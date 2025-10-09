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Гросси заявил о начале работ над восстановлением линий энергоснабжения ЗАЭС

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) начался процесс восстановления линий энергоснабжения. Об этом 9 октября заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«После интенсивных переговоров начался процесс, ведущий к восстановлению внешнего электроснабжения по линиям «Днепровская» и «Феросплавная-1»», — приводятся его слова на сайте МАГАТЭ.

Уточняется, что в последние недели Гросси вел активные переговоры с представителями России и Украины, обсуждая пути решения проблемы потери внешнего электроснабжения на ЗАЭС. Важнейшей задачей является восстановление подачи электроэнергии на станцию, необходимой для охлаждения шести остановленных реакторов и отработавшего топлива.

«Несмотря на то что потребуется еще некоторое время, прежде чем будет восстановлено сетевое подключение Запорожской атомной электростанции, обе стороны конструктивно взаимодействуют с нами для достижения этой важной цели ради ядерной безопасности. Никто не выиграет от дальнейшего ухудшения ситуации в этом отношении», — сказал Гросси.

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Ранее, 1 октября, Гросси заявил о взаимодействии с Россией и Украиной по вопросу восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС. Он добавил, что на тот момент электростанция справлялась благодаря работе аварийных дизельных генераторов.

3 октября Гросси заявил об обсуждении с обеими сторонами подробных предложений по восстановлению внешнего питания ЗАЭС. Он отметил, что для достижения этой цели находится «в постоянном контакте» с высокопоставленными представителями обеих стран.

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