В Московской области начался сезон сбора белого русского трюфеля

В Московском регионе начался активный сезон сбора белого русского трюфеля. Об этом кандидат биологических наук Павел Глазков сообщил в четверг, 9 октября.

«Сейчас как раз октябрь, идеальное время для сбора белого русского трюфеля. Сейчас можно поискать трюфели в Московской области, Владимирской области, но идеальный вариант — это лесополосы в полях. Сейчас самое идеальное время, единственное что — в ноябре снег может выпасть», — сказал Глазков агентству городских новостей «Москва».

Он уточнил, что трюфели появляются с начала августа и собирают их до января месяца, даже под снегом. Но для этого необходима специально обученная собака. По словам биолога, с собакой лучше всего отправляться на поиски трюфелей ночью.

«Потому что ночью прохладно, и собака лучше чувствует аутентичный запах трюфеля. То есть их собирают ночью из-за того, что собаке удобнее ночью искать», — рассказал Глазков.

Он добавил, что белый русский трюфель может вылезать и наружу, то есть его можно прямо визуально искать.

В свою очередь эксперт по грибам — миколог Максим Дьяков рассказал в беседе с RT, что конец сезона сбора грибов в Центральной России будет прямо зависеть от погоды.

Он отметил, что пока достаточно тепло и влажно, грибы будут. А если ударит мороз или перестанут идти осадки и всё высохнет — тогда грибы прекратятся.

Специалист добавил, что на данный момент в лесах можно найти разные виды грибов: осенние опята, грузди, волнушки, фиолетовые рядовки и польский гриб.

Ранее, 25 сентября, миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал, что грибы содержат все полезные вещества, которые нужны человеку, но чтобы получить их, перед употреблением необходимо разрушить хитиновую клеточную стенку. Для этого перед приготовлением грибы нужно превратить в порошок или заморозить.

В свою очередь, эндокринолог Зухра Павлова посоветовала не рассматривать грибы как полноценную альтернативу мясу, сообщает 360.ru.

