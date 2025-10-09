Реклама
Герасимов указал на наступление ВС РФ на всех направлениях
Все роддома Кузбасса проверят до 9 февраля после гибели младенцев
WP сообщила о переговорах Ирана и Израиля через Россию
Расчет ударного БПЛА «Молния-2» уничтожил пункт управления дронами ВСУ
Средства ПВО сбили 34 украинских дрона над территорией России
Трамп указал на вину позиции Киева в затягивании конфликта на Украине
Трамп допустил возможность визита и. о. президента Венесуэлы Родригес в США
Политолог указал на стратегическую пользу антироссийских санкций для России
ВС РФ освободили восемь населенных пунктов за две недели января
Постпред США при НАТО допустил скорое завершение конфликта на Украине
Стармер заявил о согласии X соблюдать законы Британии об интимных дипфейках
Макрон заявил об участии Франции в совместных учениях с Данией в Гренландии
Трамп 15 января проведет встречу с лидером оппозиции Венесуэлы Мачадо
Стало известно о возможном проведении заседания СБ ООН по Ирану 15 января
Аналитик рассказала о настороженности банков из-за схожих сумм денежных переводов
ФК «Реал» проиграл «Альбасете» в матче Кубка Испании со счетом 2:3
Цена новых отечественных авто выросла почти на четверть за год
Сюжет:

Слушания по делу главы Гагаузии Гуцул продолжатся 13 октября

Фото: ТАСС/Вадим Денисов
В заседании Апелляционной палаты Кишинева по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул назначен перерыв. Об этом 9 октября сообщил адвокат Константин Бриа.

«В заседании был назначен перерыв до 14:30 13 октября», — сказал он в беседе с ТАСС.

Гуцул перед началом заседания заявила о своей невиновности. Она добавила, что надеется на благоприятный исход судебного заседания и что в стране «есть демократия».

Оппозиция силы: перед выборами в Молдавии усиливаются протесты
Каковы шансы противников Санду на осеннем голосовании и на что готова пойти президент ради сохранения власти

Накануне Апелляционная палата Кишинева отказала башкану Гагаузии в освобождении из-под стражи. Адвокат Гуцул Наталья Байрам, в свою очередь, рассказала, что в ходе следствия главе Гагаузии предлагали отказаться от должности башкана автономии в обмен на прекращение уголовного преследования.

Гуцул, обвиненная якобы в финансировании партии «Шор», 5 августа была приговорена к семи годам лишения свободы. Данное дело, вызвавшее широкий всемирный резонанс, привлекло к своему решению международных адвокатов Уильяма Жюли и Гонсало Бойе, которые в числе прочих встали на защиту подсудимой.

