Калужской области Ми-28
В Калужской области вертолет Ми-28 потерпел крушение, выполняя плановый полет. Экипаж воздушного судна погиб. Об этом в четверг, 25 июля, сообщили в Минобороны России.
Вертолет упал в лесном массиве неподалеку от деревни Кленки.
«В Калужской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-28. Вертолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб», — говорится в сообщении министерства, которое цитирует ТАСС.
В МО назвали предварительной причиной крушения техническую неисправность.
На месте крушения работают оперативная группа и спасатели.
О крушении вертолета Ми-28 в Калужской области стало известно ранее в этот день. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Он не привел дополнительных подробностей.