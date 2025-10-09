ВСУ подорвали аммиакопровод Тольятти – Одесса во время отступления в ДНР
Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали и подорвали ответвление аммиакопровода Тольятти – Одесса для того, чтобы замедлить темпы наступления Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом 9 октября сообщили в Минобороны РФ.
«В целях снижения темпов наступления подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации в районе 2,5 км восточнее населенного пункта РУСИН ЯР Донецкой Народной Республики вооруженными силами Украины было заминировано ответвление аммиакопровода «Тольятти-Одесса»», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что подрыв трубопровода привел к выбросу остатков аммиака через его поврежденный участок. Пострадавших среди российских военнослужащих нет.
Накануне сообщалось, что ВСУ произвели ракетный обстрел поселка Маслова Пристань в Белгородской области. В результате происшествия пострадали 12 человек, еще трое погибли. Кроме того, был частично разрушен местный социальный объект. В двух многоквартирных домах повреждены кровли, окна, балконы и фасады. Также из-за осколков повреждены пять автомобилей. Возбуждено уголовное дело о теракте.
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