20 малоизвестных фактов о православном кресте — что нужно знать по случаю праздника Воздвижение Креста Господня

Ежегодно 27 сентября православная церковь отмечает важный праздник — Воздвижение Креста Господня, напоминающий о святыне, на которой был распят Спаситель. Православный крест со времени распятия Христа стал одним из важнейших и узнаваемых символов христианства. В честь этого важного праздника «Известия» подготовили интересные факты о православном кресте.

1. Древнейший символ

Крест как символ насчитывает не одно тысячелетие, он встречается во многих древних религиях. В Древнем Египте этот символ назывался Анх и обозначал вечную жизнь. В Вавилоне считался символом Ану — бога небес, а в Ассирии — атрибутом Ашшура, бога Солнца. Римляне же использовали орудие, напоминающее букву «Т», назывался он «тау-крест» (от греческой буквы «тау»). Но только после Воскресения Христова он стал обозначением победы жизни над смертью и знаком принадлежности к христианству.

2. Разнообразие форм

Существует огромное разнообразие крестов у разных народов: равносторонний четырехконечный крест сейчас называется греческим, им часто оформляют храмы, иконы и облачения священников. По церковному преданию, именно такой крест привез с собой князь Владимир Великий после крещения.

После того как равноапостольная Елена, мать императора Константина, обнаружила крест, на котором был распят Спаситель, изображение креста стало меняться, и вертикальная часть удлинилась. Он получил название римского.

В Русской православной церкви чаще всего используются удлиненные шестиконечные или восьмиконечные кресты.

3. Что означают косая и верхняя перекладины

К четырехконечному кресту стали добавлять еще две перекладины. Нижняя, подножие, немного наклонена, она имеет несколько значений.

По одной из версий, наклон перекладины указывает на судьбу двух разбойников, распятых рядом с Христом. К правому (покаявшемуся) она поднимается, символизируя восхождение в рай, а к левому — опускается, указывая на падение в ад.

Верхняя же напоминает о табличке, которую прибили по велению Понтия Пилата уже после распятия Христа. Надпись гласила: «Иисус Назорей, Царь Иудейский».

4. Символика числа восемь

Восьмиконечный крест связан с числом «8», которое в Библии имеет важное значение. На восьмой день после семи дней сотворения мира началась новая жизнь. Восемь человек Ноева семейства положили новое начало человечеству. В Ветхом Завете человек переходит в вечный Завет с Богом через обрезание, которое свершилось над младенцем на восьмой день.

5. Надпись «ИНЦИ», «IНЦI» или «INRI»

На верхней перекладине крестов встречаются разные варианты надписи. Можно встретить «ИНЦИ» — аббревиатура слов «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Также распространена IНЦI — «Іисусъ Назарянинъ, Царь Іудейский». Третий вариант — «INRI», что является аббревиатурой «Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum» с латыни.

6. Поклонный крест

Поклонный крест — это монументальное сооружение, устанавливаемое вне здания и предназначенное для молитвы и поклонения распятому Спасителю.

Устанавливали их по разным причинам: вместо разрушенного храма или на месте будущего; в пустынных местах таким образом освящали место, которое свидетельствовало о благодати Божией, также их устанавливали для защиты от бесов и напастей.

7. Дополнительные изображения на кресте

Помимо надписи «ИНЦИ» и фигуры Спасителя, на православном кресте могут быть изображены и другие детали, среди них:

— копье и трость — орудия Страстей Христовых, либо же фигурки воинов, держащих копье и трость;

— за крестом могут изображать стену или строение Иерусалима;

— рядом с пронзенным боком Христа на распятии могут размещать евхаристическую чашу, которая напоминает о плоти и крови Христовых, давших начало церкви;

— по правую и левую сторону могут стоять Богоматерь и Иоанн Богослов, иногда изображают кого-то из жен мироносиц, Иоанна Крестителя или апостолов Петра и Павла;

— на нижней части креста могут присутствовать камни Голгофской горы и Адамова глава (череп похороненного, по преданию, на Голгофе Адама).

8. Крест — орудие позора, ставшее символом победы

В Римской империи казнь на кресте была самой позорной и предназначалась для рабов. После же того, как Спаситель добровольно умер на кресте, приняв грехи человечества, крест стал символом победы над смертью и символом любви Бога к людям.

9. «Живоносное древо»

Крест Господень почитается как «живоносное древо», то есть дерево, дающее жизнь. Без распятия не было бы Воскресения Христова, а крест из орудия казни стал святыней, в которой действует благодать Божия.

10. Крестное знамение

Достоверно неизвестно, когда точно появился жест осенения себя крестом. В древней церкви (до раскола) было распространено одноперстное крестное знамение (только на лоб). Широкое крестное знамение в повседневную практику вошло примерно к IV веку. Оно же употребляется и сегодня.

11. Креститься тремя пальцами

В Русской православной церкви после Никола крестятся, сложив три пальца вместе — в честь Святой Троицы. Для сравнения, католики крестятся всеми пятью пальцами.

12. Растение базилик

По преданию, крест, на котором был распят «Царь мира сего», нашли рядом с растущим базиликом. «Царь» по-гречески звучит как «васильяс», а базилик — «василикос» — переводится как «царский».

13. Крест как оберег

На Руси кресты считали спасительными. Люди верили, что этот знак, особенно выполненный в серебре, может защитить от темных сил и разных бед.

14. Различие с католическим крестом

Главным отличием между православным и католическим крестом является сам образ Иисуса. У католиков изображение Спасителя встречается не всегда. Если же оно есть, то Бог показан мертвым, с кровью на лице и ранами на руках, ногах и ребрах. В православии его изображают воскресшим, с открытыми ладонями, будто Христос призывает людей быть рядом с ним в Царствии Небесном.

15. Форма креста не важна

Ни католики, ни православные не придают большого значения форме креста. Однако у католиков чаще используется простой четырехконечный крест, иногда с распятием. В православии — более сложные формы, с дополнительными перекладинами.

16. Выражение «нести свой крест»

Выражение «нести свой крест» — отсылка к библейскому преданию о том, как Спаситель был осужден на смерть и как нес деревянный крест, на котором будет распят, к месту казни.

Однажды Христос сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною».

Фраза означает, что настоящим последователем Божиим может быть только человек, готовый отказаться от собственных целей, желаний и удовольствий; тот, кто сможет покорно переносить все трудности и испытания до самой смерти; тот, кто будет готов принять страдания во имя своей веры.

17. Голубь и крест

В иконографии рядом с крестом нередко изображается голубь — символ Святого Духа.

18. Крестный ход

Крестный ход — торжественное церковное шествие, которое может быть как вокруг или внутри храма, так и от одной церкви к другой. Участвующие в нем несут иконы, хоругви и другие святыни, а возглавляют шествие священники с большим крестом. В Москве 7 сентября впервые с начала XX века состоялся общегородской крестный ход.

19. Почему мы носим крестики

Крест для христиан — символ принадлежности к Господу и главный образ Спасения. Осеняя себя крестом и нося его на груди, верующие славят Иисуса.

20. Из чего делают кресты

Сегодня нательные крестики делают из дерева, металла, камня, но важна не форма и не стоимость, а вера того, кто его носит. Важно освятить крест в храме, прежде чем надевать его.