Аварийный прижим: масштабные проверки ждут 51 авиакомпанию из-за роста происшествий

Масштабные проверки ждут 51 российскую региональную авиакомпанию из-за роста авиапроисшествий вдвое по отрасли. Среди них — «Азимут», «Аврора», «Алроса», «Ижавиа» и другие. Они коснутся как деятельности самих перевозчиков, так и выполнения ими техобслуживания самолетов и подготовки специалистов. «Известия» ознакомились с проектом поручения кабмина Ространснадзору. Как считают авиавласти, без этих мер есть риск повторения таких катастроф, как с Ан-24 «Ангары» под Тындой. Помогут ли проверки изменить ситуацию в отрасли, разбирались «Известия».
Какие авиакомпании будут проверять
Авиавласти проведут контрольные мероприятия в отношении 51 региональной авиакомпании с 1 декабря 2025 года по 1 декабря 2026-го. Проверки инициированы проектом поручения правительства в адрес Ространснадзора (есть у «Известий»). Они затронут деятельность перевозчиков по ключевым направлениям: обслуживание воздушных судов, подготовка специалистов, уровень безопасности полетов и поддержание летной годности.
Причина — риск повторения у региональных перевозчиков ситуаций, приведших к катастрофе Ан-24 авиакомпании «Ангара» 24 июля, следует из письма замруководителя Ространснадзора Владимира Фонарева на имя замминистра транспорта Владимира Потешкина.
Он приводит статистику авиакатастроф: количество авиационных происшествий в 2024 году в сравнении с показателем 2023-го возросло вдвое (с 8 до 17), а число погибших — более чем в три раза (с 12 до 37). С начала 2025 года в коммерческой авиации произошло четыре авиационных происшествия, в том числе две аварии и две катастрофы, в результате которых погибли 53 человека, отмечается в письме.
«Негативные тенденции связаны в первую очередь с нарушениями воздушного законодательства, допускаемыми коммерческими авиакомпаниями», — говорится в пояснительной записке к проекту поручения правительства о проведении Ространснадзором профилактических визитов региональных авиакомпаний.
Перевозчики не соблюдают обязательные требования в части проведения технического обслуживания, авиаперсонал не проходит должную подготовку, отсутствует система управления безопасностью полетов, фиксируются отклонения от требований эксплуатационной документации, а также отсутствует реагирование на авиасобытия, сказано в документе.
На основании этого власти делают вывод, что деятельность по выполнению полетов региональных авиаперевозчиков представляет реальную угрозу для человеческих жизней.
«Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости всесторонней оценки деятельности эксплуатантов», — заключает Владимир Фонарев в письме в Минтранс.
Между тем Ространснадзор отмечает законодательные пробелы, препятствующие активному пресечению негативных рисков в гражданской авиации, особенно у региональных эксплуатантов. Плановые проверки разрешено проводить только в отношении перевозчиков с высокой категорией риска и не чаще одного раза в два года. Внеплановый контроль ограничен законодательством и согласовывается с прокуратурой на основании обнаруженных рисков, которые трудно выявить без проверок.
В связи с этим единственным основанием для комплексной оценки большого числа авиакомпаний становится поручение правительства, сказано в пояснительной записке.
Именно такое поручение составил Минтранс и согласовывает его с кабмином. В нем указано, что контрольные мероприятия начнутся с 1 декабря 2025 года и продлятся в течение 12 месяцев. Оцениваться должно соблюдение авиакомпаниями требований к полетам и эксплуатации судов, обучение специалистов и их программы подготовки, а также техническое обслуживание воздушных судов, авиадвигателей и воздушных винтов, за исключением легких самолетов.
В приложении к проекту поручения приведен список из 51 авиакомпании для оценки. Среди них — «Азимут», «Алроса», «Аврора», «Ижавиа», «ИрАэро», «Амур», «Ангара», «АэроБратск», «Борус», «Камчатское авиационное предприятие», «Костромское авиапредприятие», «КрасАвиа», «Полярные Авиалинии», «РусЛайн», «Авиапредприятие «Северсталь», «Тайга» и др.
Как рассказали «Известиям» в Ространснадзоре, практика проведения внеплановых проверок на основании поручений правительства не считается исключительной. Подобные мероприятия регулярно осуществлялись с 2022 по 2025 год.
— Вместе с тем служба направила в Минтранс ряд предложений для принятия решения о возможности инициирования изменений в действующие законодательство, — отметил замруководителя Ространснадзора Владимир Фонарев.
В «Авроре» сказали «Известиям», что внимание правительства к вопросам безопасности полетов и поручение проводить соответствующие проверки в авиакомпаниях вполне понятны. В августе этого года в авиакомпании прошла проверка МТУ Ространснадзора по ДФО: были задействованы 24 специалиста. Все вопросы, поднятые в ходе проверки, отработаны, отметили в компании.
— Специалисты «Авроры» разработали стандарт управления безопасностью полетов, основанный на самых современных методиках. Сейчас он внедряется в региональных авиакомпаниях, входящих в группу, — сообщил заместитель генерального директора по связям с общественностью перевозчика Валерий Крипа.
«Известия» направили запросы в Минтранс, Минэкономразвития, правительство и региональные авиакомпании.
Способны ли проверки обезопасить региональные авиаперевозки
— После 2022 года из-за санкций пострадал сегмент региональных и местных воздушных перевозок после выбывания парка западной техники, но проблемы наблюдались и до этого, — сказал «Известиям» основатель сервиса по безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков. — Нагрузка легла на старые самолеты Ан-2, Ан-24 и вертолеты Ми-8 еще советского производства — их интенсивная эксплуатация привела к увеличению происшествий и жертв.
По его словам, масштаб анонсированных мероприятий впечатляет. Обычно после авиакатастроф проводились точечные проверки у эксплуатанта, допустившего гибель воздушного судна и людей. Правда, по его мнению, с 2022 года регуляторам не хватает инспекторов для осуществления таких масштабных оценок.
— Драйверами роста аварийности в региональной авиации можно назвать старение не только воздушных судов еще советской постройки, но и их пилотов. Молодежь не приходит летать на 50-летних судах, а старые кадры естественным образом покидают отрасль, — сказал «Известиям» президент Ассоциации малых авиапредприятий (МалАП) Сергей Детенышев. — Здесь высока роль человеческого фактора.
Усугубляет ситуацию и то, что сейчас не изготавливаются запчасти на давно снятые с производства советские самолеты. Ремонт выполняется деталями со старых складов или с законсервированных судов, поэтому и растут технические риски, отмечает эксперт.
По словам Сергея Детенышева, в сложившихся условиях проверки недостаточны. Авиакомпании технически неспособны выполнять требования Федеральных авиационных правил по обслуживанию самолетов, производство которых прекратилось более 50 лет назад. По его мнению, нужны более радикальные преобразования отрасли гражданской авиации.