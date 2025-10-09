Рабочим — порядок: Москва и Душанбе перестраивают подходы к трудовой миграции

Россия и Таджикистан подписали ряд документов о трудовой миграции: теперь все желающие работать в РФ смогут проходить обязательное медосвидетельствование в Душанбе, также будут развивать механизм организованного привлечения рабочей силы. Среди прочего — МВД РФ и Таджикистана откроют свои представительства в Душанбе и Москве. Эти решения были согласованы во время государственного визита Владимира Путина в Таджикистан 9 октября. В этот же день президент России провел переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым: это была первая обстоятельная встреча после крушения самолета AZAL. Путин представил коллеге последние детали расследования и назвал причины произошедшего.

Экономические перспективы Москвы и Душанбе

Государственный визит Владимира Путина в Душанбе в самом разгаре: 9 октября — основной день российско-таджикских переговоров. На площади перед входом во Дворец Наций вовсю шли приготовления к церемонии официальной встречи Владимира Путина и Эмомали Рахмона: почетный караул репетировал марш, оркестр играл торжественную музыку. Под эти звуки президент России на Aurus прибыл на площадь, где его уже встречал глава республики. Лидеры поприветствовали друг друга крепким рукопожатием и после исполнения гимнов перешли к представлению делегаций, которым предстояло работать друг с другом в течение дня.

Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Дворце Нации в Душанбе Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Российскую сторону представляли более 20 человек. Это и социальный блок — министры здравоохранения, просвещения, транспорта, и экономический — главы Минфина и Минэкономразвития. Особо выделяется и то, что в этот раз в состав делегации вошел силовой блок — министры обороны, внутренних дел и глава Росгвардии. Впрочем, часть насущных вопросов лидерам удалось обсудить с глазу на глаз еще накануне по приезде Владимира Путина в Душанбе.

— Хочу сказать вам слова благодарности за вчерашний вечер, когда мы в дружеской обстановке смогли спокойно, за чашкой чая, поговорить обо всем, что нас волнует: и в регионе, и о наиболее интересных, перспективных направлениях нашего взаимодействия в двустороннем плане, — заметил Владимир Путин во время переговоров.

Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время заявления для СМИ в Дворце Нации в Душанбе Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Лидеры успели пообщаться как тет-а-тет, так и в расширенном составе с участием делегаций. Традиционно основные итоги главы государств подвели во время заявления для прессы по окончании беседы. Немалая ее часть касалась экономических перспектив. Россия — ведущий торговый партнер Таджикистана, ее доля во внешней торговле республики в прошлом году составила 22,6%, второе место — Китай, 21,8%. Причем доля нацвалют в коммерческих сделках по итогам 2024 года превысила 97%. Владимир Путин напомнил, что товарооборот в 2024-м увеличился на 7,1% до $1,5 млрд, а с начала года — еще на 17,3%. Более того, Россия и Таджикистан планируют увеличить объем взаимной торговли в 2,5 раза к 2030 году, заявил президент России.

Сделать это возможно за счет создания технопарка в Таджикистане, в чем очень заинтересована РФ, рассказал «Известиям» вице-премьер Марат Хуснуллин. Такой технопарк позволит производить продукцию, которая востребована в России. Сейчас ведется работа над рядом частных проектов: наши инвесторы производят в Таджикистане хлопок и осуществляют поставки текстильной продукции в Россию.

О чем Путин и Рахмон договорились в вопросах миграции

В республике сейчас работает более 300 компаний из РФ, и российские капиталовложения составили более $500 млн. В России же, по данным Кремля, трудятся 1,2 млн граждан Таджикистана — это 16% от всех работающих здесь иностранцев. Их денежные переводы на родину в 2024 году составили $1,8 млрд — это 17% ВВП республики, серьезное подспорье для таджикистанской экономики, заметил президент России.



— Мы стремимся обеспечить гражданам Таджикистана достойные условия труда и социальной защиты, российские профильные ведомства находятся в тесном контакте с таджикистанскими коллегами по всем актуальным вопросам миграционной политики, — сказал Владимир Путин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Россия и Таджикистан подписали серию документов в сфере трудовой миграции. Среди них медицинское освидетельствование граждан республики для работы в РФ. Теперь, согласно документу, они смогут проходить его в Душанбе, а сама процедура будет действовать в утвержденном Минздравом порядке.

Кроме того, подписали протокол о внесении изменений в межправсоглашение от 2019 года об организованном наборе граждан Таджикистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ. Документ улучшает механизм организованного привлечения рабочей силы на основе взаимных интересов и потребностей двух государств. Также стороны договорились открыть представительства МВД — российское в Душанбе и таджикское — в Москве.





— Миграционное сотрудничество сторон продвигается в конструктивном русле, мы подтвердили нашу общую готовность к дальнейшему углублению партнерских связей по всем направлениям и практической реализации достигнутых договоренностей, — сказал Эмомали Рахмон по итогам переговоров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Теперь миграционная сфера в отношениях двух государств станет развиваться более предсказуемо и менее конфликтно, полагают эксперты. Конкретизированы многие процедуры, связанные с экономической миграцией, а также правами и обязанностями таджикских граждан во время их работы в России, заметил в беседе с «Известиями» профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. По его словам, Душанбе сможет сохранить крайне выгодную для себя ситуацию с мигрантами. В более долгой перспективе благодаря масштабной экономической миграции в Россию Таджикистан готовит профессиональные кадры, которые могут вернуться на Родину или найти себе место в иностранных (в том числе российских) компаниях, резюмировал он.

Перед Россией и Таджикистаном стоит вопрос перевода сотрудничества стран на стратегический уровень, говорит «Известиям» научный сотрудник Института Востоковедения РАН Дарья Сапрынская. Важный вопрос — пересмотр всех двусторонних соглашений для повышения эффективности их исполнения. Для Москвы и Душанбе наиболее приоритетные направления — энергетика, реализация транспортных коридоров и цифровых проектов. РФ, в частности, активно помогает республике и в развитии гидроэнергетики. К примеру, построенная при участии Москвы Сангтудинская ГЭС производит 12% потребляемой в республике электроэнергии. Российские компании готовы и дальше заниматься модернизацией мощностей электрогенерации в Таджикистане, подчеркнул президент.

Cовместные учения 201-й российской военной базы и военных сил Таджикистана, 15 сентября 2016 года Фото: РИА Новости/Sputnik/Искандар Аминов



Между тем страны намерены активизировать взаимодействие в военной сфере, в том числе с использованием потенциала 201-й российской базы — крупнейшего военного объекта РФ за ее пределами.

— Гарантом безопасности в Таджикистане и во всем регионе является в том числе дислоцированная в республике 201-я российская военная база, — подчеркнул Владимир Путин.

Первые переговоры Путина и Алиева после авиакатастрофы самолета AZAL

В этот же день российский лидер провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В центре внимания была авиакатастрофа пассажирского самолета AZAL в декабре. Владимир Путин вновь принес извинения за то, что трагедия произошла в небе России, и выразил искренние соболезнования семьям погибших. Следствие по этому делу уже подходит к концу, и глава государства представил своему собеседнику несколько причин этой трагедии.





— Первая заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник. Мы вели сразу три таких беспилотника, которые пересекли границу РФ ночью в день трагедии. Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. Две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолёт — если бы это произошло, он рухнул бы на месте, — а взорвались, может быть, это была самоликвидация — в нескольких метрах, где-то примерно в 10 м, — сказал он.

Место авиакатастрофы в Актау, где самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL потерпел крушение Фото: TASS/AP/Azamat Sarsenbayev

Наиболее вероятно, воздушное судно было повреждено обломками, именно поэтому пилот решил, что врезался в стаю птиц. Это он передал диспетчерам, ему предложили совершить посадку в Махачкале, но он решил возвратиться в аэропорт базирования, а потом — в Казахстан: все это зафиксировано черными ящиками, подчеркнул Владимир Путин. Россия в связи с авиакатастрофой сделает всё необходимое в отношении компенсаций. Также будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц.



— Я вам изложил то, с чем меня ознакомили буквально накануне нашей встречи, вчера-позавчера. Еще даже, честно говоря, сегодня ночью я звонил в Москву и спрашивал, есть ли какие-то дополнительные детали. Практически всё, что мне известно, я вам рассказал, — уточнил российский лидер.

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в правительственной резиденции в Душанбе Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Ильхам Алиев поблагодарил за подробную информацию. Он вспомнил, что в тот трагический день как раз летел на встречу в Санкт-Петербург и прямо из самолета позвонил российскому лидеру.



— Хотел бы поблагодарить вас за то, что вы лично держите эту ситуацию под контролем. И как мы с вами неоднократно обменивались мнениями, а также члены наших команд постоянно в контакте, вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений, что оно объективно во всем разберется. Поэтому хотел бы еще раз выразить благодарность, что вы сочли нужным на нашей встрече именно осветить этот вопрос, — сказал Ильхам Алиев.



Помимо этого, стороны затронули и успешное развитие торгово-экономических связей. В этом году оборот вырос более чем на 16%.

Сотрудничество с Центральной Азией

Владимир Путин также принял участие во втором саммите «Россия – Центральная Азия». Здесь собрались лидеры Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Узбекистана, чтобы обсудить возможности наращивания сотрудничества с Москвой.

Президент РФ заметил, что в сфере экономики уже есть хорошие перспективы развития отношений: по итогам 2024 года совместный товарооборот со странами Центральной Азии превысил $45 млрд.

Заседание второго саммита «Россия – Центральная Азия» в правительственной резиденции в Душанбе Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Немалая часть речи Путина на саммите касалась ситуации на Ближнем Востоке: в этот же день Израиль и ХАМАС подписали соглашение по первому этапу мирного плана. Президент вновь подчеркнул, что Россия и ее партнеры по СНГ считают главным условием стабилизации на Ближнем Востоке создание независимой Палестины.

При этом Москва не только внимательно наблюдает, но и пытается вместе с партнерами по Ближнему Востоку внести свой вклад в урегулирование. РФ надеется, что инициативы Дональда Трампа относительно Палестины будут реализованы. Москва получила сигналы, что Израиль настроен на мирное урегулирование и не заинтересован в конфронтации. Он также напомнил, что иранскую ядерную проблему можно решить только дипломатическим путем, Тегеран готов к возобновлению диалога с МАГАТЭ.