Одним тылом связаны: НАТО превращает Молдавию в базу для снабжения Киева

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин отметил работу задействованных в зоне СВО российских следователей
Мир
Президент США сообщил об аресте виновника утечек по Венесуэле
Мир
Трамп отказался прямо ответить на вопрос о военных действиях США против Ирана
Мир
РФ учтет планы ЕС по созданию европейской армии в военном планировании
Мир
Россия направит в Бразилию делегацию для работы комиссии по сотрудничеству
Общество
Актеру Колганову продлили арест по делу о распространении детской порнографии
Мир
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
Общество
Минобрнауки изменило правила поступления в вузы в 2026 году
Мир
Глава МИД Дании заявил о неизменности позиции США по Гренландии
Мир
Белый дом опубликовал картинку с Гренландией на распутье
Мир
ЕС потратил на Украину почти €200 млрд и выделит еще €90 млрд в 2026-2027 годах
Мир
Лидеры парламента ЕС призвали определить конкретную поддержку для Гренландии
Мир
Медведев выразил уверенность в передаче Европой Гренландии Соединенным Штатам
Происшествия
Футболист и воспитанник ЦСКА Лайонел найден мертвым в Подмосковье
Армия
Силы ПВО уничтожили 39 украинских дронов над регионами России
Мир
Зеленский заявил о введении ЧС в энергетике на Украине
Мир
Захарова указала на осуждение Россией украинских атак на суда в Черном море

Одним тылом связаны: НАТО превращает Молдавию в базу для снабжения Киева

Как МИД РФ оценил новую военную стратегию Кишинева и есть ли риск обострения ситуации в Приднестровье
Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Запад пытается превратить Молдавию в тыловую базу для снабжения Украины, заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, Кишинев выхолащивает нейтральный статус страны и активизирует сотрудничество с НАТО. При поддержке альянса в республике уже реализуются 18 долгосрочных проектов. Новая военная стратегия Молдавии предполагает увеличение бюджета на оборону до 1% ВВП, численности армии — на треть. А СВР России ранее не исключала, что страны НАТО готовят «фактическую оккупацию Молдавии» к концу ноября. На этом фоне растут риски эскалации в Приднестровье: президент Майя Санду требует вывода российских миротворцев из региона. Как Молдавия постепенно превращается в натовский плацдарм — в материале «Известий».

Сближение Молдавии с НАТО

В Молдавии 8 октября представили новую военную стратегию, где Россия названа главной угрозой для республики. Это вызвало негативную реакцию в Москве.

— Расцениваем утвержденную правительством Молдавии военную стратегию республики на период 2025–2035 годов как очередной шаг, направленный на милитаризацию страны, ее подтягивание к НАТО и превращение в тыловую базу для снабжения преступного киевского режима. Это то, чего западные спонсоры молдавского руководства активно добиваются под ширмой евроинтеграции, — заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Стратегия предполагает постепенное увеличение бюджета на оборону до 1% ВВП, численность национальной армии вырастет на треть, и она должна перейти на стандарты НАТО. Антироссийская направленность этого документа очевидна, отметил Михаил Галузин. Он обратил внимание, что в тексте стратегии действия РФ в ходе СВО оцениваются как «агрессия» и не исключается «возможное ее расширение на Республику Молдова». А вероятное увеличение территорий под российским контролем, согласно документу, «представляет собой серьезную прямую угрозу безопасности и государственности Республики Молдова, поскольку установление сухопутного коридора к границам страны может вызвать дополнительное политическое и территориальное давление».

Флаги ЕС и Молдавии
Фото: Getty Images/Pierre Crom

— И это несмотря на то, что наша страна неизменно демонстрировала стремление развивать прагматичный, взаимоуважительный диалог с Молдавией, основанный на равноправии и невмешательстве во внутренние дела, — отметил Михаил Галузин.

Вам такое не НАТО: РФ призвала Молдавию воздержаться от опрометчивых шагов
В новой военной стратегии республика называет основной угрозой Россию, ставка делается на сближение с Североатлантическим альянсом

Нейтральный статус Молдавии официально закреплен в Конституции республики, как и запрет размещать на ее территории войска других стран. Однако попытки включить республику в НАТО предпринимаются уже давно. Например, бывший министр обороны страны Виталий Маринуца заявлял о необходимости присоединения как к ЕС, так и к НАТО. Действующий президент Майя Санду в 2023-м говорила, что велись «серьезные дискуссии» о вступлении Кишинева в «более крупный альянс», хотя и не назвала конкретно НАТО.

Флаг НАТО
Фото: TASS/EPA/TOMS KALNINS

Политолог Денис Денисов в беседе с «Известиями» подчеркнул, что Кишинев декларирует намерение вступить в НАТО, хотя Молдавия расколота по этому вопросу. По его мнению, стоит ожидать, что, несмотря на отсутствие общественного консенсуса, при нынешнем руководстве Молдавии будут предприняты колоссальные усилия по интеграции в военный блок.

В новой военной стратегии утверждается, что нейтралитет Молдавии «не означает изоляцию или отказ от самообороны». На деле Россия видит, что официальный Кишинев ведет линию на выхолащивание нейтрального статуса республики и активизацию сотрудничества с НАТО, заметил Михаил Галузин.

— Год от года увеличиваются поставки в страну натовских вооружений. Молдавские военнослужащие на постоянной основе принимают участие в многонациональных учениях стран альянса как внутри страны, так и за рубежом. Только в 2024 году их было свыше 30. При поддержке НАТО в республике реализуются 18 долгосрочных проектов. Неслучайно, что ключевым элементом новой военной стратегии является положение о том, что военная подготовка молдавских военнослужащих будет осуществляться «в соответствии со стандартами НАТО», — сказал дипломат.

Молдавские военнослужащие
Фото: Getty Images/Will Baxter

В самой Молдавии принятие стратегии также вызывало волну критики. Эксперты отмечают абсурдность планов увеличения численности национальной армии на треть, с 6,5 тыс. до 8,5 тыс. военнослужащих, и расходов на оборону до 1% ВВП на фоне катастрофического положения в экономике республики. Инфляция в стране по итогам 2024 года достигла 7%, внешний долг увеличился до $11,4 млрд, дефицит платежного баланса составил около $1 млрд.

Также наблюдается сокращение экспорта, промышленного и сельскохозяйственного производства. Жители республики обеспокоены тем, что следование милитаристским устремлениям Брюсселя чревато рисками для безопасности республики. По опросам, свыше 65% молдаван выступают против членства Молдавии в НАТО.

Риски дестабилизации ситуации в Приднестровье

Действия Кишинева по милитаризации могут привести к новой напряженности в Приднестровье. Майя Санду 1 октября заявила, что российские миротворцы, которые находятся в Приднестровье более 30 лет, должны покинуть эту территорию «мирным путем».

«Это обязательное условие, это самая сложная задача. После этого — постепенная реинтеграция», — уточнила она.

Военная техника на миротворческом посту на мосту через Днестр

Военная техника на миротворческом посту на мосту через Днестр

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Служба внешней разведки РФ еще в конце сентября предупредила о том, что европейские страны готовы удержать Молдавию в русле своей русофобской политики «любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны».

«Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск. В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября», — сообщили в пресс-бюро СВР РФ.

Повседневная жизнь Тирасполя
Фото: TASS/AP/Dmitri Lovetsky

При этом Кишинев продолжает экономическое давление на Приднестровье. Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию приднестровским заводам, назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. А с 1 января прекратились поставки российского газа в Молдавию через Украину из-за отказа Киева продлевать транзит. В Приднестровье после этого начались веерные отключения света и отопления.

PAS без передачи: что происходит в Молдавии после скандальных выборов
Давление на оппозицию не снижается

Молдавия не будет до конца СВО пытаться насильно интегрировать Приднестровье, так как сейчас сохранение статус-кво в ПМР гарантирует относительно мирное существование самой Молдавии и считается критически важным для Украины, сказала «Известиям» аналитик центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Николь Бодиштяну. По ее словам, у Киева сейчас объективно нет ресурсов для открытия второго фронта.

Параламентские выборы в Молдавии
Фото: TASS/AP/Vadim Ghirda

Денис Денисов, напротив, считает, что риски конфликта возрастают, поскольку Майя Санду после победы на президентских и парламентских выборах чувствует себя более уверенно. В эту каденцию она и ее окружение попробуют решить проблему, связанную с Приднестровьем и Гагаузией. Очень существенен и риск привлечения к таким попыткам стран НАТО, что приведет к полной дестабилизации ситуации в регионе.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026

Прямой эфир