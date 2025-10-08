Народные приметы на 8 октября: что можно и нельзя делать

На Руси приметам издревле придавали особое значение. По ним судили о погоде, когда сеять и собирать урожай, что ожидать в будущем. Поэтому каждый день народного календаря был насыщен обрядами и суевериями. «Известия» рассказывают о популярных приметах среды, 8 октября, и какие церковные праздники отмечают в этот день.

Народные приметы на 8 октября 2025 года

На Руси 8 октября отмечали праздник Сергей Капустник. По обыкновению в эту пору рубили капусту, заготавливая ее на зиму. Квасили капусту обычно с первыми заморозками, в середине осени, иначе все заготовки могли испортиться. Работать полагалось всей семьей, тогда, согласно поверью, «квашенка» получится хрустящей и будет свежей всю зиму.

Готовили также щи, голубцы и пирожки из капусты. Капустными листьями обязательно угощали домашний скот. Такая «подкормка» служила своеобразным оберегом от болезней и мора, укрепляя иммунитет животных. В этот же день забивали часть домашней птицы — на продажу или праздничный стол. Отсюда еще одно название праздника — Курятник.

Большое значение придавали погодным приметам. По ним определяли, какими будут конец осени и грядущая зима. Еще в Сергеев день делали прогнозы на урожай в следующем году. Так, если 8 октября птицы громко чирикают возле дома — можно ожидать хороший урожай зерновых. А если мыши скребутся в погребе — хлеба будет мало.

Другие приметы дня:

выдался ясный день — хорошая погода продержится до начала ноября;

выпал первый снег — зима в этом году наступит рано;

северный ветер сулит холодную зиму, а западный — снежную;

большое количество желудей на дубах — к морозной зиме;

журавли улетают на юг — морозы ударят уже на Покров (14 октября).

с берез облетела не вся листва — значит, осень еще задержится.

Что нельзя делать 8 октября

В старину на Сергея Капустника наблюдали не только за погодой, но и придерживались определенных запретов, чтобы не навлечь беду. Например, в праздник запрещалось подслушивать чужие разговоры и подсматривать за другими в окна. По поверьям, за этим последует Божья кара в виде слепоты или глухоты.

Что еще нельзя делать 8 октября:

злословить, ругаться, завидовать — всё плохое вернется болезнями и несчастьями;

проявлять гордыню и высокомерие — можно оказаться в неловкой ситуации;

лениться и перекладывать дела на других — весь следующий год придется много трудиться;

поднимать найденные на земле вещи — с ними можно забрать чужие невзгоды;

отказывать в помощи нуждающимся — считалось, что в будущем это приведет к нужде и другим проблемам, в то время как добрые дела принесут счастье и защиту семье на весь год.

Какой церковный праздник 8 октября

Православная церковь 8 октября вспоминает преподобного Сергия Радонежского — игумена Русской церкви, основателя ряда монастырей, в том числе Свято-Троицкого монастыря под Москвой (ныне Троице-Сергиева лавра). Будущий святой родился в 1314 году близ Ростова и при рождении носил имя Варфоломей. В возрасте 23 лет принял постриг, взяв имя Сергий.

Всей своей жизнью преподобный являл пример смирения, глубокой веры, беззаветного служения Богу и Отечеству. Он заложил основы общежительного монашества, активно заниматься книгописанием, строительством храмов, а также способствовал преодолению междоусобиц и укреплению единства Руси. Именно он благословил великого князя Дмитрия Донского перед Куликовской битвой. С XV века почитается Русской православной церковью в лике преподобных.

В эту же дату верующие чтят память преподобной Евфросинии Александрийской, жившей в V веке в Александрии Египетской. Согласно житию, Евфросиния происходила из знатной и богатой семьи. Когда ей исполнилось 18 лет, ее хотели выдать замуж. Стремясь к монашеской жизни, святая переоделась в мужскую одежду и тайно ушла в монастырь, посвятив жизнь служению Богу. В христианстве она известна как покровительница утешения и заступница для нуждающихся перед Господом.

Молитвы 8 октября

К Сергию Радонежскому обращаются с молитвами о духовной поддержке и наставлении, заступничестве в трудных обстоятельствах, помощи обителям и монастырям, покровительстве в военных делах. Евфросинию Александрийскую просят о помощи в различных житейских нуждах: наставлении на путь истины, мире в семье, рождении ребенка, здоровье и благополучии для близких.

Молитва Сергию Радонежскому

«О священная главо, преподобне и богоносне отче наш Сергие, молитвою твоею, и верою и любовию, яже к Богу, и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятыя Троицы душу твою устроивый, и ангельскаго общения и Пресвятыя Богородицы посещения сподобивыйся, и дар чудодейственныя благодати приемый. <...> Испроси нам от великодаровитаго Бога нашего всякий дар, всем и коемуждо благопотребен, веры непорочны соблюдение, градов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим — утешение, недугующим — исцеление, падшим — возставление, заблудшим — на путь истины и спасения возвращение, подвизающимся — укрепление, благоделающим — в делах благих преспеяние и благословение, младенцем — воспитание, юным — наставление, неведущим — вразумление, сиротам и вдовицам — заступление, отходящим от сего временного жития к вечному — благое уготовление и напутствие, отшедшим — блаженное упокоение, и вся мы споспешествующими твоими молитвами сподоби в день Страшнаго суда шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: «Приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь».

Молитва Евфросинии Александрийской

«О, святая преподобная мати наша Евфросиние! Ныне светло память твою празднующе, умиленными сердцами восклицаем ти: ты послушалася еси благаго Учителя Господа нашего Иисуса Христа, глаголющаго в Евангелии: Иже любит отца или́ матерь паче Мене, несть Мене достоин, и иже не отречется всего своего имения, не может быти Мой ученик, и всем житием своим последовала еси Ему. Испроси нам, мати наша Евфросиние, силы и действа Святаго Духа, во еже искоренити всякий грех в нас живущий и сотворити души наша в храмы Божии; воспламени сердца наша любовию ко Господу да исполним уста наша ко славословию Его и совершим хождение наше пред лицем Божиим во всяком благочестии и чистоте, да небесным предстательством твоим спасаеми узрим славу Божию, славяще Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь».

