Дело возбудили после атаки ВСУ на Маслову Пристань в Белгородской области
После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенный пункт Маслова Пристань в Белгородской области возбуждено уголовное дело. Об этом 8 октября сообщили в Следственном комитете (СК) России.
«Возбуждено уголовное дело по факту атаки ВСУ, повлекшей гибель и ранения мирных жителей Белгородской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России, которые проводят проверку по факту произошедшего.
В ведомстве также пообещали установить личности лиц, причастных к атаке на гражданские объекты на территории РФ.
Об атаке ВСУ на поселок стало известно ранее в этот день. В результате происшествия погибли три человека, еще 10 пострадало. Кроме того, был также частично разрушен социальный объект, в двух многоквартирных домах повреждены кровли, окна, балконы и фасады.
