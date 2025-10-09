Рабочим — порядок: Москва и Душанбе перестраивают подходы к трудовой миграции

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков сообщил о паузе в переговорах между РФ и Украиной из-за действий Киева
Происшествия
Силы ПВО за час уничтожили девять беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря
Мир
Президент Филиппин призвал организовать эвакуацию населения после землетрясения
Армия
Средства ПВО за ночь ликвидировали 23 БПЛА ВСУ над территорией РФ
Мир
В Норвегии объявили о запуске программы по борьбе с БПЛА на $1,5 млрд
Авто
В Госдуме предложили отложить введение утильсбора в особых случаях
Мир
Путин заявил о поддержке Россией решения о создании формата СНГ+
Мир
Постпред США при ООН заявил о наличии «мощного оружия» у Вашингтона
Мир
The Telegraph сообщила о возможных планах Трампа ввести пошлины против Норвегии
Политика
В Кремле указали на сохранение импульса Анкориджа по переговорам РФ и США
Армия
ВС РФ ударом авиабомб поразили пункты дислокации ВСУ в Харьковской области
Интернет и технологии
Ученые разработали алгоритм для выявления ошибок в изображениях
Мир
Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальную встречу в РФ в декабре
Общество
Синоптик спрогнозировал начало метеорологической зимы в Москве в ноябре
Спорт
ФК «Оренбург» объявил о назначении Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера
Мир
Лукашенко призвал не допустить втягивания стран СНГ в опасные авантюры
Авто
Перевозчики попросили Путина отсрочить локализацию машин такси

Рабочим — порядок: Москва и Душанбе перестраивают подходы к трудовой миграции

Как гражданам Таджикистана упростили деятельность в РФ и какие представительства появятся в двух странах
Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Россия и Таджикистан подписали ряд документов о трудовой миграции: теперь все желающие работать в РФ смогут проходить обязательное медосвидетельствование в Душанбе, также будут развивать механизм организованного привлечения рабочей силы. Среди прочего — МВД РФ и Таджикистана откроют свои представительства в Душанбе и Москве. Эти решения были согласованы во время государственного визита Владимира Путина в Таджикистан 9 октября. В этот же день президент России провел переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым: это была первая обстоятельная встреча после крушения самолета AZAL. Путин представил коллеге последние детали расследования и назвал причины произошедшего.

Экономические перспективы Москвы и Душанбе

Государственный визит Владимира Путина в Душанбе в самом разгаре: 9 октября — основной день российско-таджикских переговоров. На площади перед входом во Дворец Наций вовсю шли приготовления к церемонии официальной встречи Владимира Путина и Эмомали Рахмона: почетный караул репетировал марш, оркестр играл торжественную музыку. Под эти звуки президент России на Aurus прибыл на площадь, где его уже встречал глава республики. Лидеры поприветствовали друг друга крепким рукопожатием и после исполнения гимнов перешли к представлению делегаций, которым предстояло работать друг с другом в течение дня.

Встреча

Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Дворце Нации в Душанбе

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Российскую сторону представляли более 20 человек. Это и социальный блок — министры здравоохранения, просвещения, транспорта, и экономический — главы Минфина и Минэкономразвития. Особо выделяется и то, что в этот раз в состав делегации вошел силовой блок — министры обороны, внутренних дел и глава Росгвардии. Впрочем, часть насущных вопросов лидерам удалось обсудить с глазу на глаз еще накануне по приезде Владимира Путина в Душанбе.

Вооруженные с силой: стратегическая инициатива в зоне СВО — полностью за Россией
Владимир Путин заявил об освобождении 212 населенных пунктов в этом году

— Хочу сказать вам слова благодарности за вчерашний вечер, когда мы в дружеской обстановке смогли спокойно, за чашкой чая, поговорить обо всем, что нас волнует: и в регионе, и о наиболее интересных, перспективных направлениях нашего взаимодействия в двустороннем плане, — заметил Владимир Путин во время переговоров.

Пресса

Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время заявления для СМИ в Дворце Нации в Душанбе

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Лидеры успели пообщаться как тет-а-тет, так и в расширенном составе с участием делегаций. Традиционно основные итоги главы государств подвели во время заявления для прессы по окончании беседы. Немалая ее часть касалась экономических перспектив. Россия — ведущий торговый партнер Таджикистана, ее доля во внешней торговле республики в прошлом году составила 22,6%, второе место — Китай, 21,8%. Причем доля нацвалют в коммерческих сделках по итогам 2024 года превысила 97%. Владимир Путин напомнил, что товарооборот в 2024-м увеличился на 7,1% до $1,5 млрд, а с начала года — еще на 17,3%. Более того, Россия и Таджикистан планируют увеличить объем взаимной торговли в 2,5 раза к 2030 году, заявил президент России.

«Слабость и нерешительность Россия не проявит никогда»
Путин на «Валдае» рассказал о полицентричном мире, кризисе Европы и популярности кокошников

Сделать это возможно за счет создания технопарка в Таджикистане, в чем очень заинтересована РФ, рассказал «Известиям» вице-премьер Марат Хуснуллин. Такой технопарк позволит производить продукцию, которая востребована в России. Сейчас ведется работа над рядом частных проектов: наши инвесторы производят в Таджикистане хлопок и осуществляют поставки текстильной продукции в Россию.

О чем Путин и Рахмон договорились в вопросах миграции

В республике сейчас работает более 300 компаний из РФ, и российские капиталовложения составили более $500 млн. В России же, по данным Кремля, трудятся 1,2 млн граждан Таджикистана — это 16% от всех работающих здесь иностранцев. Их денежные переводы на родину в 2024 году составили $1,8 млрд — это 17% ВВП республики, серьезное подспорье для таджикистанской экономики, заметил президент России.

— Мы стремимся обеспечить гражданам Таджикистана достойные условия труда и социальной защиты, российские профильные ведомства находятся в тесном контакте с таджикистанскими коллегами по всем актуальным вопросам миграционной политики, — сказал Владимир Путин.

Медицина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Россия и Таджикистан подписали серию документов в сфере трудовой миграции. Среди них медицинское освидетельствование граждан республики для работы в РФ. Теперь, согласно документу, они смогут проходить его в Душанбе, а сама процедура будет действовать в утвержденном Минздравом порядке.

Кроме того, подписали протокол о внесении изменений в межправсоглашение от 2019 года об организованном наборе граждан Таджикистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ. Документ улучшает механизм организованного привлечения рабочей силы на основе взаимных интересов и потребностей двух государств. Также стороны договорились открыть представительства МВД — российское в Душанбе и таджикское — в Москве.

«Никогда на мировой на арене не было такого количества стран, влияющих на повестку»
Выступление Владимира Путина на ежегодной пленарной сессии клуба «Валдай». Основные цитаты



— Миграционное сотрудничество сторон продвигается в конструктивном русле, мы подтвердили нашу общую готовность к дальнейшему углублению партнерских связей по всем направлениям и практической реализации достигнутых договоренностей, — сказал Эмомали Рахмон по итогам переговоров.

Миграция
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Теперь миграционная сфера в отношениях двух государств станет развиваться более предсказуемо и менее конфликтно, полагают эксперты. Конкретизированы многие процедуры, связанные с экономической миграцией, а также правами и обязанностями таджикских граждан во время их работы в России, заметил в беседе с «Известиями» профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. По его словам, Душанбе сможет сохранить крайне выгодную для себя ситуацию с мигрантами. В более долгой перспективе благодаря масштабной экономической миграции в Россию Таджикистан готовит профессиональные кадры, которые могут вернуться на Родину или найти себе место в иностранных (в том числе российских) компаниях, резюмировал он.

Перед Россией и Таджикистаном стоит вопрос перевода сотрудничества стран на стратегический уровень, говорит «Известиям» научный сотрудник Института Востоковедения РАН Дарья Сапрынская. Важный вопрос — пересмотр всех двусторонних соглашений для повышения эффективности их исполнения. Для Москвы и Душанбе наиболее приоритетные направления — энергетика, реализация транспортных коридоров и цифровых проектов. РФ, в частности, активно помогает республике и в развитии гидроэнергетики. К примеру, построенная при участии Москвы Сангтудинская ГЭС производит 12% потребляемой в республике электроэнергии. Российские компании готовы и дальше заниматься модернизацией мощностей электрогенерации в Таджикистане, подчеркнул президент.

Учения

Cовместные учения 201-й российской военной базы и военных сил Таджикистана, 15 сентября 2016 года

Фото: РИА Новости/Sputnik/Искандар Аминов


Между тем страны намерены активизировать взаимодействие в военной сфере, в том числе с использованием потенциала 201-й российской базы — крупнейшего военного объекта РФ за ее пределами.

— Гарантом безопасности в Таджикистане и во всем регионе является в том числе дислоцированная в республике 201-я российская военная база, — подчеркнул Владимир Путин.

Первые переговоры Путина и Алиева после авиакатастрофы самолета AZAL

В этот же день российский лидер провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В центре внимания была авиакатастрофа пассажирского самолета AZAL в декабре. Владимир Путин вновь принес извинения за то, что трагедия произошла в небе России, и выразил искренние соболезнования семьям погибших. Следствие по этому делу уже подходит к концу, и глава государства представил своему собеседнику несколько причин этой трагедии.

Учения свет: Путин наградил наставников героев СВО
В «Сириусе» президент также открыл новый концертный зал



— Первая заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник. Мы вели сразу три таких беспилотника, которые пересекли границу РФ ночью в день трагедии. Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. Две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолёт — если бы это произошло, он рухнул бы на месте, — а взорвались, может быть, это была самоликвидация — в нескольких метрах, где-то примерно в 10 м, — сказал он.

Авиакатастрофа

Место авиакатастрофы в Актау, где самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL потерпел крушение

Фото: TASS/AP/Azamat Sarsenbayev

Наиболее вероятно, воздушное судно было повреждено обломками, именно поэтому пилот решил, что врезался в стаю птиц. Это он передал диспетчерам, ему предложили совершить посадку в Махачкале, но он решил возвратиться в аэропорт базирования, а потом — в Казахстан: все это зафиксировано черными ящиками, подчеркнул Владимир Путин. Россия в связи с авиакатастрофой сделает всё необходимое в отношении компенсаций. Также будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц.

— Я вам изложил то, с чем меня ознакомили буквально накануне нашей встречи, вчера-позавчера. Еще даже, честно говоря, сегодня ночью я звонил в Москву и спрашивал, есть ли какие-то дополнительные детали. Практически всё, что мне известно, я вам рассказал, — уточнил российский лидер.

Встреча

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в правительственной резиденции в Душанбе

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Ильхам Алиев поблагодарил за подробную информацию. Он вспомнил, что в тот трагический день как раз летел на встречу в Санкт-Петербург и прямо из самолета позвонил российскому лидеру.

— Хотел бы поблагодарить вас за то, что вы лично держите эту ситуацию под контролем. И как мы с вами неоднократно обменивались мнениями, а также члены наших команд постоянно в контакте, вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений, что оно объективно во всем разберется. Поэтому хотел бы еще раз выразить благодарность, что вы сочли нужным на нашей встрече именно осветить этот вопрос, — сказал Ильхам Алиев.

Помимо этого, стороны затронули и успешное развитие торгово-экономических связей. В этом году оборот вырос более чем на 16%.

Сотрудничество с Центральной Азией

Владимир Путин также принял участие во втором саммите «Россия – Центральная Азия». Здесь собрались лидеры Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Узбекистана, чтобы обсудить возможности наращивания сотрудничества с Москвой.

Президент РФ заметил, что в сфере экономики уже есть хорошие перспективы развития отношений: по итогам 2024 года совместный товарооборот со странами Центральной Азии превысил $45 млрд.

Заседание

Заседание второго саммита «Россия – Центральная Азия» в правительственной резиденции в Душанбе

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Немалая часть речи Путина на саммите касалась ситуации на Ближнем Востоке: в этот же день Израиль и ХАМАС подписали соглашение по первому этапу мирного плана. Президент вновь подчеркнул, что Россия и ее партнеры по СНГ считают главным условием стабилизации на Ближнем Востоке создание независимой Палестины.

При этом Москва не только внимательно наблюдает, но и пытается вместе с партнерами по Ближнему Востоку внести свой вклад в урегулирование. РФ надеется, что инициативы Дональда Трампа относительно Палестины будут реализованы. Москва получила сигналы, что Израиль настроен на мирное урегулирование и не заинтересован в конфронтации. Он также напомнил, что иранскую ядерную проблему можно решить только дипломатическим путем, Тегеран готов к возобновлению диалога с МАГАТЭ.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир