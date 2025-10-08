Конец связей: как политический раскол в США затягивает действие шатдауна

Бюджетные баталии в США продолжают разгораться: республиканцы и демократы уже неделю не могут договориться о финансировании правительства. Затянувшийся шатдаун привел к перебоям перелетов в ряде аэропортов и осложнил жизнь миллионам американцев, которые лишились зарплаты. Многим придется искать временную работу или просить отсрочку по ипотеке. Эксперты подчеркивают: бюджетные войны, заодно бьющие по рейтингу Дональда Трампа, стали лишь одним проявлений политического раскола в США. На фоне проблем с бюджетом штат Иллинойс, куда Трамп ввел войска Национальной гвардии для борьбы с нелегальной миграцией, подал на Белый дом в суд. О том, к каким последствиям привел шатдаун и почему стороны не могут прийти к согласию, — в материале «Известий».

Почему республиканцы и демократы не могут найти компромисс

Сенат США 6 октября вновь не смог принять бюджет на предстоящий год, из-за чего шатдаун рискует затянуться более чем на неделю. Правительство приостановило свою работу 1 октября в 0:01 по восточному времени. Демократы, находясь в оппозиционном меньшинстве, в пятый раз заблокировали проект временного финансирования. Даже во время предварительного голосования республиканцам не удалось получить необходимые 60 голосов: 52 за и 42 против. При этом трое сенаторов-демократов не поддержали позицию партии, а республиканец Рэнд Пол высказался против бюджета.

Фото: REUTERS/Kent Nishimura

— После пяти неудачных голосований республиканцы должны понять, что они не смогут двигаться дальше, пока мы не придем к двухпартийному соглашению по преодолению кризиса в сфере здравоохранения, — заявил лидер меньшинства в сенате Чак Шумер после очередного голосования.

Дональд Трамп заявил о новых переговорах с демократами, которые, по его оценке, могут привести к хорошим результатам. Напомним, что в этот раз камнем преткновения при обсуждении бюджета оказалась сфера здравоохранения — партии разошлись в вопросе государственных расходов на медицинские страховки. Демократы требуют выделить $350 млрд на продление субсидий программы Obamacare, чей срок истекает в конце этого года. Также они хотят отменить сокращение расходов в $1 трлн на федеральную программу Medicaid, которая оплачивает медицинские расходы малоимущим, инвалидам и другим социально незащищенным лицам.

При этом Чак Шумер опроверг информацию о переговорах с Трампом, а лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что Белый дом «хранит молчание» после встречи с президентом на прошлой неделе. Сейчас, кажется, что позиции демократов слабее, потому что они не контролируют ни одну из палат конгресса и Белый дом, сказал «Известиям» американист Малек Дудаков.

— Администрация Трампа полагает, что у них [демократов] нет никакого мандата от населения для того, чтобы дальше продолжать блокировать принятие нового бюджета. Другое дело, что демократы при этом ни за что не отвечают, поэтому по их рейтингам ситуация с шатдауном не бьет. Она скорее — риск для действующей власти и республиканцев, — уверен эксперт.

Дональд Трамп Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia

Все экономические издержки от нынешней приостановки работы правительства бьют именно по рейтингам Дональда Трампа, соглашается научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик.

— Негативная экономическая динамика сказывается в первую очередь на правящей партии. Это особенно важно в преддверии промежуточных выборов в конгресс в следующем году. Не думаю, что это может сказаться, но наверняка, если будут какие-то серьезные последствия, демократы не преминут этим воспользоваться и обвинят республиканцев, что они затянули и не пошли вовремя на компромисс, — сказал он «Известиям».

Действительно, по результатам последнего опроса компании Ipsos рейтинг Дональда Трампа снизился до 40%. Опрос Harvard CAPS-Harris также показал, что 53% американцев считают именно республиканцев ответственными за приостановку работы правительства, в то время как 47% обвиняют демократов. В 2019 году начавшаяся из-за шатдауна забастовка авиадиспетчеров вынудила Трампа пойти на уступки и всё-таки принять бюджет, который ему навязывали демократы, напоминает Малек Дудаков. Однако в этот раз глава Белого дома постарается избежать этого сценария и настоит на своем, считает американист.

Фото: Global Look Press/Aaron Schwartz/Keystone Press Agency

Ситуация политического раскола и поляризации общества сильно осложняет достижение компромисса обеими партиями. По ключевым вопросам политической повестки республиканцы и демократы очень далеки друг от друга, отмечает Лев Сокольщик. «Шаг навстречу оппоненту, которого нередко называют врагом, оказывается очень рискованным, и в этой ситуации сторонам сложно прийти к каким-то обоюдным решениям», — говорит эксперт.

Политический раскол США проходит по всем важнейшим темам, прежде всего по вопросу нелегальной миграции. Бюджетные баталии разворачиваются на фоне столкновения федерального центра и демократических штатов. В частности, Иллинойс и город Чикаго 6 октября подали в суд на администрацию Трампа после его решения отправить в штат 300 бойцов Национальной гвардии. Такое решение Белый дом принял «на фоне продолжающихся жестоких беспорядков и беззакония, которое отказываются пресекать местные власти».

— Наши исследования, которые мы опубликовали в прошлом году, наглядно показывают, что вопрос эмиграционной политики и особенно нелегальной эмиграции — один из самых поляризующих общественно-политическое поле США, — говорит Сокольщик.

Фото: REUTERS/Kevin Mohatt/File Photo

Подобная политика Трампа, который расширяет военно-полицейские операции в штатах для борьбы с нелегалами и преступностью, еще сильнее ожесточает позицию демократов. «Обе стороны завязли в клинче, раскол Америки усугубляется, и пока что какого-то компромисса не прослеживается», — полагает Малек Дудаков. Поэтому если компромисса по бюджету не удастся достичь до начала следующей недели, то дальше всё может сильно затянуться. Не исключено, что по длительности он может побить предыдущий рекорд 2019-го, когда правительство остановило свою работу на 35 дней.

Какой ущерб шатдаун наносит американцам и экономике

Приостановка работы правительства, как правило, имеет целый ряд негативных последствий. Прежде всего миллионы чиновников отправляются в неоплачиваемый отпуск и лишаются зарплаты. С 1 октября до 4 млн госслужащих могут остаться без оплаты труда, ранее сообщало ABC News. Например, министерство здравоохранения и социальных служб США отправит в принудительные отпуска 41% своих сотрудников. Хуже всех приходится авиадиспетчерам, правоохранителям и 2 млн военных, которым придется работать бесплатно. Тем не менее, согласно закону, принятому в 2019 году, госслужащим задним числом начисляется зарплата за все дни шатдауна. То есть штатные сотрудники федеральных госорганов получат положенную зарплату, однако контрактные, внештатные сотрудники, аутсорс — нет.

Таким образом, миллионы американцев оказались в непростой ситуации. Некоторые работники, живущие от зарплаты до зарплаты, могут искать временную работу или просить отсрочку по ипотечным платежам, рассказал «Известиям» экс-советник Республиканской партии Джим Джатрас. «Работники, у которых есть деньги на банковских счетах, обеспокоены меньше, поскольку знают, что рано или поздно получат задолженность», — добавляет он.

Фото: Global Look Press/John Pulsipher/imageBROKER.com

Из-за отсутствия кадров малый бизнес и частные лица не смогут получать кредиты, что усугубляет и без того сложную экономическую ситуацию. Кроме того, остановится выдача федеральных кредитов на строительство жилья. Еще одно неприятное последствие шатдауна — закрытие нацпарков или недоступность базовых услуг на их территории.

Остановка правительства США обойдется для ВВП в $15 млрд еженедельно, предупредил директор Национального экономического совета Кевин Хассетт. Согласно анализу EY-Parthenon, снижение ВВП будет обусловлено сокращением заработной платы федеральных служащих, отправленных в неоплачиваемый отпуск, задержками госзакупок товаров и услуг и, как следствие, снижением конечного спроса.

— Если президент решит, что переговоры никуда не ведут, тогда начнутся сокращения [чиновников], но все надеются, что с понедельника у нас будет новое начало, демократы увидят, что здравый смысл — это избежать сокращений, потерь для ВВП в $15 млрд в неделю, если правительство остановится, — заявил Кевин Хассетт.

Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

О том, что Белый дом намерен воспользоваться ситуацией, запустив массовое увольнение чиновников, Трамп заявил публично. Он назвал шатдаун беспрецедентной возможностью для сокращения штатов агентств и сообщил, что намерен обсудить с директором Управления административно-бюджетной политики Белого дома Расселом Воутом, «какое из многочисленных агентств демократов» следует сократить.

С другой стороны, в условиях остановки работы правительства демократы также оказались в удобной ситуации, когда они могут навязать свои интересы оппонентам и снизить их рейтинги, уверен Лев Сокольщик. При этом ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы шатдаун продолжался бесконечно долго, потому что он довольно сильно бьет по экономике.

США придется сокращать авиасообщение в стране из-за случившегося дефицита диспетчеров в 2 тыс. человек, заявил министр транспорта, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи.

Фото: REUTERS/Daniel Cole

— Если у нас нет [достаточного числа] диспетчеров, нам придется позаботиться о безопасности воздушного пространства. Мы замедлим или остановим [воздушное] сообщение, — сказал он.

Сбои уже затронули аэропорты в районе Лос-Анджелеса, Ньюарка и Денвера. Не исключено, что усугубление негативных эффектов в разных отраслях экономики и давление со стороны уволенных и отправленных в отпуска американцев заставят республиканцев и демократов найти компромисс. Нынешнюю ситуацию хорошо характеризует так называемая chicken game — модель из теории игр, сказал «Известиям» политолог Алексей Черняев. Она описывает конфликт, где два игрока движутся навстречу друг другу, рискуя столкнуться, — при этом ни один из них не хочет уступить.