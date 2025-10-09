Реклама
Глава минторга США заявил о ключевой роли энергетики в урегулировании на Украине

Фото: Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyy
Энергетика сыграет ключевую роль в усилиях США по завершению конфликта на Украине. Об этом заявил американский министр торговли Говард Латник 9 октября в ходе заседания кабинета администрации США, трансляция которого была опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«У нас есть еще один вопрос, который, я знаю, вы [президент США Дональд Трамп] хотите завершить, связанный с Россией и Украиной. Энергетика будет играть в нем ключевую роль», — сказал Латник.

Безнадежный партнер: ЕС потерял €1 трлн от разрыва связей с РФ в энергетике
Объединение утрачивает конкурентоспособность на мировом рынке

2 октября президент России Владимир Путин заявил, что без российской нефти ситуация в мировой энергетике будет нестабильной. По мнению Путина, отсутствие России в мировой энергетике невыгодно для стран, чья экономика достаточно слаба.

25 сентября Путин встретился с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Кремле в ходе Глобального атомного форума в рамках Мировой атомной недели. Во время встречи Путин заявил, что сотрудничество России и МАГАТЭ налажено практически по всем направлениям. По его словам, взаимодействие происходит в сферах развития российской энергетики и участия РФ в реализации проектов за границей страны. Президент РФ добавил, что стороны сотрудничают также по вопросам атомной безопасности в мире.

9 октября Гросси заявил о начале процесса восстановления линий энергоснабжения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он добавил, что в последние недели велись активные переговоры с представителями России и Украины, на которых обсуждались пути решения проблемы потери внешнего электроснабжения на ЗАЭС.

