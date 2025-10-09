Вам такое не НАТО: РФ призвала Молдавию воздержаться от опрометчивых шагов

Принятие военной стратегии Молдавии свидетельствует о продолжении попыток втянуть ее в безоглядную конфронтацию с Россией, заявил «Известиям» посол РФ в республике Олег Озеров. Кишинев 8 октября утвердил новую военную доктрину до 2035 года, которая предполагает увеличение расходов, численности армии и переход оборонной сферы на стандарты НАТО. В новом документе Россия указана в качестве основной угрозы. На этом фоне посол РФ призвал молдавскую сторону воздерживаться от опрометчивых шагов, несущих риск непреднамеренной эскалации. По его словам, Москва будет реагировать на любые угрозы российским гражданам в Приднестровье. При этом молдавский депутат Константин Старыш сказал «Известиям», что республика не сможет в ближайшее время подать заявку на вступление в НАТО. Вначале стране потребуется внести изменения в Конституцию, а для этого у правящей партии «Действие и солидарность» нет необходимого числа мандатов.

Военная стратегия Молдавии

Правительство Молдавии утвердило военную стратегию на период 2025–2035 годов. Документ предполагает постепенное увеличение бюджета на оборону до 1% ВВП, численности национальной армии на треть, модернизацию вооруженных сил и переход к стандартам НАТО.

В качестве угрозы для республики в стратегии указана Россия. Авторы документа упоминают спецоперацию на Украине как один из рисков, а также допускают «возможность ее распространения» на территорию Молдавии. Авторы документа считают, что «Россия не откажется от своих враждебных действий» в сторону Кишинева.

Принятие этого документа свидетельствует о продолжении попыток втянуть Молдавию в безоглядную конфронтацию с Россией, пустить ее по деструктивному украинскому пути, заявил «Известиям» посол РФ в республике Олег Озеров. С подачи евроглобалистов усиливается курс на размывание нейтрального статуса республики, ее форсированную милитаризацию, нагнетание агрессивных русофобских настроений.

— Наша страна никоим образом не угрожает безопасности Молдавии. Уважаем ее суверенитет, нейтральный статус и территориальную целостность в строгом соответствии с Договором о дружбе и сотрудничестве 2001 года. Соблюдение обеими сторонами этих принципов, отказ от противостояния с Россией является для Республики Молдова залогом стабильности и процветания. Призываем молдавскую сторону воздерживаться от опрометчивых шагов, несущих риск непреднамеренной эскалации, — сказал он.

Подобное развитие событий не нужно ни Москве, ни Кишиневу, добавил посол.

Действия Молдавии вызывают серьезную обеспокоенность и в Приднестровье, где находятся российские миротворцы. Ведь процесс милитаризации может в итоге подтолкнуть Кишинев к попытке военным путем добиться включения Приднестровья в состав республики. Хотя власти Приднестровья говорили, что рассматривают воссоединение с Молдавией только на условиях федерации.

— В случае необходимости будем адекватно реагировать на вооруженные провокации и угрозы безопасности наших граждан и миротворческого контингента в Приднестровье, — сказал Олег Озеров.

Важный момент в документе —- упоминание о нейтральном статусе страны. Там указано, что нейтралитет Молдавии, прописанный в 11-й статье Конституции, «обязывает принимать все меры, включая военные, для своей защиты», а участие в международных учениях «совместимо» с нейтралитетом. Однако само содержание стратегии прямо противоречит нейтральному статусу республики, говорит «Известиям» профессор РАНХиГС при президенте РФ, главный научный сотрудник РГГУ Наталья Харитонова. Молдавия давно перестала быть нейтральным государством.

Вопрос отмены нейтралитета страны уже достаточно долго обсуждается внутри нее. В российской Службе внешней разведки в июле сообщили, что президент Майя Санду обещает «натовским лидерам принять решение об отмене предусмотренного в национальной Конституции нейтрального статуса Молдавии» в случае победы партии «Действие и солидарность» на выборах. Но возможности Санду и ее команды в определенной степени ограничены.

Для отмены нейтралитета республике нужно изменить Конституцию, говорит «Известиям» депутат парламента от Партии коммунистов Константин Старыш. А для этого правящей партии не хватает мандатов. Партия Санду получила 49,85% голосов.

— Для того чтобы внести поправки в Конституцию, правящей партии нужно 67 мандатов в парламенте, а у них только 53. Более того, отмена нейтралитета однозначно спровоцирует протесты и возмущение в республике. Это очень рискованно для власти, — говорит он.

То есть даже при поддержке прозападной партии «Альтернатива», у которой восемь мандатов, нужного кворума не набрать.

Признание России в качестве главной угрозы представляется закономерным этапом в эскалации напряженности между Кишиневом и Москвой, накопившейся за последние годы, говорит «Известиям» сотрудник факультета мировой экономики и мировой политики Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Артем Перчун.

— Такое определение угрозы опирается на устойчивые подозрения молдавских властей в попытках внешнего вмешательства во внутренние политические процессы страны, включая информационные и гибридные методы влияния. В то же время подобная формулировка объективно свидетельствует о постепенном отходе Молдавии от традиционной политики нейтралитета и сближении с евроатлантическими механизмами безопасности, — полагает эксперт.

Впрочем, это не первый раз, когда РФ упоминается в качестве угрозы для республики в стратегических документах Молдавии, заметила Наталья Харитонова. Принципиально новым скорее стал пункт о повышении на 30% численности Вооруженных сил Молдавии — до 8,5 тыс. военнослужащих, включая контрактников и срочников, и 2 тыс. гражданского персонала, уточнила она. В декабре 2024 года парламент Молдавии одобрил стратегию обороны до 2034-го, в которой назвал угрозой российский контингент в Приднестровье.

Вероятность вступления в НАТО

Серьезную поддержку в милитаризации Кишиневу оказывает Запад. В августе 2023 года США передали молдавской армии партию вооружения на сумму более $3 млн. В минобороны Молдавии также говорили о заинтересованности страны в получении от НАТО систем ПВО. Сейчас по линии программы альянса «Партнерство ради мира» проходит усиление молдавской армии. Более того, ЕС ранее выделил республике €40 млн на укрепление обороны. В Кишиневе приступила к работе экспертная группа бундесвера, которая будет консультировать армию республики. Также сообщалось, что немецкие офицеры «займутся повышением совместимости» вооруженных сил со стандартами НАТО.

Тем не менее у республики сейчас элементарно нет средств на вступление в альянс — она переживает тяжелый экономический кризис, считает аналитик ВШЭ Николь Бодиштяну.

— Молдавия, во-первых, пока что не обладает подобным военным потенциалом и не настолько богатая страна, чтобы очень быстро вступить в состав военного альянса. К тому же, скорее всего, НАТО не будет продолжать расширение в ближайшие годы на Восток, пока не будет урегулирован конфликт на территории Украины, — заметила эксперт.

В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024-го инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации. Тем не менее Молдавия в 2023 году увеличила военный бюджет на 68% — до $89 млн.

— Расходы на оборону очень высокие. Поэтому закрываются учебные учреждения, не очень-то растут пенсии и зарплаты. При таких ценах на энергоресурсы экономический рост нулевой. Милитаризация будет только наращиваться, поэтому экономически и социально мы еще больше просядем, — полагает аналитик.

Нынешняя ситуация в Молдавии — наглядный пример политического абсурда, заметили в МИД РФ.

— Жители Молдавии с горечью осознают, что стали заложниками нынешней трагической ситуации. Они хотят мира и добрососедства со всеми государствами. Их мнение брезгливо игнорируется властями и подменяется фальшивым лозунгом о «необратимости европейского пути» Молдавии. На самом деле «необратимость» ведет к нищете и долговой зависимости, — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Стоит отметить, что сейчас Молдавия не может себе позволить повышение расходов на оборону, поэтому республике остается лишь надеяться на очередные дотации из Брюсселя, часть из которых и так уже была направлена на военные цели, резюмировала Николь Бодиштяну.