Возможное снятие ограничений на ведение огня по предполагаемым целям из России, в случае нарушения воздушного пространства стран Североатлантического альянса, вызовет дополнительную эскалацию напряженности. Такое мнение председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин высказал в четверг, 9 октября.

«Сама логика подсказывает, если это решение будет принято, это очевидный шаг по эскалации напряженности в отношениях между странами альянса и Россией», — сказал сенатор в разговоре с Lenta.Ru.

Ранее в этот день газета Financial Times сообщила, что НАТО рассматривает возможность проведения военных учений на границе с Россией, особенно в удаленных и уязвимых районах, сообщается на сайте kp.ru.

По данным издания, союзники по НАТО обсуждают более «решительные ответные меры», включая размещение боевых дронов вдоль российской границы и ослабление ограничений для пилотов, занимающихся патрулированием восточных рубежей.

Также в НАТО задумались о проведении военных учений на границе с Россией в рамках мер по противодействию якобы нарушениям воздушного пространства альянса российскими самолетами и беспилотниками, сообщает 360.ru.

5 октября помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что военное руководство стран — членов НАТО понимает предупреждения президента России Владимира Путина относительно возможных последствий продолжения текущего политического курса. По его словам, политики, в отличие от военных, не осознают, что сами создают и провоцируют внешнеполитические угрозы и вызовы.

