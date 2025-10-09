Слушания по делу главы Гагаузии Гуцул продолжатся 13 октября
В заседании Апелляционной палаты Кишинева по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул назначен перерыв. Об этом 9 октября сообщил адвокат Константин Бриа.
«В заседании был назначен перерыв до 14:30 13 октября», — сказал он в беседе с ТАСС.
Гуцул перед началом заседания заявила о своей невиновности. Она добавила, что надеется на благоприятный исход судебного заседания и что в стране «есть демократия».
Накануне Апелляционная палата Кишинева отказала башкану Гагаузии в освобождении из-под стражи. Адвокат Гуцул Наталья Байрам, в свою очередь, рассказала, что в ходе следствия главе Гагаузии предлагали отказаться от должности башкана автономии в обмен на прекращение уголовного преследования.
Гуцул, обвиненная якобы в финансировании партии «Шор», 5 августа была приговорена к семи годам лишения свободы. Данное дело, вызвавшее широкий всемирный резонанс, привлекло к своему решению международных адвокатов Уильяма Жюли и Гонсало Бойе, которые в числе прочих встали на защиту подсудимой.
