Evolute представил кроссовер i-Joy нового поколения в России

Компания Evolute, которая выпускает автомобили в Липецкой области, представила в России электрический кроссовер i-Joy нового поколения. Подробностями о модели пресс-служба марки поделилась с «Известиями» 9 октября. Сроки старта продаж и цены пока не названы.

Новый Evolute i-Joy отличается от предшественника совершенно другим дизайном, в котором преобладают «квадратные» формы и острые грани. Модель построена на платформе Quantum S3. Длина электрокара составляет 4306 мм при колесной базе 2715 мм.

Модель оснащается 163-сильным электромотором с 290 Нм крутящего момента, разгон с нуля до «сотни» занимает 8 секунд, привод передний. Время быстрой зарядки тяговой батареи емкостью 51,87 кВт·ч от 30 до 80% составляет 18 минут. Запас хода на полном заряде — до 471 км (по циклу CLTC).

В список оснащения входят панорамная крыша, 12,8-дюймовый дисплей мультимедийной системы с Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка для смартфона, электропривод багажной двери. В кузовную палитру войдут пять оттенков, интерьер будет представлен в двух цветовых вариантах.

1 октября сообщалось, что в опубликованный Минпромторгом РФ первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, вошли автомобили марок Evolute, а также Lada, УАЗ, Sollers, «Москвич» и Voyah.

Компания Evolute 11 сентября объявила старт продаж обновленной версии гибридного кроссовера i-Space в России. Кроссовер, выпускаемый на заводе в Липецкой области, доступен в одной комплектации и двух версиях — пятиместной и семиместной.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ