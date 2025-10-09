Реклама
Россия и Китай нарастят грузопоток по СМП до 20 млн т к 2030 году
Обломки беспилотника ВСУ повредили объект энергетики в Нижегородской области
Около 7,3 млн работающих родителей получат семейную выплату
Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин
Возле острова Итуруп выловили гигантского тунца
КНР применила антисанкционные меры против пяти дочерних компаний Hanwha Ocean в США
Один из крупнейших в 2025 году протуберанцев оторвался от Солнца
ФАС согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов «О'Кей»
В ЕКА предупредили о расширении опасной Южно-Атлантической аномалии на Земле
На западе Москвы появится новая платная автодорога
Байден поблагодарил Трампа за мирное урегулирование конфликта в Газе
В России произошло 325 ДТП за минувшие сутки
Эксперт рассказала о способах диагностики артрита
Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Севморпути
Врач Карпенко рассказал о причинах снижения иммунитета осенью
Семья освобожденного из плена ХАМАС Харкина намерена поблагодарить Путина
В Польше указали на сигнал Путина Западу о готовности достичь целей СВО

Популярный в Китае минивэн Voyah Dream обновится в России

Фото: Voyah
Компания Voyah анонсировала российский дебют минивэна Voyah Dream 2026 модельного года. В Китае эта модель собрала более 10 тыс. заказов за первые 18 часов после старта продаж, говорится в сообщении пресс-службы марки, которое поступило «Известиям» 9 октября.

В России модель будет представлена под названием Voyah Dream+. Обновленная модель построена на 800-вольтовой архитектуре, которая сокращает время зарядки постоянным током благодаря мощности до 320 кВт·ч. Батарея емкостью 62,5 кВт·ч для PHEV-версий обеспечивает до 280 км пробега на чистой электротяге, а суммарный запас хода достигает 1220 км по циклу WLTP.

Фото: Voyah

Voyah Dream+ оснастили поворотной задней осью, которая улучшает маневренность минивэна в городских условиях, а также креслами второго ряда, 26-точечной системой массажа и расширенными зонами подогрева. Кроме того, минивэн получил улучшенный цифровой кокпит и комплекс систем помощи водителю Huawei ADS 4 с лидаром на крыше.

Фото: Voyah

Поставки Voyah Dream+ в РФ начнутся в конце 2025 года и будут осуществляться из Китая. При этом локализованная в России модель Dream EVR Long Range продолжит продаваться на российском рынке с учетом госсубсидии (до 35%, но не более 925 тыс. рублей).

Мечтать не вредно: чем интересен новый премиум-минивэн
Тест-драйв Voyah Dream PHEV

Ранее в этот день компания Evolute, которая выпускает автомобили в Липецкой области, представила в России электрический кроссовер i-Joy нового поколения.

До этого, 1 октября, сообщалось, что в опубликованный Минпромторгом РФ первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, вошли автомобили марок Voyah и Evolute, а также Lada, «УАЗ», Sollers и «Москвич».

