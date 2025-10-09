Аварийный прижим: масштабные проверки ждут 51 авиакомпанию из-за роста происшествий

Масштабные проверки ждут 51 российскую региональную авиакомпанию из-за роста авиапроисшествий вдвое по отрасли . Среди них — «Азимут», «Аврора», «Алроса», «Ижавиа» и другие. Они коснутся как деятельности самих перевозчиков, так и выполнения ими техобслуживания самолетов и подготовки специалистов . «Известия» ознакомились с проектом поручения кабмина Ространснадзору. Как считают авиавласти, без этих мер есть риск повторения таких катастроф, как с Ан-24 «Ангары» под Тындой. Помогут ли проверки изменить ситуацию в отрасли , разбирались «Известия».

Какие авиакомпании будут проверять

Авиавласти проведут контрольные мероприятия в отношении 51 региональной авиакомпании с 1 декабря 2025 года по 1 декабря 2026-го . Проверки инициированы проектом поручения правительства в адрес Ространснадзора (есть у «Известий»). Они затронут деятельность перевозчиков по ключевым направлениям: обслуживание воздушных судов, подготовка специалистов, уровень безопасности полетов и поддержание летной годности .

Фото: t.me/vstproc

Причина — риск повторения у региональных перевозчиков ситуаций, приведших к катастрофе Ан-24 авиакомпании «Ангара» 24 июля , следует из письма замруководителя Ространснадзора Владимира Фонарева на имя замминистра транспорта Владимира Потешкина.

Он приводит статистику авиакатастроф: количество авиационных происшествий в 2024 году в сравнении с показателем 2023-го возросло вдвое (с 8 до 17), а число погибших — более чем в три раза (с 12 до 37). С начала 2025 года в коммерческой авиации произошло четыре авиационных происшествия, в том числе две аварии и две катастрофы, в результате которых погибли 53 человека , отмечается в письме.

«Негативные тенденции связаны в первую очередь с нарушениями воздушного законодательства, допускаемыми коммерческими авиакомпаниями» , — говорится в пояснительной записке к проекту поручения правительства о проведении Ространснадзором профилактических визитов региональных авиакомпаний.

Перевозчики не соблюдают обязательные требования в части проведения технического обслуживания, авиаперсонал не проходит должную подготовку, отсутствует система управления безопасностью полетов, фиксируются отклонения от требований эксплуатационной документации, а также отсутствует реагирование на авиасобытия , сказано в документе.

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

На основании этого власти делают вывод, что деятельность по выполнению полетов региональных авиаперевозчиков представляет реальную угрозу для человеческих жизней .

«Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости всесторонней оценки деятельности эксплуатантов» , — заключает Владимир Фонарев в письме в Минтранс.

Между тем Ространснадзор отмечает законодательные пробелы, препятствующие активному пресечению негативных рисков в гражданской авиации, особенно у региональных эксплуатантов . Плановые проверки разрешено проводить только в отношении перевозчиков с высокой категорией риска и не чаще одного раза в два года . Внеплановый контроль ограничен законодательством и согласовывается с прокуратурой на основании обнаруженных рисков, которые трудно выявить без проверок .

В связи с этим единственным основанием для комплексной оценки большого числа авиакомпаний становится поручение правительства, сказано в пояснительной записке.

Именно такое поручение составил Минтранс и согласовывает его с кабмином. В нем указано, что контрольные мероприятия начнутся с 1 декабря 2025 года и продлятся в течение 12 месяцев . Оцениваться должно соблюдение авиакомпаниями требований к полетам и эксплуатации судов, обучение специалистов и их программы подготовки, а также техническое обслуживание воздушных судов, авиадвигателей и воздушных винтов, за исключением легких самолетов .

Фото: ТАСС/Максим Туманов

В приложении к проекту поручения приведен список из 51 авиакомпании для оценки. Среди них — «Азимут», «Алроса», «Аврора», «Ижавиа», «ИрАэро», «Амур», «Ангара», «АэроБратск», «Борус», «Камчатское авиационное предприятие», «Костромское авиапредприятие», «КрасАвиа», «Полярные Авиалинии», «РусЛайн», «Авиапредприятие «Северсталь», «Тайга» и др.

Как рассказали «Известиям» в Ространснадзоре, практика проведения внеплановых проверок на основании поручений правительства не считается исключительной. Подобные мероприятия регулярно осуществлялись с 2022 по 2025 год .

— Вместе с тем служба направила в Минтранс ряд предложений для принятия решения о возможности инициирования изменений в действующие законодательство , — отметил замруководителя Ространснадзора Владимир Фонарев.

В «Авроре» сказали «Известиям», что внимание правительства к вопросам безопасности полетов и поручение проводить соответствующие проверки в авиакомпаниях вполне понятны . В августе этого года в авиакомпании прошла проверка МТУ Ространснадзора по ДФО: были задействованы 24 специалиста. Все вопросы, поднятые в ходе проверки, отработаны, отметили в компании.

— Специалисты «Авроры» разработали стандарт управления безопасностью полетов, основанный на самых современных методиках. Сейчас он внедряется в региональных авиакомпаниях, входящих в группу , — сообщил заместитель генерального директора по связям с общественностью перевозчика Валерий Крипа.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

«Известия» направили запросы в Минтранс, Минэкономразвития, правительство и региональные авиакомпании.

Способны ли проверки обезопасить региональные авиаперевозки

— После 2022 года из-за санкций пострадал сегмент региональных и местных воздушных перевозок после выбывания парка западной техники, но проблемы наблюдались и до этого , — сказал «Известиям» основатель сервиса по безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков. — Нагрузка легла на старые самолеты Ан-2, Ан-24 и вертолеты Ми-8 еще советского производства — их интенсивная эксплуатация привела к увеличению происшествий и жертв .

По его словам, масштаб анонсированных мероприятий впечатляет. Обычно после авиакатастроф проводились точечные проверки у эксплуатанта, допустившего гибель воздушного судна и людей . Правда, по его мнению, с 2022 года регуляторам не хватает инспекторов для осуществления таких масштабных оценок.

— Драйверами роста аварийности в региональной авиации можно назвать старение не только воздушных судов еще советской постройки, но и их пилотов. Молодежь не приходит летать на 50-летних судах, а старые кадры естественным образом покидают отрасль , — сказал «Известиям» президент Ассоциации малых авиапредприятий (МалАП) Сергей Детенышев. — Здесь высока роль человеческого фактора.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Усугубляет ситуацию и то, что сейчас не изготавливаются запчасти на давно снятые с производства советские самолеты. Ремонт выполняется деталями со старых складов или с законсервированных судов , поэтому и растут технические риски, отмечает эксперт.