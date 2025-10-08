Вооруженные с силой: стратегическая инициатива в зоне СВО — полностью за Россией

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп сообщил о желании США «помочь Китаю»
Мир
Дмитриев прокомментировал активность Зеленского в общении с Трампом
Мир
Премьер-министр Франции Лекорню заявил о формировании нового состава правительства
Мир
Нетаньяху заявил о «колоссальной» победе Израиля на всех фронтах
Мир
Большинство немцев выразили недовольство работой Мерца на посту канцлера
Мир
WP сообщила об увольнении в США более 1 тыс. сотрудников CDC из-за шатдауна
Мир
В центре Тбилиси состоялось антиправительственное шествие
Мир
В ходе столкновения с афганскими военными погибли 58 солдат Пакистана
Происшествия
В Горловке после удара ВСУ по автобусу тяжело ранен ребенок
Мир
Вэнс заявил о готовности Трампа к разумному подходу в переговорах с Китаем
Армия
Пушилин сообщил о взятии под контроль южной части Молодецкого в ДНР
Мир
Эрдоган отметил заинтересованность «торговцев кровью» в конфликте на Украине
Происшествия
В Белгородской области после атаки дрона ВСУ ранены взрослый и двое детей
Мир
Командир ВСУ заявил о необходимости призыва в армию несовершеннолетних юношей
Спорт
ЦСКА потерпел третье поражение в четырех матчах в КХЛ
Мир
В Италии сильный пожар уничтожил исторический монастырь XVII века
Мир
Старший тренер сборной РФ назвал слова Клебо о российских лыжниках пустыми

Вооруженные с силой: стратегическая инициатива в зоне СВО — полностью за Россией

Владимир Путин заявил об освобождении 212 населенных пунктов в этом году
Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за российской армией: противник отступает по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил Владимир Путин 7 октября на совещании с руководством Министерства обороны и Генерального штаба. В 2025 году ВС РФ уже освободили 212 населенных пунктов — почти 5 тыс. кв. км территории, отметил президент. ОПК опережающими темпами разрабатывает новейшие вооружения и обеспечивает фронт всем необходимым, добавил он. В Генштабе подтвердили успешное наступление по всем основным направлениям. Там сообщили, что ВСУ бросили в бой свои стратегические резервы, однако и это не останавливает продвижение российских частей.


Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург

Владимир Путин 7 октября встретил свой 73-й день рождения. Традиционно главу государства в этот день поздравляют его зарубежные коллеги. Лично позвонили Путину и высказали добрые пожелания президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Индии Нарендра Моди. Тепло поздравили президента лидеры стран СНГ — Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Поздравил главу государства и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Сам президент в этот день отправился в Санкт-Петербург, где посетил Петропавловский собор в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова, директора ФСБ Александра Бортникова и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Они возложили цветы к гробу Петра I и пообщались с настоятелем храма. Далее глава государства созвал совещание с командующими группировками войск, которые доложили об обстановке в зоне боевых действий.

Президент РФ Владимир Путин в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге

Президент РФ Владимир Путин в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

— В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными Силами РФ. В этом году нами освобождено почти 5 тыс. кв. км территории — 4,9 тыс. — и 212 населенных пунктов. Решающая роль в этом, безусловно, принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность и любовь к Родине, высокое чувство долга, воинское товарищество и боевое братство. Прошу вас передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно, — сказал глава государства.

Учения свет: Путин наградил наставников героев СВО
В «Сириусе» президент также открыл новый концертный зал

Отдельно он отметил важнейшую роль оборонно-промышленного комплекса страны в обеспечении успешных действий армии. Предприятия «оборонки» полностью обеспечивают потребность ВС РФ в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружениях и военной технике. При этом наряду с плановыми поставками опережающими темпами идет разработка новейших средств вооруженной борьбы.

— Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения. И на этом фоне киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам. Это ему не поможет. А наша задача — обеспечить безопасность граждан России, безопасность стратегических объектов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе и энергетической, — заявил президент.

Президент РФ Владимир Путин проводит в Санкт-Петербурге совещание с руководством Министерства обороны РФ, Генерального штаба и командующими группировками войск

Президент РФ Владимир Путин проводит в Санкт-Петербурге совещание с руководством Министерства обороны РФ, Генерального штаба и командующими группировками войск

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель


Сегодняшняя элита ведущих европейских государств серьезно настроена на продолжение конфликта по своим собственным причинам, которые им выгодны. В частности, речь идет о вложениях в развитие своего военно-промышленного комплекса и производства, поскольку это, по их оценкам, станет локомотивом для развития европейской экономики, которая сегодня находится в состоянии рецессии, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

— Украина пытается получать деньги. Для этого ей нужно показать какие-то действия. Европа должна найти врага. Она врага ищет в лице России. Для того, чтобы увеличивать свои военно-промышленные расходы, свой бюджет. Украина показывает свои действия. Понятно, что на фронтах она медленно, но постоянно терпит поражение. Поэтому они пытаются совершать террористические действия, — сказал депутат.

Нет никаких предпосылок к тому, что Запад вдруг поменяет свою манеру поведения и возьмет курс на примирение с Россией, говорит «Известиям» первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.

— На это ведь не влияют ни наши фронтовые успехи, ни решимость продолжать спецоперацию до победного конца, — добавил он.

ВС РФ
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Сейчас, по его словам, есть риск, что ситуация фактически окажется такой же, что была при администрации Байдена и Вашингтон начнет накачивать Украину оружием, только теперь на европейские деньги.

— И в Европе никто и никогда не признается, что все эти траты — зря. Будут нагнетать до последнего, использовать любые шансы, чтобы обвинить в чем-либо Россию, — сказал парламентарий.

В ночь на 7 октября боевой беспилотник ВСУ пытался атаковать охладительную башню (градирню) Нововоронежской АЭС. Его подавили техническими средствами: нет ни пострадавших, ни разрушений. Атаки были и в Белгородской области. Там правительство даже перешло в аварийный режим работы — 5 октября украинский обстрел оставил без света около 40 тыс. человек.

«Слабость и нерешительность Россия не проявит никогда»
Путин на «Валдае» рассказал о полицентричном мире, кризисе Европы и популярности кокошников

Что в Генштабе рассказали о ситуации на поле боя

По словам начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, войска Объединенной группировки продолжают успешное наступление по всем основным направлениям. Противник уже бросил в бой наиболее боеспособные подразделения, включая стратегические резервы, однако это не останавливает продвижение российских частей.

ВС РФ
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов


— Наиболее активные боевые действия идут в полосе ответственности группировки войск «Центр» — на красноармейском и днепропетровском направлениях. Наши штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска. Окружен населенный пункт севернее Красноармейска — это Родинское, ведется сейчас его зачистка от формирований ВСУ, — отметил он.

Группировки «Запад» и «Север» успешно решают свои задачи: завершается разгром противника в Купянске, идет продвижение на краснолиманском направлении и освобождение Ямполя, большая часть которого уже под контролем ВС РФ. Создается полоса безопасности в Харьковской и Сумской областях, а подразделения продвигаются в южной части Волчанска.

На юге, преодолевая упорное сопротивление, войска Южной группировки с боями продвигаются в Северске и Константиновке, где завершено уничтожение заблокированных формирований противника. Группировки «Восток» и «Днепр» наступают в Днепропетровской и Запорожской областях, где с 1 сентября взято под контроль более 200 кв. км территории, идут бои за Приморское и Степногорск.

Сейчас основные усилия российских войск сконцентрированы на создании так называемой «зоны безопасности»: это достигается за счет непрерывного наступательного давления по всей линии боевого соприкосновения, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

ВС РФ
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Как заявил Валерий Герасимов, по плану Генштаба продолжаются массированные удары по военным объектам и предприятиям ВПК Украины, с приоритетом по уничтожению производств ракетных комплексов и беспилотников большой дальности.

— При этом нельзя сбрасывать со счетов и действия противника. Киев, маневрируя резервами и меняя командование, пытается парировать наши наступательные инициативы. Ответные удары, в том числе с применением беспилотников, наносятся прямо по гражданской инфраструктуре — нефтеперерабатывающим заводам, транспортным объектам, что ведет к жертвам среди мирного населения, — уточнил Василий Дандыкин.

«Никогда на мировой на арене не было такого количества стран, влияющих на повестку»
Выступление Владимира Путина на ежегодной пленарной сессии клуба «Валдай». Основные цитаты



Общая оперативная картина указывает на сохранение инициативы ВС РФ: наступательные действия ведутся одновременно на нескольких стратегических направлениях, что не позволяет противнику сконцентрировать силы на одном участке фронта. Если же говорить о конкретных результатах, то операция по освобождению территорий ДНР уже близка к завершению — под контролем противника осталось не более 20% региона, а ЛНР практически полностью освобождена, напомнил военный эксперт Виктор Литовкин.

ВС РФ
Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова


— Активные боевые задачи также решаются на запорожском и херсонском направлениях. Успешное продвижение позволяет с осторожным оптимизмом рассчитывать, что в перспективе, к концу года, может быть достигнута одна из ключевых целей — выход на административные границы ДНР. Однако текущая операция не сводится лишь к решению задач в Донбассе, — предположил он.

В стратегическом плане ключевым рубежом, способным кардинально изменить ход всей специальной военной операции, станет полный контроль над черноморским побережьем, а именно над Николаевской и Одесской областями. В этом случае любые поставки вооружений от западных спонсоров, вне зависимости от политической обстановки в США, утратят свой смысл. Капитуляция Украины в такой ситуации станет вопросом времени, что будет означать и стратегическое поражение коллективного Запада, сделавшего ставку на ослабление России, резюмировал эксперт.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир