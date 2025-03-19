Упавший в Ленинградской области вертолет Ми-28 был без боекомплекта
Рухнувший 18 марта в Ленинградской области военный вертолет Ми-28 летел без боекомплекта на борту. Об этом с места событий сообщила корреспондент «Известий» Анастасия Репикова.
«Члены экипажа погибли на месте. На борту находилось два человека. Как сообщают в Минобороны, полет проводился без боекомплекта», — заявила она.
Сообщается, что момент падения смогли увидеть жители нескольких близлежащих поселков.
О падении вертолета сообщалось ранее в этот же день, 18 марта. Крушение произошло в безлюдной местности. Сейчас на месте падения работает спасательная группа, также туда направилась комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.