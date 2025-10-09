Популярный в Китае минивэн Voyah Dream обновится в России

Компания Voyah анонсировала российский дебют минивэна Voyah Dream 2026 модельного года. В Китае эта модель собрала более 10 тыс. заказов за первые 18 часов после старта продаж, говорится в сообщении пресс-службы марки, которое поступило «Известиям» 9 октября.

В России модель будет представлена под названием Voyah Dream+. Обновленная модель построена на 800-вольтовой архитектуре, которая сокращает время зарядки постоянным током благодаря мощности до 320 кВт·ч. Батарея емкостью 62,5 кВт·ч для PHEV-версий обеспечивает до 280 км пробега на чистой электротяге, а суммарный запас хода достигает 1220 км по циклу WLTP.

Фото: Voyah

Voyah Dream+ оснастили поворотной задней осью, которая улучшает маневренность минивэна в городских условиях, а также креслами второго ряда, 26-точечной системой массажа и расширенными зонами подогрева. Кроме того, минивэн получил улучшенный цифровой кокпит и комплекс систем помощи водителю Huawei ADS 4 с лидаром на крыше.

Фото: Voyah

Поставки Voyah Dream+ в РФ начнутся в конце 2025 года и будут осуществляться из Китая. При этом локализованная в России модель Dream EVR Long Range продолжит продаваться на российском рынке с учетом госсубсидии (до 35%, но не более 925 тыс. рублей).

Ранее в этот день компания Evolute, которая выпускает автомобили в Липецкой области, представила в России электрический кроссовер i-Joy нового поколения.

До этого, 1 октября, сообщалось, что в опубликованный Минпромторгом РФ первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, вошли автомобили марок Voyah и Evolute, а также Lada, «УАЗ», Sollers и «Москвич».

