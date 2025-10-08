Вооруженные с силой: стратегическая инициатива в зоне СВО — полностью за Россией

Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за российской армией: противник отступает по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил Владимир Путин 7 октября на совещании с руководством Министерства обороны и Генерального штаба. В 2025 году ВС РФ уже освободили 212 населенных пунктов — почти 5 тыс. кв. км территории, отметил президент. ОПК опережающими темпами разрабатывает новейшие вооружения и обеспечивает фронт всем необходимым, добавил он. В Генштабе подтвердили успешное наступление по всем основным направлениям. Там сообщили, что ВСУ бросили в бой свои стратегические резервы, однако и это не останавливает продвижение российских частей.



Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург

Владимир Путин 7 октября встретил свой 73-й день рождения. Традиционно главу государства в этот день поздравляют его зарубежные коллеги. Лично позвонили Путину и высказали добрые пожелания президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Индии Нарендра Моди. Тепло поздравили президента лидеры стран СНГ — Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Поздравил главу государства и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Сам президент в этот день отправился в Санкт-Петербург, где посетил Петропавловский собор в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова, директора ФСБ Александра Бортникова и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Они возложили цветы к гробу Петра I и пообщались с настоятелем храма. Далее глава государства созвал совещание с командующими группировками войск, которые доложили об обстановке в зоне боевых действий.

Президент РФ Владимир Путин в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

— В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными Силами РФ. В этом году нами освобождено почти 5 тыс. кв. км территории — 4,9 тыс. — и 212 населенных пунктов. Решающая роль в этом, безусловно, принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность и любовь к Родине, высокое чувство долга, воинское товарищество и боевое братство. Прошу вас передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно, — сказал глава государства.

Отдельно он отметил важнейшую роль оборонно-промышленного комплекса страны в обеспечении успешных действий армии. Предприятия «оборонки» полностью обеспечивают потребность ВС РФ в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружениях и военной технике. При этом наряду с плановыми поставками опережающими темпами идет разработка новейших средств вооруженной борьбы.

— Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения. И на этом фоне киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам. Это ему не поможет. А наша задача — обеспечить безопасность граждан России, безопасность стратегических объектов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе и энергетической, — заявил президент.

Президент РФ Владимир Путин проводит в Санкт-Петербурге совещание с руководством Министерства обороны РФ, Генерального штаба и командующими группировками войск Фото: РИА Новости/Михаил Метцель



Сегодняшняя элита ведущих европейских государств серьезно настроена на продолжение конфликта по своим собственным причинам, которые им выгодны. В частности, речь идет о вложениях в развитие своего военно-промышленного комплекса и производства, поскольку это, по их оценкам, станет локомотивом для развития европейской экономики, которая сегодня находится в состоянии рецессии, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.



— Украина пытается получать деньги. Для этого ей нужно показать какие-то действия. Европа должна найти врага. Она врага ищет в лице России. Для того, чтобы увеличивать свои военно-промышленные расходы, свой бюджет. Украина показывает свои действия. Понятно, что на фронтах она медленно, но постоянно терпит поражение. Поэтому они пытаются совершать террористические действия, — сказал депутат.

Нет никаких предпосылок к тому, что Запад вдруг поменяет свою манеру поведения и возьмет курс на примирение с Россией, говорит «Известиям» первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.

— На это ведь не влияют ни наши фронтовые успехи, ни решимость продолжать спецоперацию до победного конца, — добавил он.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Сейчас, по его словам, есть риск, что ситуация фактически окажется такой же, что была при администрации Байдена и Вашингтон начнет накачивать Украину оружием, только теперь на европейские деньги.

— И в Европе никто и никогда не признается, что все эти траты — зря. Будут нагнетать до последнего, использовать любые шансы, чтобы обвинить в чем-либо Россию, — сказал парламентарий.

В ночь на 7 октября боевой беспилотник ВСУ пытался атаковать охладительную башню (градирню) Нововоронежской АЭС. Его подавили техническими средствами: нет ни пострадавших, ни разрушений. Атаки были и в Белгородской области. Там правительство даже перешло в аварийный режим работы — 5 октября украинский обстрел оставил без света около 40 тыс. человек.

Что в Генштабе рассказали о ситуации на поле боя

По словам начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, войска Объединенной группировки продолжают успешное наступление по всем основным направлениям. Противник уже бросил в бой наиболее боеспособные подразделения, включая стратегические резервы, однако это не останавливает продвижение российских частей.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов



— Наиболее активные боевые действия идут в полосе ответственности группировки войск «Центр» — на красноармейском и днепропетровском направлениях. Наши штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска. Окружен населенный пункт севернее Красноармейска — это Родинское, ведется сейчас его зачистка от формирований ВСУ, — отметил он.

Группировки «Запад» и «Север» успешно решают свои задачи: завершается разгром противника в Купянске, идет продвижение на краснолиманском направлении и освобождение Ямполя, большая часть которого уже под контролем ВС РФ. Создается полоса безопасности в Харьковской и Сумской областях, а подразделения продвигаются в южной части Волчанска.

На юге, преодолевая упорное сопротивление, войска Южной группировки с боями продвигаются в Северске и Константиновке, где завершено уничтожение заблокированных формирований противника. Группировки «Восток» и «Днепр» наступают в Днепропетровской и Запорожской областях, где с 1 сентября взято под контроль более 200 кв. км территории, идут бои за Приморское и Степногорск.

Сейчас основные усилия российских войск сконцентрированы на создании так называемой «зоны безопасности»: это достигается за счет непрерывного наступательного давления по всей линии боевого соприкосновения, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Как заявил Валерий Герасимов, по плану Генштаба продолжаются массированные удары по военным объектам и предприятиям ВПК Украины, с приоритетом по уничтожению производств ракетных комплексов и беспилотников большой дальности.



— При этом нельзя сбрасывать со счетов и действия противника. Киев, маневрируя резервами и меняя командование, пытается парировать наши наступательные инициативы. Ответные удары, в том числе с применением беспилотников, наносятся прямо по гражданской инфраструктуре — нефтеперерабатывающим заводам, транспортным объектам, что ведет к жертвам среди мирного населения, — уточнил Василий Дандыкин.





Общая оперативная картина указывает на сохранение инициативы ВС РФ: наступательные действия ведутся одновременно на нескольких стратегических направлениях, что не позволяет противнику сконцентрировать силы на одном участке фронта. Если же говорить о конкретных результатах, то операция по освобождению территорий ДНР уже близка к завершению — под контролем противника осталось не более 20% региона, а ЛНР практически полностью освобождена, напомнил военный эксперт Виктор Литовкин.

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова



— Активные боевые задачи также решаются на запорожском и херсонском направлениях. Успешное продвижение позволяет с осторожным оптимизмом рассчитывать, что в перспективе, к концу года, может быть достигнута одна из ключевых целей — выход на административные границы ДНР. Однако текущая операция не сводится лишь к решению задач в Донбассе, — предположил он.

В стратегическом плане ключевым рубежом, способным кардинально изменить ход всей специальной военной операции, станет полный контроль над черноморским побережьем, а именно над Николаевской и Одесской областями. В этом случае любые поставки вооружений от западных спонсоров, вне зависимости от политической обстановки в США, утратят свой смысл. Капитуляция Украины в такой ситуации станет вопросом времени, что будет означать и стратегическое поражение коллективного Запада, сделавшего ставку на ослабление России, резюмировал эксперт.