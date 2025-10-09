Сенат США в седьмой раз отклонил законопроекты о финансировании правительства
Сенат США в седьмой раз отклонил законопроекты о финансировании правительства от Республиканской и Демократической партий. Это произошло на голосовании 9 октября, сообщает агентство Reuters.
Таким образом, шатдаун в Соединенных Штатах продолжается.
8 октября сенат конгресса США в шестой раз отклонил два законопроекта, согласно которым предлагается обеспечить финансирование работы федерального правительства, которое сейчас частично приостановлено.
В тот же день СМИ сообщили, что в связи с шатдауном в ряде американских аэропортов возникли задержки и отмены тысяч рейсов, вызванные нехваткой авиадиспетчеров.
6 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что готов вести диалог с демократами по проблемным темам, где расходятся мнения с республиканцами, однако это возможно только после того, как правительство США возобновит свою деятельность.
