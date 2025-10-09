Реклама
Российский автобренд Solaris нарастил продажи вдвое

Фото: АГР Холдинг
С января по сентябрь 2025 года в России было реализовано почти 22,7 тыс. автомобилей российского бренда Solaris, что практически вдвое больше результата за аналогичный период прошлого года. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба «АГР Холдинг», которая вывела марку на рынок в феврале 2024-го.

В компании заявили, что по итогам продаж первых трех кварталов года Solaris стабильно входит десятку марок по объему реализации автомобилей на российском рынке. Доля бренда за девять месяцев составила 2,4%. Сейчас в дилерскую сеть марки входят 130 центров в 75 городах страны, включая все 16 городов-миллионников.

В компании напомнили, что благодаря высокому уровню локализации в июле 2025 года кроссовер HC, хетчбэк KRX и седан KRS вошли в государственную программу льготного автокредитования.

За первые шесть месяцев 2025 года «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге, где прежде производились машины Hyundai и Kia, выпустил почти 18,3 тыс. автомобилей российской марки Solaris.

Мягкие баллы: отечественным автозаводам снижают оценку
В России могут изменить требования к локализации автомобилей

Ранее, 30 сентября, гендиректор «АГР Холдинг» Алексей Калицев заявил, что предложенные механизмы в расчете утильсбора своевременны, они позволят обелить российский автомобильный рынок и сделать его более защищенным и предсказуемым.

12 сентября сообщалось, что Седан Solaris HS (переименованный Hyundai Solaris) больше не поступает дилерам, это может свидетельствовать о завершении производства этой модели на автомобильном заводе АГР в Санкт-Петербурге.

