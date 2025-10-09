Народные приметы на 9 октября: что можно и нельзя делать

На Руси приметам издревле придавали особое значение. По ним судили о погоде, когда сеять и собирать урожай, что ожидать в будущем. Поэтому каждый день народного календаря был насыщен обрядами и суевериями. «Известия» рассказывают о популярных приметах четверга, 9 октября, и какие церковные праздники отмечают в этот день.

Народные приметы на 9 октября 2025 года

На Руси 9 октября отмечали праздник Иван Осенний. Обычно в эту пору собирали остатки урожая в огороде и заканчивали приготовления к зиме. Проводили день в семейном кругу. Женщины пекли пироги, угощали ими домочадцев и соседей, а оставшиеся лакомства — отдавали птицам. Считалось, что чем щедрее будут хозяева, тем благополучнее сложится год.

В эту же пору в деревнях было принято устраивать смотрины. Родители жениха приходили в дом девушки знакомиться. Если их встречали как дорогих гостей, усаживали за стол и вкусно кормили, то можно было рассчитывать на положительный ответ и договариваться о свадьбе. Если жених не понравился, сватам вручали тыкву, украшенную ленточками, что символизировало отказ.

Большое значение в Иванов день придавали погодным приметам. По ним судили, какая погода установится в ближайшие месяцы. Согласно наблюдениям, если 9 октября стоит теплая, солнечная погода, то конец осени будет мягким. А если выпал первый снег — на Михайлов день (21 ноября) придет настоящая зима.

Другие приметы дня:

днем светит солнце — июль будущего года будет холодным и дождливым;

на закате белые тучи — следующий день будет пасмурным, а розовые — к ясной погоде;

дождь идет вместе со снегом — в январе будет оттепель;

лист ложится на землю вверх изнанкой — к хорошему урожаю в будущем году;

мыши несут в норы сухую траву — впереди суровая зима;

на дне посуды образуются пузырьки — быть дождю.

Что нельзя делать 9 октября

Помимо погодных наблюдений, на Ивана Осеннего придерживались некоторых запретов. Например, в праздник старались громко не разговаривать и не вести оживленные споры. По поверьям, громкие слова способны спугнуть удачу и притянуть беды.

Что еще нельзя делать 9 октября:

носить старую обувь — это может привести к полосе неудач;

работать после обеда — по поверьям, так можно навлечь на себя сорок бед;

брать в руки острые предметы — в семье будут ссоры и конфликты;

отказывать нуждающимся — по возможности необходимо оказать помощь тому, кому она нужна;

проводить венчание или свадьбу — считается, что брак, заключенный в этот день, будет несчастливым и скоротечным.

Какой церковный праздник 9 октября

Православная церковь 9 октября чтит память Иоанна Богослова — евангелиста и одного из 12 ближайших учеников Христа. Он родился в семье рыбака Зеведея и Саломии — дочери святого Иосифа Обручника. Во время рыбалки в Генисаретском озере был призван Иисусом и вместе с братом Иаковом последовал за Спасителем, став свидетелем важных событий Его жизни, включая Преображение Господне и Тайную Вечерю.

Прозвище «Богослов» закрепилось за Иоанном благодаря его трудам, в которых нашли отражение ключевые богословские истины. Он — автор ряда канонических текстов Нового Завета, среди которых Евангелия от Иоанна, три Послания и Откровение. Умер Иоанн в возрасте 100 с лишним лет, став единственным апостолом, избежавшим насильственной смерти.

В эту же дату вспоминают святителя Тихона — одиннадцатого патриарха Московского и всея Руси. Будущий патриарх родился в 1865 году в Псковской губернии, в семье священника. В возрасте 26 лет принял монашество. В дальнейшем управлял епархиями в Ярославле, Вильно и Северной Америке. В 1917 году был избран патриархом, мужественно защищая Церковь. Неоднократно подвергался арестам и покушениям. Скончался в 1925 году, его мощи находятся в Донском монастыре.

Молитвы 9 октября

К Иоанну Богослову обращаются за помощью все, кому тяжело, кто чувствует себя незаслуженно обиженным или обвиненным. Святой помогает исцелиться от болезней, обрести семейное благополучие, а также покровительствует учащимся и художникам. Патриарху Тихону можно молиться в любой ситуации, которая требует смирения и веры: об избавлении от ересей и междоусобиц, о мужестве перед лицом опасности, о спасении Отечества в тяжелые для страны времена.

Молитва Иоанну Богослову

«О, великий и всехвальный апостоле и евангелисте Иоанне Богослове, наперсниче Христов, теплый наш заступниче и скорый в скорбех помощниче! Умоли Господа Бога даровати нам оставление всех прегрешений наших, елико согрешихом от юности нашея во всем житии нашем делом, словом, помышлением и всеми нашими чувствы. Во исходе же душ наших помози нам, грешным, избавитися от воздушных мытарств и вечного мучения, да твоим милостивным предстательством прославляем Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Молитва патриарху Тихону

«О пастырю наш добрый, святый великий патриарше Тихоне. <...> Ныне припадаем и усердно молимся: умоли Господа, да подаст нам решимость стяжати благочестие отцев наших, егоже ты стяжал еси от юности твоея. Ты в житии своем ревностный защититель и хранитель истинныя веры был еси, помози и нам незыблему соблюсти веру православную. Тихая бо душа твоя зело преуспела в Божественном смиренномудрии, научи и нас разум наш питати не многомятежною мудростию человеческою, но смиренным познанием воли Божией. Ты пред лицем лютых врагов Христовых истиннаго Бога дерзновенно исповедал еси, молитвою своею укрепи нас, малодушных, да и мы всегда и всюду противостанем духу безбожия и льсти. <...> Испроси нам неослабное терпение даже до конца жития нашего, мир с Господом и грехов отпущение. Отче святый! Укроти в стране нашей ветры неверия и смуты, да водворит Господь на земли Российстей тишину и благочестие и любовь нелицемерную. Молитвами твоими да сохранит ю от междоусобныя брани, да укрепит святую Церковь нашу Православную. <...> Упаси и заблуждшия овцы стада Христова. Наипаче же моли Господа сил, да возродится Русская земля святым покаянием и единым сердцем и едиными усты прославит дивнаго во святых Своих Бога в Троице славимаго Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь».

Ранее «Известия» рассказали о чем молятся преподобному Сергию Радонежскому.