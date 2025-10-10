Одним тылом связаны: НАТО превращает Молдавию в базу для снабжения Киева

Запад пытается превратить Молдавию в тыловую базу для снабжения Украины, заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, Кишинев выхолащивает нейтральный статус страны и активизирует сотрудничество с НАТО. При поддержке альянса в республике уже реализуются 18 долгосрочных проектов. Новая военная стратегия Молдавии предполагает увеличение бюджета на оборону до 1% ВВП, численности армии — на треть. А СВР России ранее не исключала, что страны НАТО готовят «фактическую оккупацию Молдавии» к концу ноября. На этом фоне растут риски эскалации в Приднестровье: президент Майя Санду требует вывода российских миротворцев из региона. Как Молдавия постепенно превращается в натовский плацдарм — в материале «Известий».

Сближение Молдавии с НАТО

В Молдавии 8 октября представили новую военную стратегию, где Россия названа главной угрозой для республики. Это вызвало негативную реакцию в Москве.

— Расцениваем утвержденную правительством Молдавии военную стратегию республики на период 2025–2035 годов как очередной шаг, направленный на милитаризацию страны, ее подтягивание к НАТО и превращение в тыловую базу для снабжения преступного киевского режима. Это то, чего западные спонсоры молдавского руководства активно добиваются под ширмой евроинтеграции, — заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Стратегия предполагает постепенное увеличение бюджета на оборону до 1% ВВП, численность национальной армии вырастет на треть, и она должна перейти на стандарты НАТО. Антироссийская направленность этого документа очевидна, отметил Михаил Галузин. Он обратил внимание, что в тексте стратегии действия РФ в ходе СВО оцениваются как «агрессия» и не исключается «возможное ее расширение на Республику Молдова». А вероятное увеличение территорий под российским контролем, согласно документу, «представляет собой серьезную прямую угрозу безопасности и государственности Республики Молдова , поскольку установление сухопутного коридора к границам страны может вызвать дополнительное политическое и территориальное давление».

Фото: Getty Images/Pierre Crom

— И это несмотря на то, что наша страна неизменно демонстрировала стремление развивать прагматичный, взаимоуважительный диалог с Молдавией, основанный на равноправии и невмешательстве во внутренние дела, — отметил Михаил Галузин.

Нейтральный статус Молдавии официально закреплен в Конституции республики, как и запрет размещать на ее территории войска других стран. Однако попытки включить республику в НАТО предпринимаются уже давно. Например, бывший министр обороны страны Виталий Маринуца заявлял о необходимости присоединения как к ЕС, так и к НАТО. Действующий президент Майя Санду в 2023-м говорила, что велись «серьезные дискуссии» о вступлении Кишинева в «более крупный альянс», хотя и не назвала конкретно НАТО.

Фото: TASS/EPA/TOMS KALNINS

Политолог Денис Денисов в беседе с «Известиями» подчеркнул, что Кишинев декларирует намерение вступить в НАТО, хотя Молдавия расколота по этому вопросу. По его мнению, стоит ожидать, что, несмотря на отсутствие общественного консенсуса, при нынешнем руководстве Молдавии будут предприняты колоссальные усилия по интеграции в военный блок.

В новой военной стратегии утверждается, что нейтралитет Молдавии «не означает изоляцию или отказ от самообороны». На деле Россия видит, что официальный Кишинев ведет линию на выхолащивание нейтрального статуса республики и активизацию сотрудничества с НАТО , заметил Михаил Галузин.

— Год от года увеличиваются поставки в страну натовских вооружений. Молдавские военнослужащие на постоянной основе принимают участие в многонациональных учениях стран альянса как внутри страны, так и за рубежом. Только в 2024 году их было свыше 30. При поддержке НАТО в республике реализуются 18 долгосрочных проектов. Неслучайно, что ключевым элементом новой военной стратегии является положение о том, что военная подготовка молдавских военнослужащих будет осуществляться «в соответствии со стандартами НАТО», — сказал дипломат.

Фото: Getty Images/Will Baxter

В самой Молдавии принятие стратегии также вызывало волну критики. Эксперты отмечают абсурдность планов увеличения численности национальной армии на треть, с 6,5 тыс. до 8,5 тыс. военнослужащих, и расходов на оборону до 1% ВВП на фоне катастрофического положения в экономике республики. Инфляция в стране по итогам 2024 года достигла 7%, внешний долг увеличился до $11,4 млрд, дефицит платежного баланса составил около $1 млрд.

Также наблюдается сокращение экспорта, промышленного и сельскохозяйственного производства. Жители республики обеспокоены тем, что следование милитаристским устремлениям Брюсселя чревато рисками для безопасности республики. По опросам, свыше 65% молдаван выступают против членства Молдавии в НАТО.

Риски дестабилизации ситуации в Приднестровье

Действия Кишинева по милитаризации могут привести к новой напряженности в Приднестровье. Майя Санду 1 октября заявила, что российские миротворцы, которые находятся в Приднестровье более 30 лет, должны покинуть эту территорию «мирным путем».

«Это обязательное условие, это самая сложная задача. После этого — постепенная реинтеграция», — уточнила она.

Военная техника на миротворческом посту на мосту через Днестр Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Служба внешней разведки РФ еще в конце сентября предупредила о том, что европейские страны готовы удержать Молдавию в русле своей русофобской политики «любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны».

«Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск. В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября», — сообщили в пресс-бюро СВР РФ.

Фото: TASS/AP/Dmitri Lovetsky

При этом Кишинев продолжает экономическое давление на Приднестровье. Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию приднестровским заводам, назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. А с 1 января прекратились поставки российского газа в Молдавию через Украину из-за отказа Киева продлевать транзит. В Приднестровье после этого начались веерные отключения света и отопления.

Молдавия не будет до конца СВО пытаться насильно интегрировать Приднестровье, так как сейчас сохранение статус-кво в ПМР гарантирует относительно мирное существование самой Молдавии и считается критически важным для Украины, сказала «Известиям» аналитик центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Николь Бодиштяну. По ее словам, у Киева сейчас объективно нет ресурсов для открытия второго фронта.

Фото: TASS/AP/Vadim Ghirda