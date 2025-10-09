Банк России намерен выпустить в 2027 году монету с Лунтиком
В 2027 году Банк России выпустит памятную монету с изображением Лунтика — пришельца из космоса, вылупившегося из яйца.
По данным «Абзац», монеты номиналом 3 и 25 рублей будут изготовлены из серебра с цветным покрытием, их тираж составит около миллиона экземпляров.
«Лунтик на протяжении 20 лет является любимцем публики. Трогательный, добрый. Поэтому Банк России в свою линейку лимитированных монет поставил этого персонажа», — сообщил продюсер и соучредитель студии «Мельница» Сергей Сельянов.
Кроме того, в следующем году Банк России планирует выполнить монету с изображением золотой антилопы.
8 сентября стало известно, что в России выпустят памятную серебряную монету номиналом в 3 рубля в честь 150-летия тенниса в России. Уточнялось, что на лицевой стороне монеты расположат рельефное изображение герба РФ.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ