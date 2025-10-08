Реклама
Прямой эфир
Мир
Лекорню вновь назначен на должность премьер-министра Франции
Мир
Небензя призвал США остановить эскалацию с Венесуэлой и не делать «непоправимого»
Мир
Захарова прокомментировала заявление спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
Мир
В Турции заявили о готовности принять переговоры по Украине
Мир
Правительство РФ включило в санкционный список корпорацию Renault
Мир
Фанат напал на Билли Айлиш на концерте в Майами
Общество
Дмитриев заявил о помощи Меланьи Трамп в возвращении российской девочки с Украины
Мир
Лукашенко назвал глупостью решение не присуждать Трампу Нобелевскую премию мира
Мир
Politico узнала о планах Латвии выслать более 800 россиян из страны
Спорт
Сборная России победила Иран в товарищеском матче в Волгограде
Общество
В Росавиации опровергли открытие аэропорта Платов в Ростове-на-Дону
Общество
Первым замминистра транспорта России назначен Константин Пашков
Наука и техника
«Роскосмос» сообщил об успешных огневых испытаниях первой ступени ракеты «Союз-5»
Мир
Дания закупит 16 новых истребителей F-35 на общую сумму более $4,5 млрд
Общество
Суд арестовал чиновницу Елену Никитину на два месяца
Армия
Путин указал на судьбоносный для РФ характер решаемых военными задач
Мир
Израиль оставит армию в секторе Газа до разоружения ХАМАС
Сюжет:

Народные приметы на 8 октября: что можно и нельзя делать

Россиянам рассказали о народных приметах на 8 октября
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На Руси приметам издревле придавали особое значение. По ним судили о погоде, когда сеять и собирать урожай, что ожидать в будущем. Поэтому каждый день народного календаря был насыщен обрядами и суевериями. «Известия» рассказывают о популярных приметах среды, 8 октября, и какие церковные праздники отмечают в этот день.

Народные приметы на 8 октября 2025 года

На Руси 8 октября отмечали праздник Сергей Капустник. По обыкновению в эту пору рубили капусту, заготавливая ее на зиму. Квасили капусту обычно с первыми заморозками, в середине осени, иначе все заготовки могли испортиться. Работать полагалось всей семьей, тогда, согласно поверью, «квашенка» получится хрустящей и будет свежей всю зиму.

Готовили также щи, голубцы и пирожки из капусты. Капустными листьями обязательно угощали домашний скот. Такая «подкормка» служила своеобразным оберегом от болезней и мора, укрепляя иммунитет животных. В этот же день забивали часть домашней птицы — на продажу или праздничный стол. Отсюда еще одно название праздника — Курятник.

Большое значение придавали погодным приметам. По ним определяли, какими будут конец осени и грядущая зима. Еще в Сергеев день делали прогнозы на урожай в следующем году. Так, если 8 октября птицы громко чирикают возле дома — можно ожидать хороший урожай зерновых. А если мыши скребутся в погребе — хлеба будет мало.

Другие приметы дня:

  • выдался ясный день — хорошая погода продержится до начала ноября;
  • выпал первый снег — зима в этом году наступит рано;
  • северный ветер сулит холодную зиму, а западный — снежную;
  • большое количество желудей на дубах — к морозной зиме;
  • журавли улетают на юг — морозы ударят уже на Покров (14 октября).
  • с берез облетела не вся листва — значит, осень еще задержится.

Что нельзя делать 8 октября

В старину на Сергея Капустника наблюдали не только за погодой, но и придерживались определенных запретов, чтобы не навлечь беду. Например, в праздник запрещалось подслушивать чужие разговоры и подсматривать за другими в окна. По поверьям, за этим последует Божья кара в виде слепоты или глухоты.

Сильнейшая молитва на весь октябрь — эти строки творят чудеса
14 октября православные отметят Покров Пресвятой Богородицы

Что еще нельзя делать 8 октября:

  • злословить, ругаться, завидовать — всё плохое вернется болезнями и несчастьями;
  • проявлять гордыню и высокомерие — можно оказаться в неловкой ситуации;
  • лениться и перекладывать дела на других — весь следующий год придется много трудиться;
  • поднимать найденные на земле вещи — с ними можно забрать чужие невзгоды;
  • отказывать в помощи нуждающимся — считалось, что в будущем это приведет к нужде и другим проблемам, в то время как добрые дела принесут счастье и защиту семье на весь год.

    Какой церковный праздник 8 октября

    Православная церковь 8 октября вспоминает преподобного Сергия Радонежского — игумена Русской церкви, основателя ряда монастырей, в том числе Свято-Троицкого монастыря под Москвой (ныне Троице-Сергиева лавра). Будущий святой родился в 1314 году близ Ростова и при рождении носил имя Варфоломей. В возрасте 23 лет принял постриг, взяв имя Сергий.

    Всей своей жизнью преподобный являл пример смирения, глубокой веры, беззаветного служения Богу и Отечеству. Он заложил основы общежительного монашества, активно заниматься книгописанием, строительством храмов, а также способствовал преодолению междоусобиц и укреплению единства Руси. Именно он благословил великого князя Дмитрия Донского перед Куликовской битвой. С XV века почитается Русской православной церковью в лике преподобных.

    В эту же дату верующие чтят память преподобной Евфросинии Александрийской, жившей в V веке в Александрии Египетской. Согласно житию, Евфросиния происходила из знатной и богатой семьи. Когда ей исполнилось 18 лет, ее хотели выдать замуж. Стремясь к монашеской жизни, святая переоделась в мужскую одежду и тайно ушла в монастырь, посвятив жизнь служению Богу. В христианстве она известна как покровительница утешения и заступница для нуждающихся перед Господом.

    20 малоизвестных фактов о православном кресте — что нужно знать по случаю праздника Воздвижение Креста Господня
    Сегодня отмечается один из главных двунадесятых праздников — Воздвижение Креста Господня

    Молитвы 8 октября

    К Сергию Радонежскому обращаются с молитвами о духовной поддержке и наставлении, заступничестве в трудных обстоятельствах, помощи обителям и монастырям, покровительстве в военных делах. Евфросинию Александрийскую просят о помощи в различных житейских нуждах: наставлении на путь истины, мире в семье, рождении ребенка, здоровье и благополучии для близких.

    Молитва Сергию Радонежскому

    «О священная главо, преподобне и богоносне отче наш Сергие, молитвою твоею, и верою и любовию, яже к Богу, и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятыя Троицы душу твою устроивый, и ангельскаго общения и Пресвятыя Богородицы посещения сподобивыйся, и дар чудодейственныя благодати приемый. <...> Испроси нам от великодаровитаго Бога нашего всякий дар, всем и коемуждо благопотребен, веры непорочны соблюдение, градов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим — утешение, недугующим — исцеление, падшим — возставление, заблудшим — на путь истины и спасения возвращение, подвизающимся — укрепление, благоделающим — в делах благих преспеяние и благословение, младенцем — воспитание, юным — наставление, неведущим — вразумление, сиротам и вдовицам — заступление, отходящим от сего временного жития к вечному — благое уготовление и напутствие, отшедшим — блаженное упокоение, и вся мы споспешествующими твоими молитвами сподоби в день Страшнаго суда шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: «Приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь».

    Молитва Евфросинии Александрийской

    «О, святая преподобная мати наша Евфросиние! Ныне светло память твою празднующе, умиленными сердцами восклицаем ти: ты послушалася еси благаго Учителя Господа нашего Иисуса Христа, глаголющаго в Евангелии: Иже любит отца или́ матерь паче Мене, несть Мене достоин, и иже не отречется всего своего имения, не может быти Мой ученик, и всем житием своим последовала еси Ему. Испроси нам, мати наша Евфросиние, силы и действа Святаго Духа, во еже искоренити всякий грех в нас живущий и сотворити души наша в храмы Божии; воспламени сердца наша любовию ко Господу да исполним уста наша ко славословию Его и совершим хождение наше пред лицем Божиим во всяком благочестии и чистоте, да небесным предстательством твоим спасаеми узрим славу Божию, славяще Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь».

    Ранее «Известия» рассказали, о чем молятся святой первомученице Фекле Иконийской.

    Читайте также
    Прямой эфир
    Подпишитесь и получайте новости первыми
    Меню
    Реклама
    Подписка на газету
    RSS

    Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

    Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

    Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

    Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

    На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

    Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025