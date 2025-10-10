Народные приметы на 10 октября: что можно и нельзя делать

На Руси приметам придавали особое значение. По ним определяли погоду на ближайшее время, начало и конец полевых работ и даже судьбу. Народный календарь был полон традиций и поверий. «Известия» рассказывают о приметах 10 октября и церковных праздниках, выпадающих на эту дату.

Народные приметы на 10 октября 2025 года

На Руси 10 октября отмечали праздник под названием «Савватий Пчельник». Он знаменовал окончание пчелиной девятины — девяти дней, в течение которых было принято готовить ульи к зиме. В этот день пчеловоды собирали последний мед, тщательно утепляли «пчелиные домики» и переносили их в теплые помещения.

На Савватия предки всей семьей посещали храм. Считалось, что если в этот день ребенок помолится святому Савватию Соловецкому, медовый урожай в следующем году будет достойным. Женщины пекли для домочадцев медовые пряники, которые полагалось съесть утром, чтобы укрепить здоровье и привлечь удачу. Также 10 октября проводили ярмарки, на которых земледельцы выбирали коней для хозяйства, а молодые девушки и их матери присматривались к потенциальным женихам.

Предки 10 октября обращали внимание на различные приметы. Если к этому дню летки (отверстия в ульях) оставались приоткрытыми, понимали, что зима будет мягкой. Если же они были плотно закупорены, готовились к сильным морозам.

Другие приметы дня

гроза — к бесснежной, мягкой и короткой зиме;

сухая погода — зима поздно наступит;

дождь со снегом — январь будет теплым;

снег — морозы наступят через 40 дней;

резкое похолодание — такая погода продержится еще неделю;

много шишек на елях и соснах — зима будет суровой.

Что нельзя делать 10 октября

На Савватия Пчельника предки придерживались строгих запретов, опасаясь навлечь на себя несчастья. В праздник не занимались работой, которая не связана с пчелами — считалось, что другие домашние хлопоты могут привести к убыткам.

Что еще нельзя делать 10 октября

начинать новое дело — оно не принесет успеха;

ссориться с близкими — к длительным конфликтам;

ходить в лес в одиночестве — можно заблудиться или встретить нечистую силу;

лениться, долго спать — к потерям и финансовым трудностям;

стричь волосы — можно «обрезать» свое счастье;

брать вещи мужа или жены — к ссорам в семье.

Какой церковный праздник 10 октября

Православная церковь 10 октября чтит память преподобного Савватия Соловецкого — одного из основателей Соловецкого монастыря и родоначальника монашества на русском Севере. Он родился в конце XIV века. В юности он подвизался в Кирилло-Белозерском монастыре. Стремясь к уединению и удалению от мирской суеты, святой отправился на Валаам, а затем, в 1429 году, вместе с преподобным Германом поселился на Соловецких островах. Там они основали знаменитую Соловецкую обитель, которая стала центром духовной жизни на севере России. Савватий скончался 27 сентября 1435 года. Его мощи были перенесены на Соловецкие острова в 1465 году.

Также 10 октября верующие вспоминают священномученика Петра, митрополита Крутицкого. Он родился в 1862 году в семье священника. После окончания Московской духовной академии занимал различные церковные должности, включая инспектора Московской духовной академии и члена Синодального учебного комитета.

В 1917 году Петр был избран митрополитом Крутицким и местоблюстителем патриаршего престола после кончины патриарха Тихона. В годы гонений на Церковь он стойко исповедовал православную веру, отказавшись отречься своего служения. В 1925 году был арестован и провел 12 лет в тюрьмах и ссылках, а в 1937 году — расстрелян в Магнитогорской тюрьме. Прославлен в лике святых в 1997 году.

Молитвы на 10 октября

Православные верующие 10 октября молятся преподобному Савватию Соловецкому. Его почитают как покровителя пчеловодов, поэтому представители профессии нередко обращаются к святому за помощью. Ео также просят о защите от врагов, исцелении от болезней, укреплении веры и вразумлении заблудших. Также в этот день можно молиться священномученику Петру Крутицкому (Полянскому). К нему обращаются за помощью в сложных ситуациях, исцелением от болезней и поддержкой в борьбе с искушениями.

Молитва преподобному Савватию Соловецкому

«О, преподобне отче, угодниче Христов Савватие, всею душею Господа возлюбивый и удаливыйся в пустыню сию и течение подвига спасительнаго совершивый. О верный рабе Царя Небеснаго, учителю добродетелей, образ смирения, гражданине пустын­ный, Ангелом собеседниче, Херувиме земный, человече Небесный. О свете немрачный отока Соловецкаго, паче же велие светило всея Церкви правоверных. Молюся ти, пречестный, аз, многогрешный (имя рек): услыши убогое мое моление, раба твоего, вонми глаголам нечистых устен моих, твоея ныне помощи требующаго. Се бо враг прелукавый на всяко время тщится мя погубити, иский горько поглотити душу мою и несть мне спасения, идеже помощь прияти, зане немощию плоти моея обложен есмь и страстьми весь долу преклонихся, не имам к Богу дерзновения. Ныне же точию к твоему повергаю себе заступлению: помилуй мя, омраченнаго всеми злыми делы, воздежи о мне всечестнеи твои руце ко Господу, о молитвенниче теплый, Савватие преподобне. Да за благоутробие щедрот Своих подаст ми грехов оставление и в день Судный избавит мя вечнаго мучения и Царствию Своему сподобит благодатию Своею, Емуже буди всегда слава, честь и поклонение во веки. Аминь».

Молитва священномученику Петру Крутицкому (Полянскому)

«О, святый священномучениче Петре, святителю славный земли Русския, архиерейство, яко крест в годину лютых испытаний, приемый, чашу горькую страданий испивый, и престол патриарший добре соблюдый, верою вся претерпевый и смирением благодать велию стяжавый!,Кую похвалу воздадим ти? И как, во гресех и немощех суще, дерзнем призывати тя? Обаче вемы, яко со всеми святыми земли нашея, наипаче же со святым Патриархом Тихоном, не престая, молишися у Престола Пресвятыя Троицы о Церкви Русской, да сохранит ю Господь от всякаго зла и искушения, да право правят слово истины архипастыри и пастыри ея, да не изсякает вера в сердцах людских, да в совете мнозе разрешается всякое нестроение и вся любовию всем да бывает!,О, преславный страдальче! Ты, яко отец чадолюбивый, веси вся потребная нам, сего ради единаго взыскуем: тебе подражатели быти, якоже и ты Христу, да крест свой приимше, яко бремя благое и легкое, путем узким шествуем и тако обителей Небесных достигнем, идеже вкупе с тобою и всеми святыми сподобимся прославляти пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа в безконечныя веки. Аминь».

