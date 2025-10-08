Сенат США повторно отклонил законопроекты о финансировании правительства

Сенат конгресса США в шестой раз за последние недели отклонил два законопроекта, согласно которым предлагается обеспечить финансирование работы федерального правительства, которое сейчас частично приостановлено. Трансляцию заседания 8 октября вел телеканал C-SPAN.

Разработанный республиканцами документ одобрила палата представителей. При процедурном голосовании он получил поддержку 54 членов сената, против высказались 45. Второй законопроект, внесенный демократами, поддержали 47 сенаторов, против высказались 52.

Для одобрения в верхней палате конгресса требуется, чтобы инициативу поддержали не менее 60 голосов.

Инициативу предложили сразу обе партии — Республиканская и Демократическая.

До этого, 3 октября, сообщалось, что республиканцы в палате представителей США отменили запланированное на 7–10 октября голосование по законопроекту о финансировании правительства. Решение принято на фоне продолжающегося шатдауна.

Тогда же телеканал Fox News сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа планирует увольнение около 16 тыс. федеральных служащих. Сокращения коснутся в первую очередь инфраструктурных проектов в регионах, контролируемых демократами, что уже вызвало раскол внутри партии перед выборами 2026 года.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ